Le Mans 0-3 Toulouse: Toulouse giành chiến thắng
Le Mans muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 6 điểm, hơn Toulouse một bậc. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 17/10/2026 tại MMArena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Le Mans tiếp đón Toulouse.
- 13'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Le Mans 36% - 64% Toulouse, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Le Mans 49% - 51% Toulouse, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Le Mans 45% - 55% Toulouse, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'BÀN THẮNG! Toulouse (0-1)
Phút 46': Jacen Russell-Rowe (Toulouse) lập công (kiến tạo: Aron Dønnum). Tỷ số: 0 - 1.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Jacen Russell-Rowe (Toulouse) nhận thẻ vàng (Not Retreating).
- 51'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Le Mans 46% - 54% Toulouse, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 0.
- 59'BÀN THẮNG! Toulouse (0-2)
Phút 59': Aron Dønnum (Toulouse) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- 61'Thay người
Phút 61' (Le Mans): Lucas Calodat vào sân thay Yasser Larouci.
- 61'Thay người
Phút 61' (Le Mans): Habib Diallo vào sân thay Dame Gueye.
- 61'Thay người
Phút 61' (Le Mans): Bilal Brahimi vào sân thay Daouda Traore.
- 63'Toulouse ép sân
Cầm bóng: Le Mans 48% - 52% Toulouse, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 2 - 0.
- 64'Thay người
Phút 64' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Aron Dønnum.
- 69'Thay người
Phút 69' (Le Mans): Rayan Bamba vào sân thay Lucas Buades.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Le Mans 50% - 50% Toulouse, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 0.
- 76'Thay người
Phút 76' (Toulouse): Julián Vignolo vào sân thay Jacen Russell-Rowe.
- 77'Thay người
Phút 77' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Harold Voyer.
- 78'VAR
Phút 78': Bàn thắng không được công nhận — Casper Tengstedt (Toulouse).
- 85'Thay người
Phút 85' (Toulouse): Seny Koumbassa vào sân thay Rasmus Nicolaisen.
- 87'BÀN THẮNG! Toulouse (0-3)
Phút 87': Casper Tengstedt (Toulouse) lập công (kiến tạo: Cristian Casseres). Tỷ số: 0 - 3.
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Le Mans 53% - 47% Toulouse, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 2 - 1.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Samuel Yohou (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Djibril Sidibé (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Le Mans 0-3 Toulouse
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.
Cập nhật lúc 03:41 17/10/2026
Le Mans muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Toulouse tại MMArena lúc 01h45 ngày 17/10/2026 là phép thử cho tham vọng đó. Hai đội đang có cùng 6 điểm, chỉ cách nhau đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.
Cuộc cạnh tranh sát nút ở nhóm giữa bảng
Le Mans hiện đứng hạng 14 với 6 điểm. Toulouse xếp ngay sau, ở hạng 15, cũng với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội quá mỏng nên đội nào thắng cũng có cơ hội vượt lên đối thủ trực tiếp.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục của chủ nhà cần được củng cố bằng kết quả cụ thể trên sân nhà.
Phong độ: Le Mans chững lại, Toulouse chưa ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Le Mans thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điều đáng chú ý là hai kết quả mới nhất của họ đều là thất bại. Đội bóng của HLV chủ nhà vì thế cần chấm dứt mạch thua để giữ vững vị trí hiện tại.
Về phía Toulouse, kết quả 5 trận gần nhất cũng không khá hơn nhiều: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, trận gần nhất của họ là một trận hòa. Họ đang có phong độ thất thường, đan xen giữa các trận không thắng và những lần hiếm hoi giành trọn ba điểm.
Điểm then chốt của trận đấu
Phong độ của hai đội khá tương đồng, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự chắc chắn trong từng pha xử lý. Le Mans có lợi thế sân nhà và cần tận dụng để lấy lại nhịp độ sau hai trận thua liên tiếp. Toulouse mang theo kết quả hòa gần nhất, và sẽ muốn duy trì sự thận trọng để không để thua thêm một trận.
Với tương quan điểm số sát sao, một trận đấu cân bằng và giằng co là kịch bản dễ xảy ra. Đội nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tạo ra khác biệt.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có cùng điểm số và phong độ gần đây ngang ngửa. Le Mans nhỉnh hơn một bậc trên bảng xếp hạng và được thi đấu trên sân nhà, nhưng chuỗi hai trận thua gần nhất là điều họ cần khắc phục. Toulouse chưa thể hiện sự ổn định, song vẫn đủ khả năng gây khó cho chủ nhà. Kết quả có thể phụ thuộc vào tinh thần và sự tập trung của mỗi bên trong những phút then chốt.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)