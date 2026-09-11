Le Mans 1-1 Monaco: Hai đội chia điểm Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 7, 15 điểm, trong khi Le Mans đứng hạng 17 với 7 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h15 ngày 08/11/2026 tại MMArena.

Le Mans 1 - 1 Monaco Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón Monaco.

40' BÀN THẮNG! Monaco (0-1) Phút 40': Mamadou Coulibaly (Monaco) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Monaco ép sân Cầm bóng: Le Mans 42% - 58% Monaco, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.

54' Thay người Phút 54' (Monaco): Paris Brunner vào sân thay Aleksandr Golovin.

54' Thay người Phút 54' (Monaco): Takumi Minamino vào sân thay Mathys Detourbet.

54' Thay người Phút 54' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Matthis Abline.

62' Le Mans ép sân Cầm bóng: Le Mans 47% - 53% Monaco, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Le Mans): Adnane Kharroubi vào sân thay Jean Vercruysse.

66' Thay người Phút 66' (Le Mans): Erwan Colas vào sân thay Dame Gueye.

67' Thay người Phút 67' (Monaco): Jordan Teze vào sân thay Mamadou Coulibaly.

74' Thay người Phút 74' (Le Mans): Antoine Rabillard vào sân thay Daouda Traore.

74' Thay người Phút 74' (Le Mans): William Harhouz vào sân thay Louis Mafouta.

74' Le Mans ép sân Cầm bóng: Le Mans 45% - 55% Monaco, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 3.

85' Thay người Phút 85' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Lucas Buades.

86' Le Mans ép sân Cầm bóng: Le Mans 48% - 52% Monaco, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 7; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 2 - 3.

88' Thay người Phút 88' (Monaco): Christian Mawissa vào sân thay Flavio Nazinho.

90' BÀN THẮNG! Le Mans (1-1) Phút 90': Erwan Colas (Le Mans) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Le Mans 1-1 Monaco Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:13 09/11/2026

Le Mans Thống kê Monaco 48% Kiểm soát bóng 52% 19 Dứt điểm 5 5 Trúng đích 3 8 Phạt góc 7 16 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật E. Colas Le Mans 1 bàn M. Coulibaly Monaco 1 bàn E. Dier Monaco Điểm 7.52

Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 15 điểm. Họ đến MMArena lúc 23h15 ngày 08/11/2026 để làm khách trước Le Mans, đội đang đứng hạng 17 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng.

Monaco giữ nhịp tốt ở nhóm trên

Vị trí hạng 7 với 15 điểm đưa Monaco vào nhóm đang cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây cho thấy đội khách đang đi đúng hướng: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Đáng chú ý, Monaco thắng 2 trận mới nhất, sau chuỗi gồm một trận thua và một trận hòa. Nếu duy trì được mạch thắng này, họ sẽ có thêm cơ sở để giữ khoảng cách với nhóm phía trên.

Le Mans loay hoay ở nhóm cuối

Ở chiều ngược lại, Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, với 1 trận hòa và 4 trận thua. Với 7 điểm và vị trí thứ 17, họ cần nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa tinh thần cho Le Mans. Tuy nhiên, chuỗi kết quả gần đây cho thấy đội bóng này đang thiếu sự ổn định cần thiết để tạo áp lực lên một đối thủ ở nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Monaco

Lịch sử đối đầu cũng là điểm cộng cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Monaco thắng 4 lần, hai đội hòa 1 lần và Le Mans chưa thắng lần nào. Đây là xu hướng rõ ràng, dù mỗi trận đấu vẫn có bối cảnh riêng.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc chạm trán này có hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, Le Mans có thể chấm dứt chuỗi không thắng để kéo ngắn khoảng cách với nhóm giữa bảng hay không? Thứ hai, Monaco có tận dụng được đà thắng hai trận gần nhất để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục?

Với phong độ đang lên và lợi thế trong các lần đối đầu, Monaco đang nhỉnh hơn về mặt tinh thần. Dù vậy, Le Mans có động lực lớn để bứt phá trên sân nhà, nên đội khách khó có một buổi tối dễ dàng.

Nhận định

Xét về vị trí, phong độ và lịch sử đối đầu, Monaco là đội được đánh giá cao hơn. Le Mans cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm thay đổi xu hướng đang bất lợi. Nếu Monaco giữ được sự ổn định như những trận gần đây, họ có cơ sở để tiếp tục áp sát nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Mans · 0 thắng 1 hòa Monaco · 4 thắng Le Mans 0 - 1 Monaco MON Monaco 2 - 1 Le Mans MON Le Mans 2 - 3 Monaco MON Le Mans 0 - 1 Monaco MON Monaco 2 - 2 Le Mans Hòa

Le Mans 5 trận gần nhất B B H B B 9 Trận 1-4-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 18 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất T T B H T 9 Trận 4-3-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 6 Marseille 9 5 0 4 +7 15 T T T T B 7 Monaco 9 4 3 2 +2 15 B H B H T 8 Nice 9 4 2 3 +1 14 T T B T T … 16 Estac Troyes 10 2 2 6 -10 8 B T H B B 17 Le Mans 9 1 4 4 -7 7 B H B B T 18 Le Havre 9 0 2 7 -11 2 B B B B B