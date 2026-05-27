Learner Tien thắng thuyết phục, dàn hạt giống Roland Garros liên tiếp gục ngã Tay vợt gốc Việt Learner Tien có màn ra quân ấn tượng tại Roland Garros, trong khi các hạt giống hàng đầu như Bublik và Pegula bất ngờ dừng bước sớm ngay vòng 1.

Ngày thi đấu mở màn Roland Garros chứng kiến sự tương phản rõ rệt trên các mặt sân đất nện tại Paris. Trong khi tay vợt trẻ Learner Tien khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng áp đảo, danh sách các hạt giống phải chia tay giải đấu đang nối dài một cách đáng kinh ngạc, tạo nên những cơn địa chấn ngay tại vòng đấu đầu tiên.

Sức mạnh tuyệt đối của hạt giống số 18 Learner Tien

Chạm trán đối thủ kỳ cựu Cristian Garin, Learner Tien đã có màn trình diễn được đánh giá là tiệm cận sự hoàn hảo về mặt chiến thuật. Tay vợt người Mỹ gốc Việt khởi đầu trận đấu như một cơn lốc khi vùi dập đối thủ với tỷ số 6-0 chỉ trong set mở màn. Sự chủ động trong các pha điều bóng sâu về hai góc sân giúp Tien hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Learner Tien ra quân ấn tượng

Dù có thoáng chững lại trong set thứ hai và để thua 2-6, Learner Tien nhanh chóng thiết lập lại trật tự. Anh giành thêm một set thắng trắng 6-0 ở hiệp ba trước khi kết thúc trận đấu bằng tỷ số 6-2 ở set quyết định. Thắng chung cuộc 3-1, Tien ghi tên mình vào vòng 2 với một phong độ cực kỳ ấn tượng.

Tsitsipas đi tiếp sau sự cố của đối thủ

Hạt giống hàng đầu Stefanos Tsitsipas cũng đã có mặt ở vòng đấu kế tiếp, dù kịch bản diễn ra không như mong đợi của khán giả. Đối đầu với Alexandre Muller, tay vợt người Hy Lạp thể hiện đẳng cấp vượt trội khi giành chiến thắng 6-2 trong set đầu tiên.

Bước sang set 2, khi Tsitsipas đang dẫn trước với tỷ số 3-0, Muller đã gặp vấn đề về sức khỏe và không thể tiếp tục thi đấu. Việc đối thủ bỏ cuộc giúp Tsitsipas tiết kiệm được đáng kể thể lực cho những chặng đường khắc nghiệt phía trước tại Paris.

Cơn địa chấn từ dàn hạt giống hàng đầu

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu chính là sự sụp đổ dây chuyền của các tay vợt được xếp hạng hạt giống. Sau khi Daniil Medvedev (6) và Taylor Fritz (7) sớm dừng bước, đến lượt Alexander Bublik (9) trở thành nạn nhân tiếp theo. Tay vợt người Kazakhstan đã để thua Jan-Lennard Struff với tỷ số 1-3 (5-7, 7-6, 4-6, 5-7) trong một trận đấu mà anh đánh mất sự ổn định ở những thời điểm quyết định.

Tại nội dung đơn nữ, cú sốc lớn nhất gọi tên Jessica Pegula. Hạt giống số 5 người Mỹ dù đã thắng hủy diệt 6-1 trong set đầu tiên trước Kimberly Birrell, nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng thắng lại 6-3, 6-3 ở hai set sau đó. Thất bại này khiến Pegula trở thành hạt giống cao nhất nội dung đơn nữ phải rời giải tính đến thời điểm hiện tại.

