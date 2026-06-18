Lê Giang Patrik lần đầu lên đội tuyển Việt Nam: Hiện thực hóa giấc mơ sau chức vô địch Sau khi cùng CLB Công An TP.HCM đăng quang tại Cúp Quốc gia 2025/26, thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik chính thức được HLV Kim Sang Sik triệu tập chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Lê Giang Patrik vừa chính thức nhận tấm vé lên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc của người gác đền sinh ra tại Slovakia, đặc biệt là sau chiến tích cùng CLB Công An TP.HCM lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

Lê Giang Patrik và CLB Công An TP.HCM xuất sắc giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Ảnh: VPF.

Phần thưởng cho sự kiên trì và bản lĩnh

Dù đã nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam từ cuối tháng 1/2026, hành trình chạm tay vào chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia của Lê Giang Patrik không hề bằng phẳng. Thủ thành sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 này từng lỡ hẹn đáng tiếc với đợt tập trung hồi tháng 3 trước trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách hội quân vào ngày 22/6 tới tại Hà Nội không chỉ là bước ngoặt sự nghiệp mà còn là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại châu Âu và phong độ ổn định trong màu áo CLB Công An TP.HCM, Patrik được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối trong khung gỗ nhờ khả năng làm chủ không gian và phản xạ xuất thần.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trong khung gỗ

Sự xuất hiện của Lê Giang Patrik khiến vị trí thủ môn tại đội tuyển Việt Nam trở nên chật chội và đầy tính cạnh tranh. Hiện tại, đội hình đang sở hữu hai cái tên Việt kiều đẳng cấp khác là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip. Đây được xem là "cơn đau đầu dễ chịu" đối với chiến lược gia người Hàn Quốc khi ông có trong tay những người gác đền tốt nhất khu vực.

Chia sẻ về cuộc đối đầu thú vị này, tân binh của đội tuyển tỏ ra rất chuyên nghiệp: "Họ đều là bạn của tôi. Các thủ môn nội cũng có chất lượng rất tốt. Nhưng tôi tập trung vào bản thân mình và không so sánh với bất kỳ ai". Patrik khẳng định mục tiêu duy nhất hiện tại là cống hiến những gì tốt nhất cho màu áo đỏ và đáp lại tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ đã dành cho anh suốt thời gian qua.

Nỗ lực hòa nhập và lời hứa đanh thép

Bên cạnh việc duy trì thể trạng và rèn luyện chuyên môn, Lê Giang Patrik cho biết anh đang tích cực học tiếng Việt hàng ngày. Đây là yếu tố then chốt giúp anh chỉ huy hàng phòng ngự và giao tiếp hiệu quả với các đồng đội trên sân. Sự cầu thị và tinh thần chuyên nghiệp của Patrik hứa hẹn sẽ giúp anh nhanh chóng thích nghi với triết lý bóng đá của HLV Kim Sang Sik.

"Thật khó để diễn tả hết bằng lời, vì điều này vô cùng ý nghĩa với tôi. Giờ đây giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi tin đây chỉ mới là sự khởi đầu cho hành trình của mình tại Việt Nam", Patrik xúc động chia sẻ. Khép lại những phát biểu đầu tiên khi lên tuyển, thủ thành sinh năm 1992 gửi lời hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình để phục vụ đất nước.

Hành trình mới của Lê Giang Patrik tại đội tuyển Việt Nam đang mở ra với nhiều kỳ vọng. Với sự bổ sung chất lượng này, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một hàng phòng ngự vững chắc hơn của "Những chiến binh Sao vàng" trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.