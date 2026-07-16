Leandro Trossard chính thức gia nhập Besiktas: Tiết lộ mức phí 25 triệu euro bị Arsenal từ chối Tiền đạo Leandro Trossard đã hoàn tất cuộc chuyển dịch sang Besiktas sau 3,5 năm gắn bó với Arsenal. Chủ tịch Serdal Adali tiết lộ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng bị khước từ mức giá 25 triệu euro vào năm ngoái.

Hành trình của Leandro Trossard tại London đã chính thức khép lại. Ngôi sao người Bỉ vừa hoàn tất thủ tục gia nhập Besiktas, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp sau những năm tháng rực rỡ cùng Arsenal. Đây không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng đơn thuần mà là kết quả của một quá trình theo đuổi bền bỉ từ đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc thương thảo kéo dài và con số 25 triệu euro bị từ chối

Chủ tịch Besiktas, ông Serdal Adali, vừa công khai những chi tiết bất ngờ đằng sau bàn đàm phán kéo dài hơn một năm để có được chữ ký của tiền đạo 31 tuổi. Theo ông Adali, Besiktas đã nỗ lực đưa Trossard rời Emirates từ mùa hè năm ngoái nhưng vấp phải sự cứng rắn từ phía Ban lãnh đạo Arsenal.

"Năm ngoái, tôi đã đề nghị 25 triệu euro cho Trossard. Tôi cũng đưa ra mức lương 8 triệu euro cho cậu ấy nhưng thương vụ không thành công vì Arsenal không muốn để cậu ấy ra đi," ông Adali chia sẻ. Đáng chú ý, trong lần trở lại này, Besiktas đã thuyết phục được cả Arsenal lẫn cầu thủ với các điều khoản tài chính có phần ưu đãi hơn cho câu lạc bộ, đặc biệt là mức lương thấp hơn con số dự kiến ban đầu.

Trossard được Besiktas theo đuổi từ năm ngoái. (Ảnh: Trang chủ Besiktas)

Sự khôn ngoan của Arsenal trên bàn đàm phán

Dù Trossard đã bước sang tuổi 31 – độ tuổi thường bị coi là đã qua thời kỳ đỉnh cao về giá trị chuyển nhượng – Arsenal vẫn cho thấy sự lão luyện trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế. Theo tiết lộ từ phía Besiktas, "Pháo thủ" đã cài cắm điều khoản nhận một phần doanh thu từ bất kỳ thương vụ bán Trossard nào trong tương lai.

Việc chấp nhận để Trossard ra đi vào thời điểm này được xem là quyết định hợp lý của HLV Mikel Arteta. Arsenal vừa thu về một khoản phí chuyển nhượng, giải phóng quỹ lương và tạo không gian cho những nhân tố trẻ hơn, trong khi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với công thần của mình.

Di sản của Trossard tại Emirates

Gia nhập Arsenal từ Brighton vào tháng 1/2023, Trossard nhanh chóng trở thành quân bài chiến lược quan trọng. Trong 3 năm rưỡi gắn bó, anh đã để lại những dấu ấn đậm nét:

Số lần ra sân: 174 trận trên mọi đấu trường.

174 trận trên mọi đấu trường. Đóng góp bàn thắng: 36 pha lập công.

36 pha lập công. Kiến tạo: 34 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

34 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Danh hiệu: Nhân tố then chốt trong chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

Trên trang chủ câu lạc bộ, Arsenal đã gửi lời tri ân sâu sắc: "Mọi thành viên tại Arsenal xin cảm ơn Leo vì những đóng góp giá trị và chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai."

Thử thách mới tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việc chuyển đến Besiktas diễn ra ngay sau khi Trossard cùng đội tuyển Bỉ khép lại hành trình tại World Cup 2026. Dù thất bại trước Tây Ban Nha ở tứ kết là một nốt trầm, nhưng kinh nghiệm dày dạn tại đấu trường đỉnh cao của anh được kỳ vọng sẽ giúp Besiktas gia tăng sức mạnh tấn công đáng kể.

Chủ tịch Serdal Adali khẳng định Besiktas coi Trossard là một phần trong dự án dài hạn: "Chúng tôi muốn bổ sung một cầu thủ như cậu ấy vào đội hình. Hợp đồng hiện tại chắc chắn sẽ không phải là bản hợp đồng cuối cùng của cậu ấy tại đây." Với khả năng dứt điểm đa dạng và tư duy chiến thuật nhạy bén, Trossard hứa hẹn sẽ sớm trở thành thần tượng mới tại sân vận động Vodafone Park.