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Le Havre 0-2 Lorient: Lorient giành chiến thắng

Văn Thể09/11/2026 00:16

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của Le Havre, đội thua cả 5 trận gần nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 23h15 ngày 08/11/2026.

Le Havre0 - 2LorientKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Le Havre tiếp đón Lorient.

  • 18'BÀN THẮNG! Lorient (0-1)

    Phút 18': Isaak Touré (Lorient) lập công (kiến tạo: Arsène Kouassi). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Le Havre): Amir Richardson vào sân thay Mbwana Ally Samatta.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 48% - 52% Lorient, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 59'VAR

    Phút 59': Bàn thắng không được công nhận — Josh Maja (Le Havre).

  • 62'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Lorient, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lorient): Mamadou Kone vào sân thay Aiyegun Tosin.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Lorient): Souleymane Faye vào sân thay Gabin Bernardeau.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Souleymane Faye (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lorient): Nosa Edward Obaretin vào sân thay Isaak Touré.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Le Havre): Ismail Bouneb vào sân thay Kaito Mizuta.

  • 74'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 52% - 48% Lorient, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 1 - 4.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Le Havre): Lamine N'Diaye vào sân thay Enzo Koffi.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Le Havre): Hakim Dongopandji vào sân thay Rayan Fofana.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Le Havre): Daren Mosengo vào sân thay Junior Mwanga.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Noah Cadiou (Lorient) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 54% - 46% Lorient, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 12 - 15, cứu thua 1 - 4.

  • 90+5'BÀN THẮNG! Lorient (0-2)

    Phút 90+5': Jean-Victor Makengo (Lorient) lập công (kiến tạo: Mamadou Kone). Tỷ số: 0 - 2.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Ahmed Touba (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': Jean-Victor Makengo (Lorient) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Le Havre 0-2 Lorient

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:11 09/11/2026

Le HavreThống kêLorient
54%
Kiểm soát bóng
46%
20
Dứt điểm
7
5
Trúng đích
3
5
Phạt góc
0
16
Phạm lỗi
19
0
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
S. Touré
S. Touré
Lorient
1 bàn
K. Kouassi
K. Kouassi
Lorient
1 kiến tạo · điểm 7.7
Y. Mvogo
Y. Mvogo
Lorient
Điểm 7.85

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội củng cố vị thế khi làm khách của Le Havre tại Stade Océane lúc 23h15 ngày 08/11/2026. Hai đội bước vào trận đấu với trạng thái đối lập: một bên đang có phong độ tốt, bên kia chưa tìm được chiến thắng trong chuỗi trận gần đây.

Lorient mang theo phong độ ổn định

Lorient đang đứng thứ 12 với 12 điểm. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, tiếp theo là một trận thua, một trận hòa rồi hai trận thắng trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Lorient có sự cân bằng cần thiết của một đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu. Dù từng thua, họ nhanh chóng lấy lại nhịp độ và duy trì được tinh thần thi đấu tích cực.

Le Havre đang đối mặt giai đoạn khó khăn

Chủ nhà đang ở thế ngược lại. Le Havre xếp hạng 18 với 2 điểm và thua cả 5 trận gần nhất. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 10 điểm.

Chuỗi thua liên tiếp khiến Le Havre chịu áp lực lớn về mặt tâm lý. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà có thể là yếu tố giúp họ tìm lại sự tự tin và cải thiện hiệu quả thi đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Le Havre thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Lorient thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế nghiêng nhẹ về phía chủ nhà và cho thấy Lorient chưa có lợi thế rõ rệt trước đối thủ này.

Đây là điểm đáng chú ý, bởi nó cho thấy Le Havre vẫn có thể gây khó khăn cho Lorient dù đang sa sút phong độ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lorient, bài toán là giữ vững sự ổn định để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ củng cố hình ảnh của đội bóng đang đi lên và duy trì đà thăng tiến.

Với Le Havre, điều quan trọng nhất là chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Họ cần sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và hiệu quả hơn ở các tình huống tấn công để tạo ra bước ngoặt trước đối thủ có phong độ tốt hơn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Lorient là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ đang thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong khi Le Havre chưa thắng trận nào trong cùng khoảng thời gian.

Tuy vậy, thành tích đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Le Havre vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại. Trận đấu tại Stade Océane được kỳ vọng là phép thử cho tham vọng của Lorient và khả năng phản ứng của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Le Havre · 2 thắng2 hòaLorient · 1 thắng
18/05/2026
Lorient
0 - 2
Le Havre
LH
21/09/2025
Le Havre
1 - 1
Lorient
Hòa
28/01/2024
Lorient
3 - 3
Le Havre
Hòa
03/09/2023
Le Havre
3 - 0
Lorient
LH
29/07/2023
Le Havre
0 - 2
Lorient
LOR
Le Havre
5 trận gần nhất
BBBBB
9
Trận
0-2-7
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
20
Thủng lưới
Lorient
5 trận gần nhất
TBHTT
9
Trận
3-3-3
T-H-B
7
Ghi (TB 0.8)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain10721+1223TTTTT
2Lille10631+721TTHHT
3Paris FC10622+720TTBTB
11Stade Brestois 299333+412TBHTB
12Lorient9333-112BHTTB
13Strasbourg10316-410BTBBB
17Le Mans9144-77BHBBT
18Le Havre9027-112BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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