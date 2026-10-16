Le Mans 0-3 Toulouse: Toulouse giành chiến thắng Le Mans muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 14 với 6 điểm, hơn Toulouse một bậc. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 17/10/2026 tại MMArena.

Le Mans 0 - 3 Toulouse Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón Toulouse.

13' Toulouse ép sân Cầm bóng: Le Mans 36% - 64% Toulouse, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Mans 49% - 51% Toulouse, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Le Mans 45% - 55% Toulouse, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Toulouse (0-1) Phút 46': Jacen Russell-Rowe (Toulouse) lập công (kiến tạo: Aron Dønnum). Tỷ số: 0 - 1.

49' Thẻ vàng Phút 49': Jacen Russell-Rowe (Toulouse) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

51' Toulouse ép sân Cầm bóng: Le Mans 46% - 54% Toulouse, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 0.

59' BÀN THẮNG! Toulouse (0-2) Phút 59': Aron Dønnum (Toulouse) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Le Mans): Lucas Calodat vào sân thay Yasser Larouci.

61' Thay người Phút 61' (Le Mans): Habib Diallo vào sân thay Dame Gueye.

61' Thay người Phút 61' (Le Mans): Bilal Brahimi vào sân thay Daouda Traore.

63' Toulouse ép sân Cầm bóng: Le Mans 48% - 52% Toulouse, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 2 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Aron Dønnum.

69' Thay người Phút 69' (Le Mans): Rayan Bamba vào sân thay Lucas Buades.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Mans 50% - 50% Toulouse, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 2 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Toulouse): Julián Vignolo vào sân thay Jacen Russell-Rowe.

77' Thay người Phút 77' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Harold Voyer.

78' VAR Phút 78': Bàn thắng không được công nhận — Casper Tengstedt (Toulouse).

85' Thay người Phút 85' (Toulouse): Seny Koumbassa vào sân thay Rasmus Nicolaisen.

87' BÀN THẮNG! Toulouse (0-3) Phút 87': Casper Tengstedt (Toulouse) lập công (kiến tạo: Cristian Casseres). Tỷ số: 0 - 3.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Mans 53% - 47% Toulouse, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 2 - 1.

90' Thẻ vàng Phút 90': Samuel Yohou (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Djibril Sidibé (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Le Mans 0-3 Toulouse Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:41 17/10/2026

Đội hình chính thức Le Mans Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira Toulouse Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Berthel Askou 98 N. Kocik 19 D. Sidibé 17 S. Yohou 5 H. Voyer 29 L. Bretelle 18 L. Buadés 23 D. Traoré 10 J. Vercruysse 76 Y. Larouci 25 D. Guèye 14 L. Mafouta 16 G. Restes 22 R. Messali 3 M. McKenzie 2 R. Nicolaisen 12 C. Tapé 14 N. Sigur 23 C. Cásseres 8 T. Jørgensen 20 C. Tengstedt 15 A. Dønnum 13 Russell-Rowe Dự bị Le Mans 15 N. Boissé 26 R. Bamba 7 B. Brahimi 22 L. Calodat 13 H. Diallo 20 W. Harhouz 1 E. Hatfout 8 A. Lauray 9 A. Rabillard Toulouse 6 A. Vossah 18 M. Amougou 1 T. Collin 94 I. Diallo 9 S. Hidalgo 5 S. Koumbassa 19 D. Odogu 31 N. Schmidt 7 Julián Vignolo Cập nhật đội hình lúc 01:17 17/10/2026

Le Mans Thống kê Toulouse 53% Kiểm soát bóng 47% 11 Dứt điểm 13 1 Trúng đích 5 2 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật A. Dønnum Toulouse 1 bàn · 1 kiến tạo C. Tengstedt Toulouse 1 bàn Russell-Rowe Toulouse 1 bàn C. Cásseres Toulouse 1 kiến tạo · điểm 7.7

Le Mans muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Toulouse tại MMArena lúc 01h45 ngày 17/10/2026 là phép thử cho tham vọng đó. Hai đội đang có cùng 6 điểm, chỉ cách nhau đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Cuộc cạnh tranh sát nút ở nhóm giữa bảng

Le Mans hiện đứng hạng 14 với 6 điểm. Toulouse xếp ngay sau, ở hạng 15, cũng với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội quá mỏng nên đội nào thắng cũng có cơ hội vượt lên đối thủ trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục của chủ nhà cần được củng cố bằng kết quả cụ thể trên sân nhà.

Phong độ: Le Mans chững lại, Toulouse chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Le Mans thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điều đáng chú ý là hai kết quả mới nhất của họ đều là thất bại. Đội bóng của HLV chủ nhà vì thế cần chấm dứt mạch thua để giữ vững vị trí hiện tại.

Về phía Toulouse, kết quả 5 trận gần nhất cũng không khá hơn nhiều: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, trận gần nhất của họ là một trận hòa. Họ đang có phong độ thất thường, đan xen giữa các trận không thắng và những lần hiếm hoi giành trọn ba điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Phong độ của hai đội khá tương đồng, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự chắc chắn trong từng pha xử lý. Le Mans có lợi thế sân nhà và cần tận dụng để lấy lại nhịp độ sau hai trận thua liên tiếp. Toulouse mang theo kết quả hòa gần nhất, và sẽ muốn duy trì sự thận trọng để không để thua thêm một trận.

Với tương quan điểm số sát sao, một trận đấu cân bằng và giằng co là kịch bản dễ xảy ra. Đội nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tạo ra khác biệt.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có cùng điểm số và phong độ gần đây ngang ngửa. Le Mans nhỉnh hơn một bậc trên bảng xếp hạng và được thi đấu trên sân nhà, nhưng chuỗi hai trận thua gần nhất là điều họ cần khắc phục. Toulouse chưa thể hiện sự ổn định, song vẫn đủ khả năng gây khó cho chủ nhà. Kết quả có thể phụ thuộc vào tinh thần và sự tập trung của mỗi bên trong những phút then chốt.

Le Mans 5 trận gần nhất B B T H H 6 Trận 1-3-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 12 Thủng lưới Toulouse 5 trận gần nhất H B T H B 6 Trận 1-3-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 2 Lille 6 4 1 1 +5 13 T B T T H 3 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T … 13 Marseille 6 2 0 4 +1 6 T B B B B 14 Le Mans 6 1 3 2 -2 6 B T H H B 15 Toulouse 6 1 3 2 -2 6 H T H B H 16 Auxerre 6 2 0 4 -8 6 B T T B B …

Tình hình lực lượng Le Mans ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ E. Colas (Injury) ✚ T. Eyoum (Coach's decision) ✚ E. Quarshie (Coach's decision) ✚ M. Rossignol (Injury) ✚ A. Bourabaa (Ankle Injury) ✚ E. Colas (Injury) ✚ T. Eyoum (Coach's decision) Toulouse Không có thông tin