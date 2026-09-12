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Le Havre 0-0 Angers: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 20:51

Angers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách Stade Océane gặp Le Havre lúc 01:45 ngày 13/09, mở ra màn so tài căng thẳng giữa hai đối thủ.

Le Havre0 - 0AngersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Le Havre tiếp đón Angers.

  • 12'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 66% - 34% Angers, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Angers, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Jordan Lefort (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Angers ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 39% - 61% Angers, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 46% - 54% Angers, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 62'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 46% - 54% Angers, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 6.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Le Havre): Rayan Fofana vào sân thay Sota Nakamura.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Bané Diatta.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Angers): Prosper Peter vào sân thay Amine El Ouazzani.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Le Havre 45% - 55% Angers, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 6.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Carlens Arcus.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Angers): Usman Simbakoli vào sân thay Jim Allevinah.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Le Havre): Ismail Bouneb vào sân thay Josh Maja.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay Djibril Ouziad.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Kaito Mizuta.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Le Havre 45% - 55% Angers, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 6.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Angers): Louis Mouton vào sân thay Amine Sbaï.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Ahmed Touba (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Le Havre 0-0 Angers

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 13/09/2026

Đội hình chính thức
Le Havre
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard
Angers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli
93
G. Gallon
15
A. Seko
12
E. Jelert
5
A. Touba
20
D. Ouziad
26
S. Ebonog
7
A. Richardson
17
K. Mizuta
9
J. Maja
30
S. Nakamura
25
M. Samatta
1
Anthony Lopes
2
C. Arcus
4
O. Camara
21
J. Lefort
17
J. Kalulu
14
Y. Belkhdim
8
van den Boomen
18
J. Allevinah
10
A. Sbaï
36
Bane Diatta
19
El Ouazzani
Dự bị
Le Havre
38 R. Fofana44 I. Bouneb23 V. Sasso40 Alex Teixeira78 D. Mosengo97 M. Ndiaye24 G. Zohouri27 Koffi Vinette33 Hakim Dongopandji
Angers
16 M. Zinga26 A. Bermont24 E. Biumla11 Djibirin Harouna20 Marius Louër7 U. Simbakoli6 L. Mouton9 P. Peter27 L. Rao-Lisoa
Cập nhật đội hình lúc 01:20 13/09/2026
Le HavreThống kêAngers
46%
Kiểm soát bóng
54%
15
Dứt điểm
9
6
Trúng đích
1
4
Phạt góc
6
15
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Anthony Lopes
Anthony Lopes
Angers
Điểm 8.46
A. Seko
A. Seko
Le Havre
Điểm 7.25
A. Touba
A. Touba
Le Havre
Điểm 7.22
B. van den Boomen
van den Boomen
Angers
Điểm 7.2

Angers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài tại vòng đấu mới. Chuyến hành quân đến sân vận động Stade Océane của Le Havre lúc 01:45 ngày 13/09 mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng tích lũy điểm số của đội khách, đồng thời đặt ra thử thách lớn cho nỗ lực bứt phá của đội chủ nhà.

Bối cảnh bảng xếp hạng và cục diện hiện tại

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Angers đang tạm đứng ở vị trí thứ 12 với 3 điểm. Khoảng cách sít sao với các đội bóng phía trên giúp đội khách duy trì cơ hội cạnh tranh rõ nét trong cuộc đua nhóm đầu. Từng điểm số ở giai đoạn này đều có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể cho tham vọng vươn lên của Angers.

Trong khi đó, Le Havre khởi đầu chật vật hơn khi xếp ở vị trí thứ 16 với 1 điểm. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Stade Océane, Le Havre đứng trước áp lực phải tìm kiếm kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí hiện tại và tránh bị nhóm trên nới rộng cách biệt.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu của hai đội trong 3 trận gần nhất phản ánh những khó khăn nhất định về mặt kết quả. Đội khách Angers có được 1 trận thắng và để thua 2 trận trong 3 lần ra sân vừa qua. Mặc dù xen kẽ giữa các thất bại là một chiến thắng quý giá giúp họ duy trì điểm số, Angers vẫn cần sự ổn định cao hơn để duy trì áp lực lên nhóm dự cúp châu lục.

Về phía đội chủ nhà, Le Havre chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng khi chỉ giành được 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 3 trận gần nhất. Việc để mất điểm trong phần lớn các lần ra sân khiến tinh thần thi đấu của Le Havre gặp không ít thử thách trước thềm cuộc tiếp đón Angers.

Tương quan đối đầu cân bằng tại Stade Océane

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ ghi nhận sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, thành tích diễn ra hết sức cân bằng khi Le Havre thắng 1 trận, Angers thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên thường thi đấu thận trọng mỗi khi gặp nhau. Dù Angers sở hữu thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn ở thời điểm này, lợi thế sân bãi của Le Havre tại Stade Océane vẫn là yếu tố đáng gờm, hứa hẹn một thế trận chặt chẽ và không khoan nhượng từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Le Havre · 1 thắng3 hòaAngers · 1 thắng
19/04/2026
Angers
1 - 1
Le Havre
Hòa
04/01/2026
Le Havre
2 - 1
Angers
LH
26/07/2025
Le Havre
0 - 0
Angers
Hòa
02/02/2025
Angers
1 - 1
Le Havre
Hòa
01/12/2024
Le Havre
0 - 1
Angers
ANG
Le Havre
5 trận gần nhất
BHBTB
3
Trận
0-1-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
4
Thủng lưới
Angers
5 trận gần nhất
BTBTT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Rennes4310+310TTTH
2Monaco3300+49TTT
3Paris FC3210+47TTH
11Marseille410303BBBT
12Angers3102-13BTB
13Paris Saint Germain3021-12BHH
15Nice3021-32HBH
16Le Havre3012-21BHB
17Toulouse3012-31BHB
Tình hình lực lượng
Le Havre
P. Argney (Injury)
F. Mambimbi (Injury)
L. Mpasi-Nzau (Injury)
J. Mwanga (Red Card)
R. Ndiaye (Groin Injury)
T. Pembele (Inactive)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Injury)
Angers
H. Belkebla (Thigh Injury)
H. Belkebla (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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