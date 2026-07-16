Leandro Trossard rời Arsenal gia nhập Besiktas: Lời chia tay của một người hùng thầm lặng Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử, tiền đạo Leandro Trossard chính thức chuyển đến Besiktas với bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng, khép lại hành trình đầy cảm xúc tại sân Emirates.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 vừa chứng kiến một cuộc chia ly đầy cảm xúc tại bắc London. Leandro Trossard, người hùng thầm lặng trong hành trình bước lên đỉnh vinh quang của Arsenal, đã chính thức nói lời chia tay đội bóng để chuyển sang khoác áo gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas.

Thương vụ này không chỉ đánh dấu một sự thay đổi về mặt nhân sự của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mà còn là sự kết thúc của một chương đầy kịch tính. Trossard rời đi khi đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử, để lại sau lưng những kỷ niệm không thể quên trong lòng người hâm mộ Pháo thủ.

Leandro Trossard chia tay Arsenal để gia nhập Besiktas. Ảnh: Arsenal FC.

Chi tiết bản hợp đồng và con số tài chính

Để có được chữ ký của ngôi sao 31 tuổi, Besiktas đã phải vượt qua nhiều rào cản về mặt tài chính và sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ khác. Tổng giá trị của thương vụ này được xác định là 17 triệu bảng. Trong đó, Arsenal sẽ nhận ngay khoản phí cố định 15,3 triệu bảng, kèm theo 1,7 triệu bảng phụ phí dựa trên thành tích và đóng góp thực tế của Trossard tại giải Vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig).

Đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi 31, con số 17 triệu bảng được đánh giá là mức phí hợp lý cho cả đôi bên. Arsenal có thêm ngân sách để tái đầu tư vào những mục tiêu trẻ trung hơn, trong khi Besiktas sở hữu một tiền đạo đẳng cấp, giàu kinh nghiệm chinh chiến tại môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Di sản của "Siêu dự bị" tại Emirates

Gia nhập Arsenal từ Brighton & Hove Albion vào tháng 1 năm 2023, Leandro Trossard nhanh chóng chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất dưới thời HLV Mikel Arteta. Dù không phải lúc nào cũng xuất hiện trong đội hình xuất phát, nhưng mỗi khi được tung vào sân, chân sút người Bỉ luôn biết cách tạo nên sự khác biệt.

Thống kê từ câu lạc bộ cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của anh:

Số lần ra sân: 174 trận trên mọi đấu trường.

174 trận trên mọi đấu trường. Bàn thắng: 36 pha lập công.

36 pha lập công. Kiến tạo: 34 đường chuyền dọn cỗ.

Những con số này chỉ phản ánh một phần đóng góp của Trossard. Điều khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt các Gooners chính là khả năng tỏa sáng trong những trận cầu đinh. Người hâm mộ chắc chắn vẫn còn nhớ như in bàn gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ vào lưới Manchester City tại Siêu cúp Anh 2023, mở đường cho chiến thắng trên chấm luân lưu tại Wembley.

Khoảnh khắc lịch sử tại West Ham

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Trossard tại Arsenal chính là bàn thắng duy nhất vào lưới West Ham United. Pha lập công đó không chỉ mang về 3 điểm mà còn trực tiếp đưa Pháo thủ lên ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hàng thập kỷ của đội bóng bắc London.

Trong thông báo chia tay, trang chủ Arsenal viết: "Tất cả mọi người tại Arsenal muốn gửi lời cảm ơn đến Leo vì những đóng góp quý giá của anh cho câu lạc bộ, đồng thời chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Hiện tại, Trossard đang hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị ra mắt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với kinh nghiệm 57 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bỉ và bản năng sát thủ vốn có, anh được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới trong sơ đồ chiến thuật của Besiktas mùa tới.