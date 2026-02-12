Lê Phát và Công Phương lĩnh ấn tiên phong cho U21 Việt Nam tại ASIAD 20 Sau thành tích hạng Ba châu lục, bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục hành trình tại ASIAD 20 với dàn sao U21, hướng tới mục tiêu dài hạn là tấm vé dự Olympic 2028.

Bóng đá trẻ Việt Nam không có thời gian để nghỉ ngơi sau thành công tại giải U23 châu Á. Theo quy định mới nhất từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và AFC, 16 đội bóng xuất sắc nhất tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Với vị thế là đội bóng hạng Ba châu lục, Việt Nam cùng với Thái Lan là hai đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại vũ đài này.

Lê Phát hứa hẹn là trụ cột của Việt Nam tại ASIAD 20.

Tận dụng cơ hội quý báu này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định mang tính chiến lược: cử đội tuyển U21 tham dự nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng, biến những nhân tố dự bị từ giải châu Á trở thành những quân bài chủ lực tại Á vận hội sắp tới.

Sự trưởng thành nơi khung gỗ và hệ thống phòng ngự

Điểm tựa vững chắc nhất của U21 Việt Nam hiện nay nằm ở vị trí người gác đền với sự xuất hiện của Cao Văn Bình (2005). Dù tuổi đời còn rất trẻ, Văn Bình đã sở hữu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế đáng nể qua nhiều cấp độ đội tuyển. Sự điềm tĩnh và khả năng phản xạ xuất sắc của thủ thành này là yếu tố then chốt giúp hàng thủ đứng vững trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Bên cạnh đó, Phạm Đình Hải (2006) cũng là phương án dự phòng chất lượng cao. Việc sở hữu hai thủ môn tài năng, vốn đã được tôi luyện trong môi trường đỉnh cao của lứa U23, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho ban huấn luyện. Họ không chỉ là những người chặn đứng các pha dứt điểm mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội phía trên.

Nguyễn Công Phương: Vai trò nhạc trưởng khu trung tuyến

Tại tuyến giữa, Nguyễn Công Phương (2006) đang khẳng định vị thế của một ông chủ thực thụ. Không còn dừng lại ở mức độ tài năng trẻ tiềm năng, Công Phương giờ đây mang trên mình trọng trách điều tiết lối chơi. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện kết hợp cùng tư duy chơi bóng hiện đại giúp tiền vệ này có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Đáng chú ý, ASIAD 20 chính là sân khấu để Công Phương bước ra ánh sáng, rũ bỏ hoàn toàn mác "cầu thủ trẻ" để trở thành trụ cột của đội tuyển. Sự sáng tạo của anh sẽ là chìa khóa để U21 Việt Nam đối đầu với những nền bóng đá có thể chất vượt trội.

Thời điểm bùng nổ của "thần đồng" Nguyễn Lê Phát

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở hàng công, nơi trọng trách ghi bàn sẽ được đặt lên vai Nguyễn Lê Phát (2007) và Lê Văn Thuận (2006). Khác với vai trò những nhân tố gây đột biến từ băng ghế dự bị tại giải U23 châu Á, bộ đôi này sẽ phải làm quen với áp lực của những người đá chính.

Đặc biệt, Nguyễn Lê Phát – người được ví như "thần đồng" mới của bóng đá Việt Nam – đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Bản năng sát thủ và sự lì lợm của chân sút sinh năm 2007 hứa hẹn sẽ bùng nổ khi được trao nhiều không gian diễn hơn. Đây là thời điểm để Lê Phát thể hiện tinh thần thép và khả năng tự mình giải quyết trận đấu như những gì HLV Kim Sang-sik mong đợi.

Việt Nam đang hướng tới tấm vé dự Olympic 2028.

Lộ trình chiến lược hướng tới Olympic 2028

Việc sử dụng nòng cốt U21 (thực chất là lứa U19, U20 trọng điểm) cho ASIAD 20 là một tính toán dài hơi của VFF. Mục tiêu tối thượng là chuẩn bị lực lượng cho VCK U23 châu Á 2028 – giải đấu quyết định tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Nhìn chung, những cái tên như Công Phương, Lê Phát hay Văn Bình chính là xương sống của thế hệ Olympic tương lai. ASIAD 20 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt, nơi các cầu thủ trẻ không chỉ thi đấu để cọ xát mà còn học cách trở thành những thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ.