Đời sống Lễ hội Khai hạ - Cầu an 2026 tại Lăng Ông Bà Chiểu Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), Lễ hội Khai hạ - Cầu an diễn ra trang trọng tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông Bà Chiểu, TP.HCM), thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đây là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân Nam Bộ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2022.

Lễ hội gắn liền với công lao Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Lễ hội gắn với công lao của Lê Văn Duyệt - vị Tổng trấn Gia Định có nhiều đóng góp trong công cuộc khai hoang, mở đất phương Nam. Theo tục lệ xưa, mùng 7 là ngày hạ nêu. Tương truyền, Đức Tả quân chọn ngày này làm lễ Khai hạ, duyệt binh đầu năm, khai sơn, khai bút, khai ấn để cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no.

Theo đại diện Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, mỗi năm di tích đón khoảng 10.000 lượt khách đến dự lễ. Tham dự buổi lễ năm nay có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành cùng đông đảo người dân, du khách thập phương.

Nghi thức trang nghiêm tái hiện không khí cung đình xưa

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức: hạ nêu tại cổng Tam quan, khai hạ đầu năm, khai bút, khai ấn, dâng hương, xây chầu - đại bội. Các bô lão trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức mời trầu, rượu, tặng lộc, tái hiện không khí lễ nghi cung đình xưa.

Theo đại diện Lăng Ông Bà Chiểu, lễ khai hạ - cầu an thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, khẳng định các thế hệ hôm nay phải tiếp nối, đoàn kết, quyết tâm xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phần hội sôi nổi với nghệ thuật truyền thống và Tết trồng cây

Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống: múa lân, đờn ca tài tử, dân ca, quan họ, hát bội với các trích đoạn cổ như "San Hậu", "Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ". Bên cạnh đó còn có hoạt động viết thư pháp, xin chữ đầu năm, triển lãm ảnh nghệ thuật - kiến trúc thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Điểm mới của lễ hội những năm gần đây là phát động Tết trồng cây. Đại diện ban tổ chức cho biết việc trồng cây đầu năm vừa kế thừa tục lệ động thổ, tịch điền sau Tết, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong không gian đô thị. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng cây xanh trồng lưu niệm trong khuôn viên di tích và gửi tặng hàng nghìn cây cho đoàn viên, thanh niên thành phố.

Trải qua nhiều thăng trầm, Lễ hội Khai hạ - Cầu an đã ăn sâu vào đời sống tinh thần người dân TP.HCM. Không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân có công khai phá vùng đất phương Nam, lễ hội còn là không gian kết nối cộng đồng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.