Đời sống Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ 2026 tại Lai Châu Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ diễn ra từ 27/2 đến 1/3/2026 tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. 3 ngày sự kiện với đua thuyền đuôi én, thể thao dân tộc và phiên chợ Xuân Pú Đao

Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ diễn ra trong 3 ngày từ 27/2 đến 1/3/2026 tại xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Đây là năm thứ hai lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, tiếp tục khẳng định chủ trương nâng tầm các sự kiện văn hóa truyền thống của tỉnh Lai Châu.

Phần lễ trang trọng tại Di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ

Phần lễ chính được tổ chức từ 9h đến 11h30 ngày 28/2 tại Di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ. Nghi lễ gồm rước vọng, rước kiệu từ Đền Trình về Đền chính, khai mạc lễ hội, ôn lại nguồn gốc và xuất xứ Bảo vật quốc gia Bia Lê Lợi cùng quá trình hình thành di tích.

Nghi thức tế lễ và lễ tạ được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của vị anh hùng dân tộc.

Phần hội sôi nổi với thể thao dân tộc và giải đua thuyền đuôi én

Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn: chương trình nghệ thuật và vòng xòe đoàn kết, phiên chợ Xuân Pú Đao, thi đấu các môn thể thao dân tộc gồm tù lu, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co và giải đua thuyền đuôi én.

Bên cạnh đó còn có không gian trưng bày ảnh đẹp du lịch, sản phẩm OCOP, ấn phẩm báo Xuân cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của Lai Châu

Thông qua lễ hội, tỉnh Lai Châu từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn và hình thành thương hiệu riêng. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân công lao của anh hùng dân tộc Lê Lợi mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Chuỗi hoạt động đa dạng cũng mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa của địa phương.