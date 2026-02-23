Đời sống Lễ hội Lồng Tông xã Lâm Bình ngày 27-28/2/2026: Tái hiện nghi lễ nhảy lửa dân tộc Dao, hội bắt cá và chọi dê

Lễ hội Lồng Tông và Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Lâm Bình (Tuyên Quang) Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2 (tức ngày 11-12 tháng Giêng)

Lễ hội Lồng Tông - Bản sắc văn hóa người Tày ở Lâm Bình

Lễ hội Lồng Tông là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian mang bản sắc văn hóa tộc người Tày ở Lâm Bình. Đồng bào Tày coi lễ hội Lồng Tông là tài sản văn hóa tinh thần vô giá, bởi nó chứa đựng mong ước, niềm tin thiêng liêng về một cuộc sống yên lành, no đủ.

Lễ hội cũng chứa đựng đầy đủ những nét tinh túy trong bản sắc văn hóa của người Tày như văn hóa ẩm thực, nghệ thuật dân ca, dân vũ, phong tục tập quán và trò chơi dân gian.

Tái hiện nghi lễ nhảy lửa, hội bắt cá và chọi dê

Theo Ban Tổ chức, lễ hội diễn ra với hai phần: phần lễ và phần hội, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn xã Lâm Bình.

Đặc biệt, tại ngày hội, Ban Tổ chức sẽ tái hiện nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Dao, tổ chức lễ hội bắt cá, hội thi chọi dê, hội thi khâu còn đẹp và giải bóng chuyền hơi nam.

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống và trưng bày các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Không gian giao lưu văn hóa và ẩm thực núi rừng

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, tiếng trống hội vang lên hòa cùng tiếng hát then, tiếng đàn tính tạo nên bức tranh văn hóa đậm sắc màu truyền thống.

Du khách đến với ngày hội không chỉ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc mà còn có cơ hội thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng, tìm hiểu nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây.

Thông qua việc tổ chức lễ hội quy mô, bài bản, xã Lâm Bình tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.