Lazio 2-2 AC Milan: Hai đội chia điểm Cuộc đối đầu lúc 23:00 ngày 12/09/2026 trên sân Stadio Olimpico là thời cơ để Lazio bảo vệ vị trí thứ ba và tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu trước AC Milan.

Lazio 2 - 2 AC Milan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lazio tiếp đón AC Milan.

10' BÀN THẮNG! Lazio (1-0) Phút 10': M. Cancellieri (Lazio) lập công (kiến tạo: M. Zaccagni). Tỷ số: 1 - 0.

39' BÀN THẮNG! Lazio (2-0) Phút 39': T. Noslin (Lazio) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (AC Milan): C. Pulisic vào sân thay R. Loftus-Cheek.

46' Thay người Phút 46' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay P. Estupinan.

46' Thay người Phút 46' (AC Milan): Y. Musah vào sân thay L. Modric.

58' Thay người Phút 58' (Lazio): G. Isaksen vào sân thay M. Cancellieri.

58' Thay người Phút 58' (Lazio): A. Pinamonti vào sân thay T. Noslin.

59' Thẻ vàng Phút 59': C. Pulisic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Roughing).

63' Thẻ vàng Phút 63': R. Belahyane (Lazio) nhận thẻ vàng (Roughing).

64' Thẻ vàng Phút 64': S. Pavlovic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Tripping).

65' BÀN THẮNG! AC Milan (2-1) Phút 65': D. Moreira (AC Milan) lập công (kiến tạo: C. Pulisic). Tỷ số: 2 - 1.

67' BÀN THẮNG! AC Milan (2-2) Phút 67': D. Moreira (AC Milan) lập công (kiến tạo: A. Rabiot). Tỷ số: 2 - 2.

71' AC Milan ép sân Cầm bóng: Lazio 33% - 67% AC Milan, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 4 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Lazio): A. Gudmundsson vào sân thay K. Taylor.

77' Thay người Phút 77' (AC Milan): O. Hutchinson vào sân thay A. Cisse.

78' Thẻ vàng Phút 78': M. Zaccagni (Lazio) nhận thẻ vàng (Roughing).

84' Thay người Phút 84' (Lazio): D. Leite vào sân thay J. Sutalo.

84' Thay người Phút 84' (Lazio): M. Lazzari vào sân thay R. Floriani.

84' AC Milan ép sân Cầm bóng: Lazio 34% - 66% AC Milan, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 4 - 4.

85' Thay người Phút 85' (AC Milan): F. Camarda vào sân thay G. Ramos.

86' Thẻ vàng Phút 86': M. Gila (AC Milan) nhận thẻ vàng (Roughing).

KT Kết thúc: Lazio 2-2 AC Milan Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:56 13/09/2026

Đội hình chính thức Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim 35 Christos Mandas 15 Romano Floriani Mussolini 37 Josip Šutalo 25 Oliver Provstgaard 17 Nuno Tavares 16 Davide Frattesi 21 Reda Belahyane 24 Kenneth Taylor 22 Matteo Cancellieri 14 Tijjani Noslin 10 Mattia Zaccagni 16 Mike Maignan 34 Mario Gila 5 Koni De Winter 31 Strahinja Pavlović 21 Samuel Chukwueze 14 Luka Modrić 12 Adrien Rabiot 2 Pervis Estupiñán 8 Ruben Loftus-Cheek 70 Alphadjo Cissè 9 Gonçalo Ramos Dự bị Lazio 47 Davide Renzetti 40 Edoardo Motta 33 Ricardo Bordon 23 Alfonso Pedraza 29 Manuel Lazzari 71 Valerio Farcomeni 28 Adrian Przyborek 32 Danilo Cataldi 63 Federico Serra AC Milan 96 Lorenzo Torriani 1 Pietro Terracciano 13 Sankhoun Diawara 42 Filippo Terracciano 46 Matteo Gabbia 23 Fikayo Tomori 28 Christian Comotto 33 Davide Bartesaghi 30 Ardon Jashari Cập nhật đội hình lúc 22:45 12/09/2026

Lazio Thống kê AC Milan 34% Kiểm soát bóng 66% 8 Dứt điểm 16 6 Trúng đích 7 2 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Diego Moreira AC Milan 2 bàn Tijjani Noslin Lazio 1 bàn Matteo Cancellieri Lazio 1 bàn Mattia Zaccagni Lazio 1 kiến tạo · điểm 7.5 Christian Pulišić AC Milan 1 kiến tạo · điểm 6.9 Adrien Rabiot AC Milan 1 kiến tạo · điểm 6.5

Trận chạm trán giữa Lazio và AC Milan diễn ra lúc 23:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico mở ra cơ hội rõ ràng cho đội chủ nhà trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu bảng. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, màn đối đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với toan tính tích lũy điểm số của cả hai đội bóng.

Lazio duy trì phong độ thăng hoa và lợi thế thứ hạng

Lazio bước vào cuộc so tài với sự hưng phấn cao độ nhờ phong độ toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp đội bóng thủ đô vững vàng ở vị trí thứ 3 với 9 điểm trọn vẹn, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục gây sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Bên cạnh đó, AC Milan cũng thể hiện sự ổn định với thành tích bất bại gồm thắng 2 trận và hòa 1 trận trong các lần ra sân gần đây. Đại diện thành Milano đang bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 7 điểm, sẵn sàng vượt lên nếu giành trọn điểm số tại Stadio Olimpico.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ sân Stadio Olimpico

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại sự tự tin đáng kể cho Lazio. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Lazio áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước AC Milan. Việc được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico càng củng cố thêm niềm tin cho các học trò trong mục tiêu giành điểm số tối đa.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm. Điều này buộc Lazio phải duy trì sự tập trung cao độ trước một AC Milan cũng đang duy trì được phong độ tốt và khát khao thu hẹp cách biệt trên bảng xếp hạng.

Kỳ vọng thế trận toan tính

Cả hai đội đều đang có chuỗi trận bất bại và thể hiện sự ổn định về mặt kết quả. Lazio có lợi thế sân bãi lẫn điểm tựa từ những lần chạm trán trước đó, trong khi AC Milan sở hữu sự kiên cường và cẩn trọng để sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ đối phương. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với những đòn thăm dò chiến thuật từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lazio · 3 thắng 1 hòa AC Milan · 1 thắng Lazio 1 - 0 AC Milan LAZ Lazio 1 - 0 AC Milan LAZ AC Milan 1 - 0 Lazio AM AC Milan 1 - 2 Lazio LAZ Lazio 2 - 2 AC Milan Hòa

Lazio 5 trận gần nhất T T T B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất H T T T B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Lazio 3 3 0 0 +3 9 T T T 4 Como 3 2 1 0 +4 7 T T H 5 AC Milan 3 2 1 0 +3 7 H T T 6 Juventus 3 2 1 0 +3 7 H T T …

Tình hình lực lượng Lazio ✚ D. Cataldi (Groin Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ Patric (Ankle Injury) ✚ L. Pellegrini (Injury) ✚ N. Rovella (Injury) ✚ F. Dele-Bashiru (Muscle Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ D. Cataldi (Groin Injury) AC Milan Không có thông tin