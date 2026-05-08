Lê Phạm Thành Long: Bệ phóng thầm lặng trong chiến thắng 3-0 của Đội tuyển Việt Nam Lê Phạm Thành Long tỏa sáng thầm lặng trong chiến thắng 3-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026 nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa tuyệt vời.

Chiến thắng 3-0 thuyết phục của Đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 chứng kiến sự bùng nổ trên hàng công với những bàn thắng của Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, đằng sau màn trình diễn thăng hoa đó là sự hiện diện của một điểm tựa đặc biệt ở trung lộ: Lê Phạm Thành Long.

Thành Long không to cao, nhưng khiến tất cả phải ngước nhìn.

Mỏ neo chiến thuật và bệ phóng cho Hoàng Đức

Được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ 30 tuổi thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một "mỏ neo" đích thực. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,65 m, Thành Long không chọn cách tranh chấp cơ bắp với các tiền vệ giàu thể lực bên phía Indonesia. Thay vào đó, anh làm chủ không gian bằng tư duy bóng đá nhạy bén, khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí chuẩn xác.

Trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ quê Quảng Ngãi liên tục xuất hiện tại các điểm nóng ngay trước khu vực 16m50, bẻ gẫy các đợt lên bóng trung lộ của đối phương từ sớm. Các chỉ số thống kê đã phản ánh trọn vẹn màn trình diễn vượt trội của anh: tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 90%, thực hiện thành công 100% các đường chuyền dài, cùng một đường kiến tạo tinh tế giúp Hai Long nâng tỷ số lên 2-0.

Đáng chú ý, sự hiện diện của Thành Long chính là chìa khóa giải phóng cho Hoàng Đức. Khi khu vực phòng ngự từ xa đã có đồng đội che chắn vững chắc, Hoàng Đức được tự do di chuyển, dâng cao và tập trung tối đa cho nhiệm vụ sáng tạo, qua đó giúp cỗ máy tấn công của Đội tuyển Việt Nam vận hành trơn tru.

Bảy năm chông gai và hình bóng "Andrea Pirlo"

Sự nghiệp của Thành Long không hề bằng phẳng.

Sự điềm tĩnh cùng bản lĩnh lỳ lợm của Thành Long trên sân cỏ được tôi luyện qua một sự nghiệp nhiều thử thách. Là nhân tố thuộc khóa 1 Học viện HAGL - JMG cùng lứa với Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Tuấn Anh, nhưng đường đi của anh lại không hề trải hoa hồng. Bị đẩy xuống đội năng khiếu vì phát triển không như kỳ vọng, Thành Long trải qua nhiều năm bôn ba dưới dạng cho mượn tại Phú Yên, Đắk Lắk, Long An rồi Hải Phòng để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Bước ngoặt sự nghiệp mở ra khi tiền vệ này chuyển đến khoác áo Thanh Hóa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov, anh được kéo xuống đá tiền vệ tổ chức lùi sâu và thi đấu bùng nổ, đến mức nhà cầm quân người Bulgaria từng ví anh như "Andrea Pirlo của bóng đá Việt Nam". Những danh hiệu Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia liên tiếp trong màu áo Thanh Hóa cũng như CLB Công an Hà Nội sau đó là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ.

Gía trị của sự bền bỉ

Ở tuổi 30, Lê Phạm Thành Long chinh phục giới chuyên môn không phải bằng những pha xử lý hoa mỹ, mà bằng tính kỷ luật, sự điềm tĩnh và hiệu quả tuyệt đối. Từ một cầu thủ chật vật tìm chỗ đứng ở các giải hạng dưới, anh đã kiên trì vươn lên để khẳng định vị trí không thể thay thế nơi tuyến giữa đội tuyển quốc gia.

Không rầm rộ trên truyền thông hay xuất hiện ở những tấm poster quảng cáo, Thành Long vẫn lặng lẽ cống hiến trên mặt cỏ, đóng vai trò người giữ nhịp thầm lặng cho những chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam.