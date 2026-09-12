Le Havre 0-0 Angers: Hai đội chia điểm
Angers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách Stade Océane gặp Le Havre lúc 01:45 ngày 13/09, mở ra màn so tài căng thẳng giữa hai đối thủ.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Le Havre tiếp đón Angers.
- 12'Le Havre ép sân
Cầm bóng: Le Havre 66% - 34% Angers, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Angers, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Jordan Lefort (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Angers ép sân
Cầm bóng: Le Havre 39% - 61% Angers, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Le Havre ép sân
Cầm bóng: Le Havre 46% - 54% Angers, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 4.
- 62'Le Havre ép sân
Cầm bóng: Le Havre 46% - 54% Angers, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 6.
- 63'Thay người
Phút 63' (Le Havre): Rayan Fofana vào sân thay Sota Nakamura.
- 71'Thay người
Phút 71' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Bané Diatta.
- 71'Thay người
Phút 71' (Angers): Prosper Peter vào sân thay Amine El Ouazzani.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Le Havre 45% - 55% Angers, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 6.
- 78'Thay người
Phút 78' (Angers): Lillian Rao-Lisoa vào sân thay Carlens Arcus.
- 79'Thay người
Phút 79' (Angers): Usman Simbakoli vào sân thay Jim Allevinah.
- 80'Thay người
Phút 80' (Le Havre): Ismail Bouneb vào sân thay Josh Maja.
- 80'Thay người
Phút 80' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay Djibril Ouziad.
- 85'Thay người
Phút 85' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Kaito Mizuta.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Le Havre 45% - 55% Angers, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 6.
- 88'Thay người
Phút 88' (Angers): Louis Mouton vào sân thay Amine Sbaï.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Ahmed Touba (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Le Havre 0-0 Angers
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 03:38 13/09/2026
Angers đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài tại vòng đấu mới. Chuyến hành quân đến sân vận động Stade Océane của Le Havre lúc 01:45 ngày 13/09 mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng tích lũy điểm số của đội khách, đồng thời đặt ra thử thách lớn cho nỗ lực bứt phá của đội chủ nhà.
Bối cảnh bảng xếp hạng và cục diện hiện tại
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Angers đang tạm đứng ở vị trí thứ 12 với 3 điểm. Khoảng cách sít sao với các đội bóng phía trên giúp đội khách duy trì cơ hội cạnh tranh rõ nét trong cuộc đua nhóm đầu. Từng điểm số ở giai đoạn này đều có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể cho tham vọng vươn lên của Angers.
Trong khi đó, Le Havre khởi đầu chật vật hơn khi xếp ở vị trí thứ 16 với 1 điểm. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Stade Océane, Le Havre đứng trước áp lực phải tìm kiếm kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí hiện tại và tránh bị nhóm trên nới rộng cách biệt.
Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ
Phong độ thi đấu của hai đội trong 3 trận gần nhất phản ánh những khó khăn nhất định về mặt kết quả. Đội khách Angers có được 1 trận thắng và để thua 2 trận trong 3 lần ra sân vừa qua. Mặc dù xen kẽ giữa các thất bại là một chiến thắng quý giá giúp họ duy trì điểm số, Angers vẫn cần sự ổn định cao hơn để duy trì áp lực lên nhóm dự cúp châu lục.
Về phía đội chủ nhà, Le Havre chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng khi chỉ giành được 1 trận hòa và nhận 2 thất bại trong 3 trận gần nhất. Việc để mất điểm trong phần lớn các lần ra sân khiến tinh thần thi đấu của Le Havre gặp không ít thử thách trước thềm cuộc tiếp đón Angers.
Tương quan đối đầu cân bằng tại Stade Océane
Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ ghi nhận sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, thành tích diễn ra hết sức cân bằng khi Le Havre thắng 1 trận, Angers thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa.
Sự cân bằng này cho thấy đôi bên thường thi đấu thận trọng mỗi khi gặp nhau. Dù Angers sở hữu thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn ở thời điểm này, lợi thế sân bãi của Le Havre tại Stade Océane vẫn là yếu tố đáng gờm, hứa hẹn một thế trận chặt chẽ và không khoan nhượng từ cả hai phía.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)