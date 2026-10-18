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Le Havre 1-3 Auxerre: Auxerre giành chiến thắng

Văn Thể18/10/2026 17:15

Le Havre và Auxerre cùng ở nhóm cuối bảng, nơi từng điểm số đều quý giá cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau lúc 22h15 ngày 18/10 trên sân Stade Océane.

Le Havre1 - 3AuxerreKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Le Havre tiếp đón Auxerre.

  • 12'Le Havre ép sân

    Cầm bóng: Le Havre 58% - 42% Auxerre, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Le Havre 48% - 52% Auxerre, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Le Havre 49% - 51% Auxerre, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 2 - 2.

  • 40'BÀN THẮNG! Auxerre (0-1)

    Phút 40': Danny Namaso (Auxerre) lập công (kiến tạo: Kevin Danois). Tỷ số: 0 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Clément Akpa (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Le Havre 51% - 49% Auxerre, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 2 - 4.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Naouirou Ahamada (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': M. Ndiaye (Le Havre) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Le Havre 52% - 48% Auxerre, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 2 - 4.

  • 61'BÀN THẮNG! Auxerre (0-2)

    Phút 61': Danny Namaso (Auxerre) lập công (kiến tạo: Romain Faivre). Tỷ số: 0 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Le Havre): Rayan Fofana vào sân thay Sota Nakamura.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Le Havre): Hakim Dongopandji vào sân thay Josh Maja.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Le Havre): Enzo Koffi vào sân thay M. Ndiaye.

  • 66'BÀN THẮNG! Le Havre (1-2)

    Phút 66': Rayan Fofana (Le Havre) lập công (kiến tạo: Hakim Dongopandji). Tỷ số: 1 - 2.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Le Havre 52% - 48% Auxerre, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 20, cứu thua 2 - 4.

  • 80'BÀN THẮNG! Auxerre (1-3)

    Phút 80': Romain Faivre (Auxerre) lập công (kiến tạo: Danny Namaso). Tỷ số: 1 - 3.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Auxerre): Arthur Piedfort vào sân thay Naouirou Ahamada.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Le Havre): Kaito Mizuta vào sân thay Djibril Ouziad.

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Le Havre 53% - 47% Auxerre, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 22, cứu thua 3 - 6.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Le Havre): Guy-Noël Zohouri vào sân thay Rassoul Ndiaye.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Auxerre): Elikya Legros vào sân thay Lamine Sy.

  • KTKết thúc: Le Havre 1-3 Auxerre

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 00:09 19/10/2026

Đội hình chính thức
Le Havre
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Digard
Auxerre
Sơ đồ 3-5-2 · HLV W. Still
93
G. Gallon
20
D. Ouziad
6
J. Mwanga
5
A. Touba
97
M. Ndiaye
14
R. Ndiaye
26
S. Ebonog
7
A. Richardson
30
S. Nakamura
9
J. Maja
25
M. Samatta
1
P. Nardi
15
C. Makosso
4
A. Tuanzebe
92
C. Akpa
27
L. Sy
21
R. Faivre
5
K. Danois
8
N. Ahamada
22
F. Oppegård
10
D. Namaso
9
C. Archer
Dự bị
Le Havre
24 G. Zohouri27 Koffi Vinette23 V. Sasso78 D. Mosengo17 K. Mizuta38 R. Fofana44 I. Bouneb16 A. Bodart33 Hakim Dongopandji
Auxerre
77 Aristide Zossou46 A. Piedfort35 E. Legros17 P. Ekwah34 L. Dioubate23 M. Diop20 S. Diomandé44 Mamoudou Cissokho47 Youssef Khoudda
Cập nhật đội hình lúc 21:47 18/10/2026
Le HavreThống kêAuxerre
52%
Kiểm soát bóng
48%
14
Dứt điểm
13
6
Trúng đích
6
7
Phạt góc
4
16
Phạm lỗi
22
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
D. Namaso
D. Namaso
Auxerre
2 bàn · 1 kiến tạo
R. Faivre
R. Faivre
Auxerre
1 bàn · 1 kiến tạo
R. Fofana
R. Fofana
Le Havre
1 bàn
K. Danois
K. Danois
Auxerre
1 kiến tạo · điểm 7.7
H
Hakim Dongopandji
Le Havre
1 kiến tạo · điểm 6.79
P. Nardi
P. Nardi
Auxerre
Điểm 8.65

Le Havre và Auxerre cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với ba điểm thông thường. Với cả hai, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị trực tiếp cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10/2026 tại Stade Océane.

