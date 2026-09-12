Le Havre 0-0 Angers: Hai đội chia điểm Angers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách Stade Océane gặp Le Havre lúc 01:45 ngày 13/09, mở ra màn so tài căng thẳng giữa hai đối thủ.

Le Havre 0 - 0 Angers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Havre tiếp đón Angers.

12' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 66% - 34% Angers, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Angers, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Jordan Lefort (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Angers ép sân Cầm bóng: Le Havre 39% - 61% Angers, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 46% - 54% Angers, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 4.

62' Le Havre ép sân Cầm bóng: Le Havre 46% - 54% Angers, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 6.

63' Thay người Phút 63' (Le Havre): Rayan Fofana vào sân thay Sota Nakamura.

71' Thay người Phút 71' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Bané Diatta.

71' Thay người Phút 71' (Angers): Prosper Peter vào sân thay Amine El Ouazzani.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Havre 45% - 55% Angers, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 6.

78' Thay người Phút 78' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Carlens Arcus.

79' Thay người Phút 79' (Angers): Usman Simbakoli vào sân thay Jim Allevinah.

80' Thay người Phút 80' (Le Havre): Ismail Bouneb vào sân thay Josh Maja.

80' Thay người Phút 80' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay Djibril Ouziad.

85' Thay người Phút 85' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Kaito Mizuta.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Havre 45% - 55% Angers, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 6.

88' Thay người Phút 88' (Angers): Louis Mouton vào sân thay Amine Sbaï.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Ahmed Touba (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Le Havre 0-0 Angers Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 13/09/2026

Đội hình chính thức Le Havre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard Angers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli 93 G. Gallon 15 A. Seko 12 E. Jelert 5 A. Touba 20 D. Ouziad 26 S. Ebonog 7 A. Richardson 17 K. Mizuta 9 J. Maja 30 S. Nakamura 25 M. Samatta 1 Anthony Lopes 2 C. Arcus 4 O. Camara 21 J. Lefort 17 J. Kalulu 14 Y. Belkhdim 8 van den Boomen 18 J. Allevinah 10 A. Sbaï 36 Bane Diatta 19 El Ouazzani Dự bị Le Havre 38 R. Fofana 44 I. Bouneb 23 V. Sasso 40 Alex Teixeira 78 D. Mosengo 97 M. Ndiaye 24 G. Zohouri 27 Koffi Vinette 33 Hakim Dongopandji Angers 16 M. Zinga 26 A. Bermont 24 E. Biumla 11 Djibirin Harouna 20 Marius Louër 7 U. Simbakoli 6 L. Mouton 9 P. Peter 27 L. Rao-Lisoa Cập nhật đội hình lúc 01:20 13/09/2026

Le Havre Thống kê Angers 46% Kiểm soát bóng 54% 15 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 1 4 Phạt góc 6 15 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Anthony Lopes Angers Điểm 8.46 A. Seko Le Havre Điểm 7.25 A. Touba Le Havre Điểm 7.22 van den Boomen Angers Điểm 7.2

Angers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài tại vòng đấu mới. Chuyến hành quân đến sân vận động Stade Océane của Le Havre lúc 01:45 ngày 13/09 mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng tích lũy điểm số của đội khách, đồng thời đặt ra thử thách lớn cho nỗ lực bứt phá của đội chủ nhà.

Bối cảnh bảng xếp hạng và cục diện hiện tại

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Angers đang tạm đứng ở vị trí thứ 12 với 3 điểm. Khoảng cách sít sao với các đội bóng phía trên giúp đội khách duy trì cơ hội cạnh tranh rõ nét trong cuộc đua nhóm đầu. Từng điểm số ở giai đoạn này đều có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể cho tham vọng vươn lên của Angers.

Trong khi đó, Le Havre khởi đầu chật vật hơn khi xếp ở vị trí thứ 16 với 1 điểm. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Stade Océane, Le Havre đứng trước áp lực phải tìm kiếm kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí hiện tại và tránh bị nhóm trên nới rộng cách biệt.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu của hai đội trong 3 trận gần nhất phản ánh những khó khăn nhất định về mặt kết quả. Đội khách Angers có được 1 trận thắng và để thua 2 trận trong 3 lần ra sân vừa qua. Mặc dù xen kẽ giữa các thất bại là một chiến thắng quý giá giúp họ duy trì điểm số, Angers vẫn cần sự ổn định cao hơn để duy trì áp lực lên nhóm dự cúp châu lục.

Về phía đội chủ nhà, Le Havre chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng khi chỉ giành được 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 3 trận gần nhất. Việc để mất điểm trong phần lớn các lần ra sân khiến tinh thần thi đấu của Le Havre gặp không ít thử thách trước thềm cuộc tiếp đón Angers.

Tương quan đối đầu cân bằng tại Stade Océane

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ ghi nhận sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, thành tích diễn ra hết sức cân bằng khi Le Havre thắng 1 trận, Angers thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên thường thi đấu thận trọng mỗi khi gặp nhau. Dù Angers sở hữu thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn ở thời điểm này, lợi thế sân bãi của Le Havre tại Stade Océane vẫn là yếu tố đáng gờm, hứa hẹn một thế trận chặt chẽ và không khoan nhượng từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Havre · 1 thắng 3 hòa Angers · 1 thắng Angers 1 - 1 Le Havre Hòa Le Havre 2 - 1 Angers LH Le Havre 0 - 0 Angers Hòa Angers 1 - 1 Le Havre Hòa Le Havre 0 - 1 Angers ANG

Le Havre 5 trận gần nhất B H B T B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 4 Thủng lưới Angers 5 trận gần nhất B T B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 2 Monaco 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Paris FC 3 2 1 0 +4 7 T T H … 11 Marseille 4 1 0 3 0 3 B B B T 12 Angers 3 1 0 2 -1 3 B T B 13 Paris Saint Germain 3 0 2 1 -1 2 B H H … 15 Nice 3 0 2 1 -3 2 H B H 16 Le Havre 3 0 1 2 -2 1 B H B 17 Toulouse 3 0 1 2 -3 1 B H B …

Tình hình lực lượng Le Havre ✚ P. Argney (Injury) ✚ F. Mambimbi (Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Injury) ✚ J. Mwanga (Red Card) ✚ R. Ndiaye (Groin Injury) ✚ T. Pembele (Inactive) ✚ A. Toure (Knee Injury) ✚ S. Zagadou (Injury) Angers ✚ H. Belkebla (Thigh Injury) ✚ H. Belkebla (Thigh Injury)