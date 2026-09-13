Le Mans 2-2 Lens: Hai đội chia điểm Lens nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Le Mans, trong bối cảnh cả hai đội bóng đều quyết tâm tích lũy từng điểm số tại sân MMArena.

Le Mans 2 - 2 Lens Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Le Mans tiếp đón Lens.

13' Le Mans ép sân Cầm bóng: Le Mans 64% - 36% Lens, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

15' Thẻ vàng Phút 15': Noa Boissé (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

20' Thẻ vàng Phút 20': Michaël Cuisance (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Le Mans ép sân Cầm bóng: Le Mans 62% - 38% Lens, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Jean Vercruysse (Le Mans) nhận thẻ vàng (Foul).

32' BÀN THẮNG! Le Mans (1-0) Phút 32': Adil Bourabaa (Le Mans) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' Le Mans ép sân Cầm bóng: Le Mans 61% - 39% Lens, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 5; phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Andrija Bulatović (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

44' BÀN THẮNG! Le Mans (2-0) Phút 44': Lucas Calodat (Le Mans) lập công (kiến tạo: Adil Bourabaa). Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Lens): Amadou Haidara vào sân thay Michaël Cuisance.

45' Thay người Phút 45' (Le Mans): Djibril Sidibé vào sân thay Noa Boissé.

45' Thay người Phút 45' (Lens): Franjo Ivanovic vào sân thay Odsonne Édouard.

45' Thay người Phút 45' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Michał Skóraś.

45+2' BÀN THẮNG! Lens (2-1) Phút 45+2': Abdallah Sima (Lens) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Mans 56% - 44% Lens, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 2 - 1.

51' BÀN THẮNG! Lens (2-2) Phút 51': Franjo Ivanovic (Lens) lập công (kiến tạo: Ruben Aguilar). Tỷ số: 2 - 2.

53' Thẻ vàng Phút 53': Florian Thauvin (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

55' Thay người Phút 55' (Lens): Jean-Clair Todibo vào sân thay Jonathan Gradit.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Mans 56% - 44% Lens, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 3 - 1.

65' Thay người Phút 65' (Le Mans): Alexandre Lauray vào sân thay Lucas Bretelle.

65' Thay người Phút 65' (Le Mans): Daouda Traore vào sân thay Jean Vercruysse.

65' Thay người Phút 65' (Le Mans): Habib Diallo vào sân thay Dame Gueye.

76' Thay người Phút 76' (Lens): Thorgan Hazard vào sân thay Abdallah Sima.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Mans 56% - 44% Lens, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Le Mans): Raul Torrente Navarro vào sân thay Samuel Yohou.

78' VAR Phút 78': Phạt đền bị hủy — Thorgan Hazard (Lens).

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Le Mans 55% - 45% Lens, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 16 - 10, cứu thua 3 - 2.

KT Kết thúc: Le Mans 2-2 Lens Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:10 14/09/2026

Đội hình chính thức Le Mans Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV P. Videira Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Toppmöller 1 E. Hatfout 15 N. Boissé 17 S. Yohou 5 H. Voyer 29 L. Bretelle 26 R. Bamba 11 A. Bourabaa 10 J. Vercruysse 22 L. Calodat 14 L. Mafouta 25 D. Guèye 40 R. Risser 32 K. Antonio 24 J. Gradit 22 M. Skóraś 2 R. Aguilar 5 A. Bulatović 27 M. Cuisance 14 M. Udol 10 F. Thauvin 19 A. Sima 11 O. Édouard Dự bị Le Mans 13 H. Diallo 98 N. Kocik 76 Y. Larouci 7 B. Brahimi 8 A. Lauray 9 A. Rabillard 19 D. Sidibé 16 Raúl Torrente 23 D. Traoré Lens 4 N. Äelik 16 M. Gorgelin 21 A. Haidara 9 T. Hazard 29 F. Ivanović 28 J. Kadile 38 Mezian Mesloub 7 F. Sotoca 20 J. Todibo Cập nhật đội hình lúc 21:50 13/09/2026

Le Mans Thống kê Lens 53% Kiểm soát bóng 47% 12 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 6 3 Phạt góc 9 17 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật A. Bourabaa Le Mans 1 bàn · 1 kiến tạo F. Ivanović Lens 1 bàn L. Calodat Le Mans 1 bàn A. Sima Lens 1 bàn R. Aguilar Lens 1 kiến tạo · điểm 7.66

Cuộc so tài giữa Le Mans và Lens diễn ra lúc 22:15 ngày 13/09/2026 trên sân vận động MMArena mang ý nghĩa quan trọng với cả hai câu lạc bộ. Lens đang hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Le Mans cũng khát khao giành trọn điểm số để cải thiện vị thế.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Lens bước vào trận đấu này với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng khi sở hữu 3 điểm. Khoảng cách giữa các đội bóng ở khu vực giữa bảng chưa quá lớn, giúp Lens duy trì hy vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu nhanh chóng tìm lại nhịp độ chiến thắng.

