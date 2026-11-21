Lazio 3-0 Lecce: Lazio giành chiến thắng
Lazio chơi rất tốt trên sân nhà và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Họ tiếp Lecce, đội xếp hạng 14, lúc 21h00 ngày 21/11 tại Stadio Olimpico.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lazio tiếp đón Lecce.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Lazio 54% - 46% Lecce, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 25'BÀN THẮNG! Lazio (1-0)
Phút 25': Tijjani Noslin (Lazio) lập công (kiến tạo: Gustav Isaksen). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'Lazio ép sân
Cầm bóng: Lazio 62% - 38% Lecce, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 37'Lazio ép sân
Cầm bóng: Lazio 58% - 42% Lecce, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Jamil Siebert (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Lazio ép sân
Cầm bóng: Lazio 60% - 40% Lecce, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 59'Thay người
Phút 59' (Lecce): Oumar Ngom vào sân thay Mohamed Kaba.
- 59'Thay người
Phút 59' (Lecce): Paco Esteban vào sân thay Willem Geubbels.
- 63'Lazio ép sân
Cầm bóng: Lazio 60% - 40% Lecce, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 1.
- 68'BÀN THẮNG! Lazio (2-0)
Phút 68': Tijjani Noslin (Lazio) lập công (kiến tạo: Kenneth Taylor). Tỷ số: 2 - 0.
- 74'Thay người
Phút 74' (Lecce): Joel Almada Monteiro vào sân thay Youssef Maleh.
- 76'Lazio ép sân
Cầm bóng: Lazio 62% - 38% Lecce, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 2.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Danilo Veiga (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Thay người
Phút 78' (Lazio): Luca Pellegrini vào sân thay Alfonso Pedraza.
- 78'Thay người
Phút 78' (Lazio): Matteo Cancellieri vào sân thay Gustav Isaksen.
- 83'Thay người
Phút 83' (Lazio): Nicolò Rovella vào sân thay Reda Belahyane.
- 83'Thay người
Phút 83' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Tijjani Noslin.
- 86'Thay người
Phút 86' (Lecce): Nikola Stulic vào sân thay Konan N'Dri.
- 86'Thay người
Phút 86' (Lecce): Sadik Fofana vào sân thay Lassana Coulibaly.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': Luca Pellegrini (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Thay người
Phút 88' (Lazio): Albert Gudmundsson vào sân thay Andrea Pinamonti.
- 89'Lazio ép sân
Cầm bóng: Lazio 62% - 38% Lecce, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 9 - 2; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 3.
- 90'BÀN THẮNG! Lazio (3-0)
Phút 90': Davide Frattesi (Lazio) lập công (kiến tạo: Matteo Cancellieri). Tỷ số: 3 - 0.
- KTKết thúc: Lazio 3-0 Lecce
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 22:51 21/11/2026
Lazio chơi rất tốt trên sân nhà, và Stadio Olimpico sẽ là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà khi tiếp Lecce lúc 21h00 ngày 21/11/2026. Với vị trí số một trên bảng xếp hạng cùng chuỗi phong độ ấn tượng, Lazio bước vào trận đấu này với vị thế của đội được đánh giá cao hơn.
Lazio mạnh nhất khi được thi đấu trước khán giả nhà
Lazio đang đứng đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Đây là nền tảng quan trọng để đội chủ nhà thi đấu tự tin tại Stadio Olimpico, nơi họ quen thuộc với từng điều kiện của trận đấu.
Phong độ gần đây càng củng cố hình ảnh đó. Trong 5 trận gần nhất, Lazio thắng 4 trận và hòa 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, nhưng trước đó đội bóng này đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.
Lecce tìm kiếm sự ổn định
Ở chiều ngược lại, Lecce đang xếp hạng 14 với 10 điểm, kém đội đầu bảng 19 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.
Phong độ gần đây của Lecce cũng chưa thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Tuy nhiên, kết quả mới nhất là một trận hòa, cho thấy họ đã chặn được đà sa sút sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.
Thế đối đầu nghiêng về Lazio
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Lecce thắng 1 trận. Lợi thế này giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, dù Lecce từng chứng minh họ có thể gây khó khăn cho đối thủ ở cặp đấu này.
Điểm then chốt của trận đấu
Lazio có nhiều lý do để chủ động kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà đang sở hữu vị trí cao nhất bảng, chuỗi thắng gần đây và lợi thế sân bãi. Nếu duy trì được sự ổn định như những tuần qua, họ hoàn toàn có thể áp đặt nhịp độ ngay từ đầu trận.
Với Lecce, nhiệm vụ trước tiên là giữ được sự tập trung trước sức ép từ khán đài Stadio Olimpico. Đội khách cần tận dụng tinh thần sau trận hòa gần nhất để tìm lại sự chắc chắn, đồng thời hạn chế những sai sót đã khiến họ thua 3 trận liên tiếp trước đó.
Nhận định
Mọi chỉ dấu về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây lẫn thế đối đầu đều nghiêng về Lazio. Lợi thế sân nhà càng làm cán cân thêm rõ rệt. Lecce vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu giữ được kỷ luật, nhưng đội chủ nhà mới là bên có nhiều điều kiện hơn để giành kết quả tốt trong trận đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)