Lazio 3-0 Lecce: Lazio giành chiến thắng Lazio chơi rất tốt trên sân nhà và đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Họ tiếp Lecce, đội xếp hạng 14, lúc 21h00 ngày 21/11 tại Stadio Olimpico.

Lazio 3 - 0 Lecce Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lazio tiếp đón Lecce.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lazio 54% - 46% Lecce, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! Lazio (1-0) Phút 25': Tijjani Noslin (Lazio) lập công (kiến tạo: Gustav Isaksen). Tỷ số: 1 - 0.

25' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 62% - 38% Lecce, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

37' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 58% - 42% Lecce, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thẻ vàng Phút 50': Jamil Siebert (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 60% - 40% Lecce, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Lecce): Oumar Ngom vào sân thay Mohamed Kaba.

59' Thay người Phút 59' (Lecce): Paco Esteban vào sân thay Willem Geubbels.

63' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 60% - 40% Lecce, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 1.

68' BÀN THẮNG! Lazio (2-0) Phút 68': Tijjani Noslin (Lazio) lập công (kiến tạo: Kenneth Taylor). Tỷ số: 2 - 0.

74' Thay người Phút 74' (Lecce): Joel Almada Monteiro vào sân thay Youssef Maleh.

76' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 62% - 38% Lecce, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 2.

77' Thẻ vàng Phút 77': Danilo Veiga (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Lazio): Luca Pellegrini vào sân thay Alfonso Pedraza.

78' Thay người Phút 78' (Lazio): Matteo Cancellieri vào sân thay Gustav Isaksen.

83' Thay người Phút 83' (Lazio): Nicolò Rovella vào sân thay Reda Belahyane.

83' Thay người Phút 83' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Tijjani Noslin.

86' Thay người Phút 86' (Lecce): Nikola Stulic vào sân thay Konan N'Dri.

86' Thay người Phút 86' (Lecce): Sadik Fofana vào sân thay Lassana Coulibaly.

87' Thẻ vàng Phút 87': Luca Pellegrini (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thay người Phút 88' (Lazio): Albert Gudmundsson vào sân thay Andrea Pinamonti.

89' Lazio ép sân Cầm bóng: Lazio 62% - 38% Lecce, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 9 - 2; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 3.

90' BÀN THẮNG! Lazio (3-0) Phút 90': Davide Frattesi (Lazio) lập công (kiến tạo: Matteo Cancellieri). Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Lazio 3-0 Lecce Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 22:51 21/11/2026

Đội hình chính thức Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso Lecce Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Di Francesco 35 C. Mandas 15 Floriani Mussolini 5 D. Doekhi 2 Diogo Leite 23 Pedraza 16 D. Frattesi 21 R. Belahyane 24 K. Taylor 11 G. Isaksen 9 A. Pinamonti 14 T. Noslin 30 W. Falcone 17 Danilo Veiga 5 J. Siebert 44 Tiago Gabriel 25 A. Gallo 29 L. Coulibaly 77 M. Kaba 14 Y. Maleh 11 K. N’Dri 69 W. Geubbels 7 Ahmed Fatah Dự bị Lazio 3 L. Pellegrini 40 E. Motta 29 M. Lazzari 76 Filipe Bordon 7 Dele-Bashiru 25 Provstgaard 28 A. Przyborek 47 D. Renzetti 80 Guðmundsson Lecce 2 A. Dembélé 22 Paco Esteban 8 S. Fofana 16 O. Gandelman 4 Kialonda Gaspar 28 Olaf Gorter 18 G. Jean 99 Joël Monteiro 3 C. Ndaba Cập nhật đội hình lúc 20:34 21/11/2026

Lazio Thống kê Lecce 61% Kiểm soát bóng 39% 10 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 2 9 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 12 6 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật T. Noslin Lazio 2 bàn D. Frattesi Lazio 1 bàn K. Taylor Lazio 1 kiến tạo · điểm 7.54 G. Isaksen Lazio 1 kiến tạo · điểm 7.04 Cancellieri Lazio 1 kiến tạo · điểm 6.59 D. Doekhi Lazio Điểm 7.47

Lazio chơi rất tốt trên sân nhà, và Stadio Olimpico sẽ là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà khi tiếp Lecce lúc 21h00 ngày 21/11/2026. Với vị trí số một trên bảng xếp hạng cùng chuỗi phong độ ấn tượng, Lazio bước vào trận đấu này với vị thế của đội được đánh giá cao hơn.

Lazio mạnh nhất khi được thi đấu trước khán giả nhà

Lazio đang đứng đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Đây là nền tảng quan trọng để đội chủ nhà thi đấu tự tin tại Stadio Olimpico, nơi họ quen thuộc với từng điều kiện của trận đấu.

Phong độ gần đây càng củng cố hình ảnh đó. Trong 5 trận gần nhất, Lazio thắng 4 trận và hòa 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, nhưng trước đó đội bóng này đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Lecce tìm kiếm sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Lecce đang xếp hạng 14 với 10 điểm, kém đội đầu bảng 19 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.

Phong độ gần đây của Lecce cũng chưa thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Tuy nhiên, kết quả mới nhất là một trận hòa, cho thấy họ đã chặn được đà sa sút sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Thế đối đầu nghiêng về Lazio

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Lecce thắng 1 trận. Lợi thế này giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, dù Lecce từng chứng minh họ có thể gây khó khăn cho đối thủ ở cặp đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Lazio có nhiều lý do để chủ động kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà đang sở hữu vị trí cao nhất bảng, chuỗi thắng gần đây và lợi thế sân bãi. Nếu duy trì được sự ổn định như những tuần qua, họ hoàn toàn có thể áp đặt nhịp độ ngay từ đầu trận.

Với Lecce, nhiệm vụ trước tiên là giữ được sự tập trung trước sức ép từ khán đài Stadio Olimpico. Đội khách cần tận dụng tinh thần sau trận hòa gần nhất để tìm lại sự chắc chắn, đồng thời hạn chế những sai sót đã khiến họ thua 3 trận liên tiếp trước đó.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây lẫn thế đối đầu đều nghiêng về Lazio. Lợi thế sân nhà càng làm cán cân thêm rõ rệt. Lecce vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu giữ được kỷ luật, nhưng đội chủ nhà mới là bên có nhiều điều kiện hơn để giành kết quả tốt trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lazio · 3 thắng 1 hòa Lecce · 1 thắng Lecce 0 - 0 Lazio Hòa Lazio 2 - 0 Lecce LAZ Lazio 0 - 1 Lecce LEC Lecce 1 - 2 Lazio LAZ Lazio 1 - 0 Lecce LAZ

Lazio 5 trận gần nhất H T T T T 11 Trận 9-2-0 T-H-B 25 Ghi (TB 2.3) 9 Thủng lưới Lecce 5 trận gần nhất H B B B T 11 Trận 3-1-7 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 11 9 2 0 +16 29 H T T T T 2 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T 3 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T … 13 Genoa 11 4 1 6 -5 13 B T T T B 14 Lecce 11 3 1 7 -10 10 H B B B T 15 Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 H T H B B …

Tình hình lực lượng Lazio ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ J. Sutalo (Muscle Injury) ✚ N. Tavares (Muscle Injury) ✚ M. Zaccagni (Thigh Injury) Lecce ✚ I. Ilic (Thigh Injury) ✚ S. Pierotti (Ankle Injury)