Lê Khánh và Binz xuất hiện tại Sao Check trải lòng về hành trình làm nghề Tập mới chương trình Sao Check phát sóng lúc 22h05 ngày 6/8 và 7/8 trên VTV3, hé lộ câu chuyện chưa từng kể của diễn viên Lê Khánh và rapper Binz.

Chương trình Sao Check tuần này phát sóng lúc 22h05 ngày 6/8 và ngày 7/8 trên kênh VTV3 cùng nền tảng số VTVgo, mang đến cho khán giả truyền hình những góc nhìn chân thực và mới mẻ từ hai khách mời đặc biệt: diễn viên Lê Khánh và rapper Binz. Tại đây, hai nghệ sĩ sẽ chia sẻ về hành trình lao động nghệ thuật cũng như những nỗ lực làm mới hình ảnh bản thân trong lòng công chúng.

Lê Khánh và ngọn lửa đam mê trên sân khấu kịch nói

Lên sóng trong tập phát sóng lúc 22h05 thứ Năm (ngày 6/8), diễn viên Lê Khánh là khách mời đầu tiên xuất hiện tại không gian trò chuyện của chương trình. Thời gian qua, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn và nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông nhờ sự trở lại đầy thăng hoa trên sân khấu kịch Thiên Đăng.

Không chỉ dừng lại ở thế mạnh diễn hài duyên dáng, các vai diễn hiện tại của Lê Khánh ngày càng có chiều sâu tâm lý, lấy đi cả nụ cười lẫn nước mắt của khán giả. Đến với chương trình, nữ nghệ sĩ sẽ trải lòng về ngọn lửa đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng, cũng như cách cô đối mặt với áp lực để không ngừng bứt phá giới hạn bản thân sau nhiều năm cống hiến.

Binz và màn lột xác với hình tượng Xuân Đan

Tiếp nối những chia sẻ của nghệ sĩ Lê Khánh, tập phát sóng lúc 22h05 thứ Sáu (ngày 7/8) sẽ chào đón sự xuất hiện của nam rapper Binz. Vốn quen thuộc với khán giả qua hình tượng một nghệ sĩ Rap/Hip-hop cá tính, Binz thời gian gần đây đã có màn lột xác ngoạn mục khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế vào khung giờ vàng của VTV3.

Sự ra đời của hình tượng "Xuân Đan" mang đến một Binz vô cùng hài hước, chân thành và gần gũi. Tại Sao Check, nam rapper sẽ bật mí những câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình xây dựng nhân cách mới mẻ này, các dự án âm nhạc bùng nổ sắp ra mắt, cùng nguồn cảm hứng giúp anh giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường nhạc Việt.