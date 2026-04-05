Lễ bốc thăm Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam ở nhóm 3 và kịch bản đối đầu các ông lớn Tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027, đối diện nguy cơ rơi vào bảng đấu khó khi lễ bốc thăm chính thức được AFC ấn định vào ngày 10/5 tới.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố chi tiết về lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, một vị thế mang đến cả cơ hội lẫn những thách thức cực đại khi phải đối đầu với các cường quốc bóng đá hàng đầu châu lục.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị tranh tài ở Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Phân nhóm hạt giống và nguy cơ bảng tử thần

Căn cứ trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật đến ngày 1/4, AFC đã phân định 24 đội tham dự thành 4 nhóm hạt giống. Việc nằm ở nhóm 3 cùng với Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan giúp Việt Nam tránh được các đối thủ này tại vòng bảng, nhưng đồng thời cũng đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào thế phải chạm trán với ít nhất hai đối thủ mạnh từ nhóm 1 và nhóm 2.

Nhóm hạt giống số 1 quy tụ những ứng cử viên vô địch hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, Uzbekistan và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, nhóm 4 bao gồm đại diện Đông Nam Á khác là Indonesia, đội bóng đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua, cùng các đội tuyển khác đang chờ xác định suất cuối cùng giữa Li Băng và Yemen.

Quy mô và tầm vóc lịch sử tại Ả Rập Xê Út

Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào lúc 13h00 ngày 10/5 (giờ Việt Nam) tại Cung điện Salwa, một địa danh mang tính biểu tượng lịch sử của Nhà nước Ả Rập Xê Út đầu tiên. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà còn là cột mốc khởi đầu cho chiến dịch quan trọng nhất của bóng đá châu Á trong năm 2027.

VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Đây là kỳ giải cuối cùng được tổ chức vào năm lẻ trước khi AFC có những điều chỉnh về lịch trình trong tương lai. Trận khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động King Fahd Sports City, nơi đội chủ nhà Ả Rập Xê Út (mã số A1) sẽ đối đầu với đội ở vị trí A4.

Cơ cấu cạnh tranh và cơ hội đi tiếp

Với thể thức 24 đội chia làm 6 bảng, cơ hội tiến vào vòng knock-out vẫn rộng mở cho các đội bóng nhóm dưới. Theo quy định, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Điều này đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật và nhân sự để tối ưu hóa điểm số trước các đối thủ trực tiếp.

Dự kiến, HLV Kim Sang-sik cùng các đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ trực tiếp có mặt tại Ả Rập Xê Út để theo dõi buổi lễ. Sự chuẩn bị từ sớm cho thấy quyết tâm của bóng đá Việt Nam trong việc khẳng định vị thế tại sân chơi danh giá nhất châu lục, sau những biến động về nhân sự và lối chơi trong thời gian qua.