Lễ hội Lồng Tông Thượng Lâm 2026: Ngày hội xuống đồng của người Tày giữa đại ngàn Tuyên Quang

Quốc Duẩn 23/02/2026 11:11

Lễ hội Lồng Tông Thượng Lâm năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 2-3/3 (tức 14-15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là lễ hội xuống đồng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, đã được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lồng Tông - Nhịp cầu nối con người với đất trời

Trong quan niệm của đồng bào Tày, Lồng Tông nghĩa là "xuống đồng", nghi lễ nông nghiệp quan trọng bậc nhất trong năm. Lễ hội được tổ chức với ước nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình ấm no, bản làng yên vui.

Lễ hội Lồng Tông không chỉ để cầu mùa, mà còn để con cháu nhớ rằng hạt thóc, bát cơm có được là nhờ đất trời và công sức lao động. Lễ hội là bản sắc của người Tày.

Lễ hội Lồng Tông Thượng Lâm 2026: Ngày hội xuống đồng của người Tày giữa đại ngàn Tuyên Quang

Phần hội rộn ràng với đàn tính, hát Then và trò chơi dân gian

Sau phần lễ trang nghiêm là không khí hội xuân rộn ràng. Tiếng đàn tính, lời hát Then vang lên mộc mạc mà sâu lắng, kể chuyện núi rừng, chuyện bản làng, chuyện con người sống chan hòa với thiên nhiên. Những trò chơi dân gian truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mấy ngày hội này, không chỉ được vui chơi mà còn được gặp gỡ bà con các thôn, các xã; con cháu đi làm xa cũng tranh thủ về. Lễ hội làm cho bản làng ấm áp hơn.

Đầu Xuân về Tuyên Quang trẩy hội với đồng bào Tày Thượng Lâm

Du khách từ nhiều tỉnh tìm đến trải nghiệm văn hóa bản địa

Lễ hội năm 2025 thu hút hàng nghìn du khách và người dân tới xem. Giờ đây, Lễ hội Lồng Tông Thượng Lâm ngày càng thu hút du khách từ Hà Giang, Bắc Kạn, Chợ Đồn, Ba Bể, Cao Bằng tìm đến để trải nghiệm không gian văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực truyền thống, nghỉ homestay giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Ngay từ những tháng cuối năm 2025, UBND xã Thượng Lâm đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị. Hội nghị phân công Ban Tổ chức do ông Ma Công Khâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm chủ trì.

Tuyên Quang: Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Bình Xuân Bính Ngọ diễn ra ngày 27 và 28/2

Giữa đại ngàn xanh thẳm, giữa sắc xuân đang lan tỏa, Lễ hội Lồng Tông Thượng Lâm trở thành điểm hẹn của quá khứ và hiện tại, của truyền thống và tương lai - nơi hồn Tày được đánh thức, gìn giữ và lan tỏa theo từng mùa xuân mới.

Trong không khí Xuân Bính Ngọ 2026, đây cũng là cơ hội để xã Thượng Lâm mời gọi du khách gần xa về trẩy hội Lồng Tông, cùng vui ngày hội xuống đồng và cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa vùng cao Tuyên Quang.

