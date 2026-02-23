Đời sống Lễ hội đền Quán Thánh 2026: Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm Sáng 23/2, UBND phường Ba Đình tổ chức Lễ hội kỷ niệm "Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm" tại di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Đền Quán Thánh - Di tích gắn liền với kinh thành Thăng Long

Đền Quán Thánh (còn gọi là Trấn Bắc) là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, gắn liền với sự hình thành của kinh thành Thăng Long. Đền hiện còn lưu giữ 8 sắc phong của các vua từ thời Lê Trung Hưng đến thời Nguyễn.

Năm 1962, đền được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Sau 60 năm, ngày 18/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với "Thăng Long Tứ Trấn" gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh.

Nghi thức truyền thống và Không gian văn hóa Trấn Vũ quán

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nghi thức quan trọng: lễ cúng Thánh, rước mâm vật phẩm dâng Thánh của các địa bàn dân cư toàn phường, rước và tuyên đọc chúc văn, đại tế của đội tế nam quan, dâng hương của đội nghi lễ dâng hương nữ.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết Ban tổ chức đã xây dựng Không gian văn hóa của di tích với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Ông Huy tin tưởng lễ hội đền Quán Thánh sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên của người dân phường Ba Đình, là điểm nhấn du lịch tâm linh trên địa bàn Thủ đô.

Người dân ấn tượng với điểm nhấn mới

Lễ hội nhằm tri ân công đức của Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần trấn giữ sự bình yên cho kinh thành Thăng Long xưa, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội, phường Ba Đình "thanh lịch - văn minh - nghiêm túc, nghĩa tình".