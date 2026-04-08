Leandro Paredes và thói quen phi thể thao: Mặt tối của một tài năng bóng đá Argentina Trận hòa 2-2 của Boca Juniors tiếp tục chứng kiến Leandro Paredes nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao, nối dài chuỗi sự cố bộc phát vì tính khí nóng nảy.

Phút 68 trong cuộc đối đầu giữa Boca Juniors và Newell’s Old Boys ở vòng 3 lượt về giải vô địch quốc gia Argentina hôm 3/8, khi Facundo Guch đang nằm trên sân sau một va chạm, Leandro Paredes bất ngờ sút bóng thẳng vào lưng đối phương. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ 32 tuổi. Cú sút ấy không chỉ khiến trận hòa 2-2 bị che mờ bởi tranh cãi, mà còn kích hoạt lại những làn sóng chỉ trích hướng về cựu sao Paris Saint-Germain.

Paredes sút bóng vào lưng đối thủ và nhận thẻ vàng trong trận đấu hôm 3/8.

Thói quen bộc phát trong những khoảnh khắc căng thẳng

Hành động nhằm vào Facundo Guch lập tức bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Paredes lại tiếp tục vướng vào những tình huống khiêu khích không cần thiết. Đa số ý kiến cho rằng tiền vệ này gần như "không thể rút kinh nghiệm" dù đã trải qua hàng loạt án phạt trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải Paredes trở thành tâm điểm của những hành vi thiếu kiềm chế. Chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 31/7/2026, trong chiến thắng trước O’Higgins để giành vé vào vòng 16 đội Copa Sudamericana, trọng tài Wilmar Roldan đã phải dùng tay đẩy Paredes ra để ngăn chặn một cuộc tranh cãi leo thang.

Hồ sơ kỷ luật dày đặc từ cấp câu lạc bộ đến tuyển quốc gia

Nhìn lại sự nghiệp của Paredes, những khoảnh khắc mất kiểm soát xuất hiện với tần suất đáng báo động ở các trận cầu có tính chất căng thẳng cao độ. Mới đây nhất, tại chung kết World Cup 2026, sau thất bại 0-1 của tuyển Argentina trước Tây Ban Nha, Paredes đã vạch ra một hình ảnh xấu xí khi tham gia vào cuộc xô xát sau còi chung cuộc.

Paredes cùng các đồng đội tuyển Argentina bị điều tra kỷ luật sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau đó đã phải mở cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào hành vi đánh nguội của Paredes, bên cạnh hai đồng đội Nahuel Molina và Nicolas Otamendi. Trước đó, tiền vệ này cũng thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ Tây Ban Nha và bác bỏ các thuyết âm mưu, nhưng hành vi bạo lực trên sân của anh vẫn không thể bào chữa.

Nhìn xa hơn về quá khứ, tại tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan, Paredes từng phạm lỗi nguy hiểm với Nathan Ake rồi tiện chân sút bóng thẳng vào khu vực kỹ thuật của đối phương, châm ngòi cho màn ẩu đả dữ dội giữa hai đội. Ở cấp độ câu lạc bộ, khi còn khoác áo Roma năm 2024, anh cũng từng bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Genoa sau khi nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vài giây vì phản ứng gay gắt với trọng tài.

Mảng tối che mờ tư duy chơi bóng đỉnh cao

Không ai có thể phủ nhận năng lực chuyên môn của Leandro Paredes. Anh vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng điều tiết nhịp độ, tư duy quan sát sắc bén và những đường chuyền đạt độ chính xác cao. Dẫu vậy, sự thiếu kiềm chế về mặt tâm lý đang vô tình hủy hoại hình ảnh của một tiền vệ hàng đầu.

Ở tuổi 32, khi kinh nghiệm trận mạc lẽ ra phải giúp Paredes trở thành điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ tại Boca Juniors, thì tính khí nóng nảy lại tiếp tục kéo anh vào những rắc rối không đáng có. Sự bộc phát lặp đi lặp lại khiến những đóng góp chuyên môn của anh thường xuyên bị ngợp bởi các vụ bê bối phi thể thao.