Lazio quật ngã AC Milan: Isaksen tỏa sáng, Rossoneri hụt hơi trong cuộc đua vô địch Bàn thắng duy nhất của Gustav Isaksen giúp Lazio đánh bại AC Milan 1-0, khiến đoàn quân của Allegri bị Inter Milan bỏ xa 8 điểm trên bảng xếp hạng Serie A.

Tham vọng bám đuổi ngôi đầu của AC Milan đã phải nhận một gáo nước lạnh ngay tại sân Olimpico. Trong trận cầu tâm điểm vòng 29 Serie A, Lazio đã tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đối phương để giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua Scudetto mùa này.

Đòn trừng phạt từ khoảnh khắc hớ hênh

Lazio bước vào cuộc tiếp đón đối thủ mạnh với tâm thế đầy hưng phấn. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã chủ động triển khai các pha lên bóng tốc độ ở hai hành lang cánh, nơi Gustav Isaksen liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự AC Milan bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 26 từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc lẹm. Adam Marusic thực hiện đường chuyền vượt tuyến đầy ý đồ, loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự dâng cao của đội khách. Tận dụng sai lầm trong khâu xử lý bóng của Estupinan, Gustav Isaksen thoát xuống tốc độ trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Mike Maignan.

Isaksen ghi bàn duy nhất giúp Lazio đánh bại AC Milan.

Trước khi bàn mở tỷ số được ghi, AC Milan cũng đã trải qua những giây phút thót tim khi cú dứt điểm sấm sét của Kenneth Taylor từ góc hẹp đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Sự lấn lướt của Lazio trong hiệp một còn được cụ thể hóa bằng cơ hội đối mặt của Daniel Maldini, nhưng người cũ của Rossoneri đã không thể chiến thắng được Maignan.

Sự bế tắc của Rossoneri và kịch tính từ VAR

Sang hiệp hai, HLV Allegri thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những ngôi sao tấn công như Nkunku và tân binh Fullkrug được tung vào sân để gia tăng áp lực. Đáng chú ý, Rafael Leao đã bày tỏ sự không hài lòng rõ rệt khi bị rút ra nghỉ sớm ở phút 67.

Sức ép nghẹt thở được AC Milan tạo ra với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.19. Christian Pulisic suýt chút nữa đã đưa trận đấu về vạch xuất phát nếu không có phản xạ xuất thần của thủ môn Motta. Phút 74, khán đài Olimpico như lặng đi khi Athekame đưa được bóng vào lưới Lazio. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm tay cầu thủ này trước đó và không công nhận bàn thắng.

Phút lóe sáng của Isaksen là đủ để Lazio giành trọn 3 điểm.

Trong những phút cuối, Lazio chủ động lùi sâu và thi đấu đầy thực dụng. Các cầu thủ áo xanh không ngần ngại nhận thẻ vàng để ngắt nhịp hưng phấn của đối thủ, bảo vệ thành công cách biệt mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Cục diện bảng xếp hạng sau vòng 29

Thất bại này khiến AC Milan dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ hai, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Inter Milan giờ đây đã bị nới rộng lên thành 8 điểm. Đây là một tổn thất nặng nề đối với thầy trò Allegri trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết định.

Ngược lại, 3 điểm quý giá giúp đội bóng của Maurizio Sarri vươn lên vị trí thứ chín. Đây được xem là liều thuốc tinh thần quan trọng cho Lazio trước khi họ có chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn trên sân của Bologna ở vòng đấu kế tiếp.