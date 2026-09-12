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Lazio 2-2 AC Milan: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 18:19

Cuộc đối đầu lúc 23:00 ngày 12/09/2026 trên sân Stadio Olimpico là thời cơ để Lazio bảo vệ vị trí thứ ba và tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu trước AC Milan.

Lazio2 - 2AC MilanKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lazio tiếp đón AC Milan.

  • 10'BÀN THẮNG! Lazio (1-0)

    Phút 10': M. Cancellieri (Lazio) lập công (kiến tạo: M. Zaccagni). Tỷ số: 1 - 0.

  • 39'BÀN THẮNG! Lazio (2-0)

    Phút 39': T. Noslin (Lazio) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (AC Milan): C. Pulisic vào sân thay R. Loftus-Cheek.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (AC Milan): D. Moreira vào sân thay P. Estupinan.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (AC Milan): Y. Musah vào sân thay L. Modric.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Lazio): G. Isaksen vào sân thay M. Cancellieri.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Lazio): A. Pinamonti vào sân thay T. Noslin.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': C. Pulisic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': R. Belahyane (Lazio) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': S. Pavlovic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 65'BÀN THẮNG! AC Milan (2-1)

    Phút 65': D. Moreira (AC Milan) lập công (kiến tạo: C. Pulisic). Tỷ số: 2 - 1.

  • 67'BÀN THẮNG! AC Milan (2-2)

    Phút 67': D. Moreira (AC Milan) lập công (kiến tạo: A. Rabiot). Tỷ số: 2 - 2.

  • 71'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Lazio 33% - 67% AC Milan, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 4 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Lazio): A. Gudmundsson vào sân thay K. Taylor.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (AC Milan): O. Hutchinson vào sân thay A. Cisse.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': M. Zaccagni (Lazio) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Lazio): D. Leite vào sân thay J. Sutalo.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Lazio): M. Lazzari vào sân thay R. Floriani.

  • 84'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Lazio 34% - 66% AC Milan, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 4 - 4.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (AC Milan): F. Camarda vào sân thay G. Ramos.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': M. Gila (AC Milan) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • KTKết thúc: Lazio 2-2 AC Milan

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:56 13/09/2026

Đội hình chính thức
Lazio
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gennaro Gattuso
AC Milan
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim
35
Christos Mandas
15
Romano Floriani Mussolini
37
Josip Šutalo
25
Oliver Provstgaard
17
Nuno Tavares
16
Davide Frattesi
21
Reda Belahyane
24
Kenneth Taylor
22
Matteo Cancellieri
14
Tijjani Noslin
10
Mattia Zaccagni
16
Mike Maignan
34
Mario Gila
5
Koni De Winter
31
Strahinja Pavlović
21
Samuel Chukwueze
14
Luka Modrić
12
Adrien Rabiot
2
Pervis Estupiñán
8
Ruben Loftus-Cheek
70
Alphadjo Cissè
9
Gonçalo Ramos
Dự bị
Lazio
47 Davide Renzetti40 Edoardo Motta33 Ricardo Bordon23 Alfonso Pedraza29 Manuel Lazzari71 Valerio Farcomeni28 Adrian Przyborek32 Danilo Cataldi63 Federico Serra
AC Milan
96 Lorenzo Torriani1 Pietro Terracciano13 Sankhoun Diawara42 Filippo Terracciano46 Matteo Gabbia23 Fikayo Tomori28 Christian Comotto33 Davide Bartesaghi30 Ardon Jashari
Cập nhật đội hình lúc 22:45 12/09/2026
LazioThống kêAC Milan
34%
Kiểm soát bóng
66%
8
Dứt điểm
16
6
Trúng đích
7
2
Phạt góc
5
15
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Diego Moreira
Diego Moreira
AC Milan
2 bàn
Tijjani Noslin
Tijjani Noslin
Lazio
1 bàn
Matteo Cancellieri
Matteo Cancellieri
Lazio
1 bàn
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Lazio
1 kiến tạo · điểm 7.5
Christian Pulišić
Christian Pulišić
AC Milan
1 kiến tạo · điểm 6.9
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
AC Milan
1 kiến tạo · điểm 6.5

Trận chạm trán giữa Lazio và AC Milan diễn ra lúc 23:00 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico mở ra cơ hội rõ ràng cho đội chủ nhà trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu bảng. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, màn đối đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với toan tính tích lũy điểm số của cả hai đội bóng.

Lazio duy trì phong độ thăng hoa và lợi thế thứ hạng

Lazio bước vào cuộc so tài với sự hưng phấn cao độ nhờ phong độ toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp đội bóng thủ đô vững vàng ở vị trí thứ 3 với 9 điểm trọn vẹn, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục gây sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Bên cạnh đó, AC Milan cũng thể hiện sự ổn định với thành tích bất bại gồm thắng 2 trận và hòa 1 trận trong các lần ra sân gần đây. Đại diện thành Milano đang bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 7 điểm, sẵn sàng vượt lên nếu giành trọn điểm số tại Stadio Olimpico.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ sân Stadio Olimpico

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại sự tự tin đáng kể cho Lazio. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Lazio áp đảo khi giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước AC Milan. Việc được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico càng củng cố thêm niềm tin cho các học trò trong mục tiêu giành điểm số tối đa.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ là 2 điểm. Điều này buộc Lazio phải duy trì sự tập trung cao độ trước một AC Milan cũng đang duy trì được phong độ tốt và khát khao thu hẹp cách biệt trên bảng xếp hạng.

Kỳ vọng thế trận toan tính

Cả hai đội đều đang có chuỗi trận bất bại và thể hiện sự ổn định về mặt kết quả. Lazio có lợi thế sân bãi lẫn điểm tựa từ những lần chạm trán trước đó, trong khi AC Milan sở hữu sự kiên cường và cẩn trọng để sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ đối phương. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với những đòn thăm dò chiến thuật từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lazio · 3 thắng1 hòaAC Milan · 1 thắng
16/03/2026
Lazio
1 - 0
AC Milan
LAZ
05/12/2025
Lazio
1 - 0
AC Milan
LAZ
30/11/2025
AC Milan
1 - 0
Lazio
AM
03/03/2025
AC Milan
1 - 2
Lazio
LAZ
01/09/2024
Lazio
2 - 2
AC Milan
Hòa
Lazio
5 trận gần nhất
TTTBT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
1
Thủng lưới
AC Milan
5 trận gần nhất
HTTTB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma3300+99TTT
2Inter3300+59TTT
3Lazio3300+39TTT
4Como3210+47TTH
5AC Milan3210+37HTT
6Juventus3210+37HTT
Tình hình lực lượng
Lazio
D. Cataldi (Groin Injury)
A. Furlanetto (Knee Injury)
Patric (Ankle Injury)
L. Pellegrini (Injury)
N. Rovella (Injury)
F. Dele-Bashiru (Muscle Injury)
A. Marusic (Muscle Injury)
D. Cataldi (Groin Injury)
AC Milan
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Lazio 2-2 AC Milan: Hai đội chia điểm
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