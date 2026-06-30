Lê Hoàng Phương được Chủ tịch Nawat gợi ý tham gia Miss Grand International All Stars Sau thành công của Hương Giang, Chủ tịch Nawat Itsaragrisil gợi ý Á hậu Lê Hoàng Phương nên tham gia MGI All Stars, sân chơi dành cho các cựu thí sinh nổi bật.

Lê Hoàng Phương, Á hậu 4 Miss Grand International 2023, vừa có cuộc hội ngộ đáng chú ý với ông Nawat Itsaragrisil tại một sự kiện giải trí quy tụ nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới sắc đẹp. Trong cuộc trò chuyện thân mật, Chủ tịch Miss Grand International đã trực tiếp đưa ra lời khuyên người đẹp Việt Nam nên cân nhắc trở lại đấu trường quốc tế thông qua phiên bản MGI All Stars.

Đề xuất chiến lược từ Chủ tịch Nawat Itsaragrisil

Tại sự kiện, ông Nawat Itsaragrisil đã dành thời gian thảo luận về tương lai của các người đẹp từng đạt thành tích cao tại Miss Grand International. Đáng chú ý, vị chủ tịch này đã gợi ý Lê Hoàng Phương tham gia MGI All Stars – một sân chơi chuyên biệt dành cho những gương mặt xuất sắc nhất từ các mùa giải trước. Đề xuất này được đưa ra dựa trên những đánh giá tích cực về khả năng duy trì sức hút và phong độ của nàng hậu sau nhiệm kỳ.

Lê Hoàng Phương hội ngộ ông Nawat Itsaragrisil.

Động thái này từ phía ông Nawat diễn ra sau thành công đáng ghi nhận của Hương Giang tại sân chơi MGI All Stars trước đó. Việc người đứng đầu tổ chức Miss Grand trực tiếp ngỏ lời cho thấy sự tin tưởng vào năng lực trình diễn và giá trị thương hiệu mà Lê Hoàng Phương có thể mang lại nếu quyết định tái xuất trên đấu trường quốc tế.

Phân tích tiềm năng và phản ứng của Lê Hoàng Phương

Trước lời mời bất ngờ, Lê Hoàng Phương chưa đưa ra quyết định chính thức. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Suy nghĩ". Phản ứng thận trọng nhưng không kém phần hài hước của nàng hậu sinh năm 1995 đã kích hoạt làn sóng thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Đa số người hâm mộ đánh giá cao khả năng thích nghi và kinh nghiệm thi đấu dày dặn của cô.

Lê Hoàng Phương chung khung hình với đương kim MGI All Stars.

Xét về các chỉ số kỹ thuật, Lê Hoàng Phương sở hữu nền tảng vững chắc với kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tự tin và hình thể săn chắc. Những yếu tố này, kết hợp với vị thế Á hậu 4 quốc tế sẵn có, tạo nên một hồ sơ thí sinh tiềm năng nếu cô chấp nhận thử thách tại MGI All Stars. Nhiều khán giả kỳ vọng sự trở lại này sẽ giúp đại diện Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Hành trình khẳng định vị thế và sức hút sau nhiệm kỳ

Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 và ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss Grand International 2023. Trong suốt quá trình thi đấu, cô luôn nằm trong nhóm thí sinh có hiệu suất trình diễn cao nhất, nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn quốc tế.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, người đẹp vẫn duy trì lịch trình hoạt động dày đặc trong vai trò giám khảo, người mẫu và đại sứ cho nhiều dự án cộng đồng. Nhan sắc của Lê Hoàng Phương được nhận xét ngày càng hoàn thiện với thần thái sang trọng và phong cách thời trang đa dạng. Việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn cho thấy sức hút bền bỉ của cô trong làng giải trí, đồng thời là minh chứng cho sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt hình ảnh nếu có một cuộc đua mới trong tương lai.