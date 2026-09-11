Le Mans 1-1 Monaco: Hai đội chia điểm
Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 7, 15 điểm, trong khi Le Mans đứng hạng 17 với 7 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h15 ngày 08/11/2026 tại MMArena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Le Mans tiếp đón Monaco.
- 40'BÀN THẮNG! Monaco (0-1)
Phút 40': Mamadou Coulibaly (Monaco) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Monaco ép sân
Cầm bóng: Le Mans 42% - 58% Monaco, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 54'Thay người
Phút 54' (Monaco): Paris Brunner vào sân thay Aleksandr Golovin.
- 54'Thay người
Phút 54' (Monaco): Takumi Minamino vào sân thay Mathys Detourbet.
- 54'Thay người
Phút 54' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Matthis Abline.
- 62'Le Mans ép sân
Cầm bóng: Le Mans 47% - 53% Monaco, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 66'Thay người
Phút 66' (Le Mans): Adnane Kharroubi vào sân thay Jean Vercruysse.
- 66'Thay người
Phút 66' (Le Mans): Erwan Colas vào sân thay Dame Gueye.
- 67'Thay người
Phút 67' (Monaco): Jordan Teze vào sân thay Mamadou Coulibaly.
- 74'Thay người
Phút 74' (Le Mans): Antoine Rabillard vào sân thay Daouda Traore.
- 74'Thay người
Phút 74' (Le Mans): William Harhouz vào sân thay Louis Mafouta.
- 74'Le Mans ép sân
Cầm bóng: Le Mans 45% - 55% Monaco, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 3.
- 85'Thay người
Phút 85' (Le Mans): Noa Boissé vào sân thay Lucas Buades.
- 86'Le Mans ép sân
Cầm bóng: Le Mans 48% - 52% Monaco, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 7; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 88'Thay người
Phút 88' (Monaco): Christian Mawissa vào sân thay Flavio Nazinho.
- 90'BÀN THẮNG! Le Mans (1-1)
Phút 90': Erwan Colas (Le Mans) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- KTKết thúc: Le Mans 1-1 Monaco
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 01:13 09/11/2026
Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 15 điểm. Họ đến MMArena lúc 23h15 ngày 08/11/2026 để làm khách trước Le Mans, đội đang đứng hạng 17 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng.
Monaco giữ nhịp tốt ở nhóm trên
Vị trí hạng 7 với 15 điểm đưa Monaco vào nhóm đang cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng. Phong độ gần đây cho thấy đội khách đang đi đúng hướng: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1.
Đáng chú ý, Monaco thắng 2 trận mới nhất, sau chuỗi gồm một trận thua và một trận hòa. Nếu duy trì được mạch thắng này, họ sẽ có thêm cơ sở để giữ khoảng cách với nhóm phía trên.
Le Mans loay hoay ở nhóm cuối
Ở chiều ngược lại, Le Mans đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, với 1 trận hòa và 4 trận thua. Với 7 điểm và vị trí thứ 17, họ cần nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng.
Lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa tinh thần cho Le Mans. Tuy nhiên, chuỗi kết quả gần đây cho thấy đội bóng này đang thiếu sự ổn định cần thiết để tạo áp lực lên một đối thủ ở nhóm trên.
Thế đối đầu nghiêng về Monaco
Lịch sử đối đầu cũng là điểm cộng cho đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Monaco thắng 4 lần, hai đội hòa 1 lần và Le Mans chưa thắng lần nào. Đây là xu hướng rõ ràng, dù mỗi trận đấu vẫn có bối cảnh riêng.
Điểm then chốt của trận đấu
Cuộc chạm trán này có hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, Le Mans có thể chấm dứt chuỗi không thắng để kéo ngắn khoảng cách với nhóm giữa bảng hay không? Thứ hai, Monaco có tận dụng được đà thắng hai trận gần nhất để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục?
Với phong độ đang lên và lợi thế trong các lần đối đầu, Monaco đang nhỉnh hơn về mặt tinh thần. Dù vậy, Le Mans có động lực lớn để bứt phá trên sân nhà, nên đội khách khó có một buổi tối dễ dàng.
Nhận định
Xét về vị trí, phong độ và lịch sử đối đầu, Monaco là đội được đánh giá cao hơn. Le Mans cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để làm thay đổi xu hướng đang bất lợi. Nếu Monaco giữ được sự ổn định như những trận gần đây, họ có cơ sở để tiếp tục áp sát nhóm đầu bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)