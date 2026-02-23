Đời sống Lễ hội Cầu Bông làng rau Trà Quế 2026: Làng du lịch tốt nhất thế giới khai hội đầu xuân Bính Ngọ Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) khai mạc Lễ hội Cầu Bông Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Làng rau Trà Quế - Điểm đến du lịch làng nghề được quốc tế vinh danh

Làng rau Trà Quế là điểm đến du lịch làng nghề nổi tiếng của phường Hội An Tây và thành phố Đà Nẵng. Năm 2024, làng được Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) bình chọn danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

Bình quân mỗi năm, làng rau Trà Quế đón hàng chục nghìn du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp sinh thái truyền thống như trồng rau, bón phân, tưới nước và thưởng thức các món ăn chế biến tại chỗ từ các loại rau. Năm 2025, làng rau đón khoảng 40.000 lượt khách tham quan.

Các nghi thức tâm linh truyền thống và trải nghiệm trồng rau đầu năm

Trong khuôn khổ lễ hội, các bô lão trong làng thực hiện các nghi thức tâm linh theo phong tục truyền thống: diễu hành dâng lễ vật về khu hành lễ, tổ chức dâng lễ và cúng tế Thần Nông cùng các vị thần, viếng hương mộ Thượng thư Bộ binh Nguyễn Văn Điển.

Du khách tham dự lễ hội còn được tham gia trải nghiệm trồng rau đầu năm - hoạt động đặc trưng tại làng nghề truyền thống này.

Điểm hẹn văn hóa đầu xuân của người dân và du khách

Lễ hội Cầu Bông Trà Quế là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trời đất, các vị thần linh và những bậc tiền nhân mở đất lập làng. Sự kiện cũng là dịp cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu.

Lễ hội thể hiện ước mơ, khát vọng về cuộc sống đủ đầy và tốt đẹp dựa trên những nỗ lực, sáng tạo và chăm chỉ lao động của cư dân tại vùng đất này. Vì thế, sự kiện luôn là điểm hẹn văn hóa hàng năm của người dân trong vùng và du khách.