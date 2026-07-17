Lê Hoàng Phương và dàn hậu catwalk chuyên nghiệp trên sân khấu phủ 4 tấn lúa Màn trình diễn của Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng Lương Thùy Linh, Ý Nhi và Yến Nhi tại Miss Grand Vietnam 2026 gây ấn tượng mạnh nhờ bản lĩnh xử lý sân khấu dưới mưa trên nền 4 tấn lúa.

Đoạn video ghi lại màn trình diễn của Hoa hậu Lê Hoàng Phương cùng dàn người đẹp Lương Thùy Linh, Ý Nhi và Yến Nhi tại một show thời trang thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở thiết kế sân khấu độc đáo và khả năng ứng biến của các người đẹp trước điều kiện thời tiết bất lợi.

Sân khấu mang hơi thở đồng quê với 4 tấn lúa

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã tạo nên một không gian trình diễn đậm chất văn hóa Việt Nam khi sử dụng tới 4 tấn lúa để phủ kín bề mặt sàn catwalk. Ý tưởng này nhằm tạo ra sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và ngôn ngữ thời trang hiện đại, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho khán giả.

Khoảnh khắc trình diễn của Lê Hoàng Phương cùng dàn người đẹp Lương Thùy Linh, Ý Nhi và Yến Nhi.

Bản lĩnh xử lý sân khấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Thử thách lớn nhất đối với các người đẹp không chỉ là việc di chuyển trên nền lúa mà còn là cơn mưa bất ngờ ập xuống trong lúc trình diễn. Mặt sàn trở nên trơn trượt, đòi hỏi người mẫu phải có kỹ năng catwalk điêu luyện và sự tập trung cao độ để giữ thăng bằng.

Trong các đoạn video được chia sẻ, Lê Hoàng Phương và Lương Thùy Linh vẫn giữ vững thần thái sắc lạnh, thực hiện những bước đi chắc chắn và màn tạo dáng cuốn hút. Sự chuyên nghiệp này giúp các nàng hậu nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Lê Hoàng Phương và Lương Thùy Linh trình diễn thần thái tự tin trên sàn catwalk.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Ý Nhi cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng trình diễn. Dù phải đối mặt với sân khấu phủ lúa và thời tiết không thuận lợi, cô vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình với phong thái tự tin.

Ý Nhi catwalk trên sân khấu phủ 4 tấn lúa.

Hiệu ứng thị giác ấn tượng gây sốt mạng xã hội

Nhiều ý kiến cho rằng chính cơn mưa đã vô tình tạo nên một hiệu ứng thị giác đặc biệt cho màn kết show. Ánh đèn sân khấu phản chiếu qua những hạt mưa, kết hợp với trang phục lấp lánh và khung cảnh đồng lúa đã tạo nên một không gian vừa thơ mộng vừa quyền lực.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho bản lĩnh của dàn hậu. Việc giữ được nhịp catwalk ổn định và thần thái sang trọng trong hoàn cảnh khó khăn được xem là minh chứng cho kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các người đẹp tại mùa giải năm nay.

Nhiều khán giả cho rằng chính chi tiết trình diễn dưới mưa đã tạo nên sức hút đặc biệt cho màn kết show của 4 nàng hậu.

Sự kết hợp giữa ý tưởng sân khấu sáng tạo và màn trình diễn chuyên nghiệp đã giúp khoảnh khắc này trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của Miss Grand Vietnam 2026 trong những ngày vừa qua.