Ở bên kia chiến tuyến, Le Mans đang đứng ở vị trí thứ 15 với 2 điểm tích lũy được. Cách biệt giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 1 điểm, điều này đồng nghĩa với việc kết quả tại MMArena sẽ tạo ra sự thay đổi trực tiếp về vị trí giữa Le Mans và Lens.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Về phía đội khách, phong độ trong 3 trận đấu gần nhất của Lens chưa thực sự ổn định khi họ giành được 1 chiến thắng và để thua 2 trận. Dù có được niềm vui trọn vẹn ở trận đấu gần nhất, sự chệch choạc ở những vòng đấu trước đó đòi hỏi Lens phải thi đấu tập trung hơn khi phải xa nhà.

Trong khi đó, Le Mans trải qua chuỗi 3 trận gần nhất với thành tích hòa 2 trận và thua 1 trận. Khả năng chia điểm của đội chủ nhà cho thấy lối chơi tương đối khó chịu, song việc chưa biết đến mùi chiến thắng trong các vòng đấu vừa qua đang là bài toán mà ban huấn luyện Le Mans cần tìm lời giải.

Lợi thế lịch sử đối đầu của Le Mans

Dù đang xếp dưới đối thủ trên bảng xếp hạng, Le Mans lại nắm giữ ưu thế nhất định về tâm lý khi nhìn vào thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Le Mans giành được 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Lens chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn.

Điểm tựa từ sân nhà MMArena cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn là cơ sở để Le Mans triển khai lối chơi chặt chẽ, chủ động gây sức ép nhằm phong tỏa các ngòi nổ bên phía Lens.

Kịch bản thế trận tại MMArena

Lens với mục tiêu duy trì đà bám đuổi nhóm dự cúp châu lục nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Đội khách sở hữu tinh thần hưng phấn sau chiến thắng ở trận gần nhất, nhưng họ cần phải đặc biệt cảnh giác trước những pha phản công của đội chủ nhà.

Ngược lại, Le Mans với lợi thế sân bãi cùng sự kín kẽ vốn có sẽ ưu tiên bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm sơ hở từ hàng thủ Lens. Trận đấu hứa hẹn diễn ra giằng co với toan tính chiến thuật kỹ lưỡng từ cả hai huấn luyện viên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Le Mans · 2 thắng 1 hòa Lens · 1 thắng Lens - Le Mans Hòa Le Mans 1 - 2 Lens LEN Le Mans 2 - 1 Lens LM Lens 2 - 2 Le Mans Hòa Lens 1 - 3 Le Mans LM

Le Mans 5 trận gần nhất H B H B H 3 Trận 0-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất T B B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 4 3 1 0 +4 10 H T T T 2 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 3 Lyon 4 2 2 0 +4 8 H T H T … 10 Estac Troyes 3 1 1 1 -3 4 B T H 11 Lens 3 1 0 2 +1 3 B B T 12 Marseille 4 1 0 3 0 3 B B B T … 14 Paris Saint Germain 3 0 2 1 -1 2 B H H 15 Le Mans 3 0 2 1 -1 2 H B H 16 Le Havre 4 0 2 2 -2 2 H B H B …

Tình hình lực lượng Le Mans ✚ L. Buades (Knock) ✚ E. Colas (Injury) ✚ T. Eyoum (Coach's decision) ✚ W. Harhouz (Coach's decision) ✚ E. Quarshie (Coach's decision) ✚ M. Rossignol (Coach's decision) ✚ L. Buades (Knock) ✚ E. Colas (Injury) Lens ✚ S. Abdulhamid (Contusion) ✚ S. Baidoo (Knee Injury) ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ M. Nawrocki (Injury) ✚ S. Sagnan (Red Card) ✚ Y. Titraoui (Injury) ✚ S. Abdulhamid (Contusion) ✚ S. Baidoo (Knee Injury)