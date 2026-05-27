Leandro Trossard thừa nhận Diogo Dalot là đối thủ khó nhằn nhất sự nghiệp Ngôi sao chạy cánh của Arsenal đánh giá cao sự bền bỉ và tiến bộ của Diogo Dalot, khẳng định hậu vệ người Bồ Đào Nha là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất Ngoại hạng Anh.

Trong giới túc cầu đỉnh cao, sự công nhận từ chính đối thủ thường mang giá trị chuyên môn lớn hơn bất kỳ lời tán dương nào từ người hâm mộ. Mới đây, Leandro Trossard - trụ cột trên hàng công của Arsenal - đã gây bất ngờ khi chỉ đích danh Diogo Dalot của Manchester United là đối thủ khó khăn nhất mà anh từng chạm trán. Lời khẳng định này không chỉ làm nổi bật năng lực của Dalot mà còn minh chứng cho sự lột xác ngoạn mục của hậu vệ 25 tuổi sau nhiều năm thăng trầm tại Old Trafford.

Lời thừa nhận từ phía bên kia chiến tuyến

Trong cuộc phỏng vấn với Play Sports, khi được hỏi về cái tên gây ra nhiều trở ngại nhất cho mình trên sân cỏ, Leandro Trossard đã không ngần ngại gọi tên Diogo Dalot. Ngôi sao người Bỉ, vốn nổi tiếng với kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo, thừa nhận hậu vệ thuộc biên chế Quỷ đỏ luôn mang đến những bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực và sự bền bỉ.

Trossard hoàn toàn đồng tình với quan điểm cho rằng Dalot là mẫu cầu thủ thường xuyên bị đánh giá thấp hơn năng lực thực tế. Theo ngôi sao của Arsenal, việc Dalot luôn giữ vững suất đá chính trong đội hình Manchester United, bất chấp những biến động về nhân sự và băng ghế huấn luyện, không phải là điều ngẫu nhiên.

Hành trình vượt qua hoài nghi tại Old Trafford

Cập bến Manchester United từ Porto vào năm 2019 với mức giá 19 triệu bảng, Diogo Dalot từng nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ Jose Mourinho. Vị chiến lược gia đồng hương khi đó thậm chí đã dự báo Dalot sẽ vươn tầm thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, thực tế tại Anh khắc nghiệt hơn kỳ vọng ban đầu.

Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Dalot từng mất vị trí chính thức và phải dạt sang AC Milan theo dạng cho mượn. Chính quãng thời gian tại Serie A đã giúp cầu thủ này rèn giũa bản lĩnh phòng ngự và sự điềm tĩnh. Trở lại Anh, Dalot đã thực hiện một cú bứt phá ngoạn mục, dần đánh bật Aaron Wan-Bissaka để chiếm lấy hành lang cánh phải nhờ khả năng hỗ trợ tấn công hiện đại.

Dalot là hình mẫu của một cầu thủ luôn nỗ lực không biết mệt mỏi.

Chìa khóa từ sự linh hoạt chiến thuật

Điểm mạnh nhất giúp Dalot trụ vững qua các triều đại huấn luyện viên khác nhau chính là sự đa năng và khả năng thích nghi chiến thuật linh hoạt. Anh thể hiện sự tiến bộ rõ rệt dưới sự nhào nặn của Erik ten Hag, thích nghi nhanh chóng với vai trò chạy cánh trong sơ đồ của Ruben Amorim và cũng từng là lựa chọn tin cậy của Michael Carrick hay Ralf Rangnick.

Hiện tại, với tư cách là một trong những nhân tố có thâm niên nhất tại đội một, Dalot đã chứng minh được giá trị của sự kiên định. Những lời khen ngợi từ một đối thủ trực tiếp như Trossard là minh chứng khách quan nhất cho vị thế của anh tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Sự nghiệp của hậu vệ người Bồ Đào Nha tại Manchester United là bài học về sức mạnh của ý chí, giúp một cầu thủ từ diện "thừa thãi" trở thành mắt xích không thể thay thế.