Hai đội cùng cần điểm số để trụ hạng

Auxerre đang đứng thứ 16 với 6 điểm. Le Havre xếp thứ 18 với 2 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trở thành cơ hội để chủ nhà rút ngắn chênh lệch ngay trên sân nhà.

Ngược lại, Auxerre có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp nếu giành chiến thắng. Với một đội đang ở nhóm cuối, việc kéo giãn điểm số với đối thủ cùng cảnh ngộ luôn là bước đi quan trọng.

Phong độ: Auxerre nhỉnh hơn, nhưng cả hai cùng thua trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Le Havre thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội bóng này vừa nối lại chuỗi thất bại sau khi thua ở trận đấu mới nhất. Chuỗi kết quả đan xen thắng thua cho thấy Le Havre chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Auxerre có thành tích tốt hơn khi thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, ba chiến thắng liên tiếp của họ nằm ở giữa chuỗi, trước khi đội để thua ở trận vừa qua. Vì vậy, Auxerre sẽ muốn nhanh chóng quay lại mạch kết quả tích cực.

Điểm chung đáng lưu ý là cả hai đội đều thua trận gần nhất. Cả hai sẽ bước vào cuộc đối đầu với nhu cầu lấy lại tinh thần và cải thiện kết quả.

Thế đối đầu nghiêng về Le Havre

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Le Havre thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Auxerre thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy chủ nhà từng là bên chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, thế đối đầu chỉ mang tính tham khảo. Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng và phong độ của mỗi đội mới là yếu tố tác động trực tiếp đến diễn biến trận đấu này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với áp lực trụ hạng đè nặng, trận đấu nhiều khả năng sẽ được cả hai tiếp cận thận trọng. Đội nào mắc sai lầm sớm có thể phải trả giá đắt, bởi một trận thua sẽ khiến khoảng cách với nhóm an toàn bị nới rộng.

Le Havre có lợi thế sân nhà và thế đối đầu tích cực, nhưng đang ở vị trí thấp hơn và thiếu sự ổn định về phong độ. Auxerre đang sở hữu phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất, song cần chấm dứt dấu hiệu chững lại sau trận thua gần nhất.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng. Auxerre nhỉnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, trong khi Le Havre có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tốt. Một trận đấu chặt chẽ, thiên về tranh chấp và đề cao sự tập trung là kịch bản dễ xảy ra khi cả hai đội đều cần điểm.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Le Havre · 3 thắng1 hòaAuxerre · 1 thắng
05/04/2026
Le Havre
1 - 1
Auxerre
Hòa
26/10/2025
Auxerre
0 - 1
Le Havre
LH
04/05/2025
Auxerre
1 - 2
Le Havre
LH
01/09/2024
Le Havre
3 - 1
Auxerre
LH
08/05/2022
Le Havre
1 - 2
Auxerre
AUX
Le Havre
5 trận gần nhất
BTBHB
6
Trận
0-2-4
T-H-B
4
Ghi (TB 0.7)
8
Thủng lưới
Auxerre
5 trận gần nhất
BTTTB
6
Trận
2-0-4
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain7421+514TTTTB
2Lille7421+514HTBTT
3Monaco6420+514HTHTT
15Le Mans7133-56BBTHH
16Auxerre6204-86BTTBB
17Estac Troyes7115-114BBBBB
18Le Havre6024-42BBHBH
Tình hình lực lượng
Le Havre
E. Jelert (Thigh Injury)
F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury)
L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury)
T. Pembele (Muscle Injury)
A. Seko (Red Card)
A. Toure (Knee Injury)
S. Zagadou (Knee Injury)
R. Fofana (Inactive)
Auxerre
A. Diousse (Knee Injury)
S. Fofana (Groin Injury)
R. Labeau Lascary (Injury)
B. Okoh (Knee Injury)
C. Akpa (Injury)
R. Mandengue (Muscle Injury)
M. Senaya (Hamstring Injury)
T. Siwe (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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