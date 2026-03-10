Leatherhead 1-0 Hanworth Villa: Leatherhead giành chiến thắng Hanworth Villa đang duy trì mạch thắng ấn tượng và hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi trận thăng hoa khi làm khách trên sân của Leatherhead vào lúc 21h00 ngày 03/10.

Leatherhead 1 - 0 Hanworth Villa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leatherhead tiếp đón Hanworth Villa.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

69' Hỏng phạt đền Phút 69': M. Harding (Hanworth Villa) sút hỏng phạt đền.

73' Thẻ đỏ Phút 73': E. Bolton (Hanworth Villa) nhận thẻ đỏ.

87' BÀN THẮNG! Leatherhead (1-0) Phút 87': T. Dryer (Leatherhead) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

KT Kết thúc: Leatherhead 1-0 Hanworth Villa Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 23:02 03/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Leatherhead và Hanworth Villa diễn ra vào lúc 21h00 ngày 03/10/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều sở hữu sự tự tin cao độ ở thời điểm hiện tại. Đội khách Hanworth Villa đang duy trì phong độ thăng hoa với những thắng lợi liên tiếp và đặt quyết tâm rất lớn vào việc kéo dài mạch trận hưng phấn này.

Sự tự tin từ phong độ toàn thắng gần đây

Bước vào trận đấu, Hanworth Villa nắm giữ lợi thế tinh thần đáng kể nhờ chuỗi kết quả tích cực. Trong 2 lần ra sân gần nhất, đội khách đều xuất sắc giành trọn vẹn 2 chiến thắng. Mạch trận thăng hoa phản ánh khả năng duy trì sự tập trung cao độ cũng như khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả của các cầu thủ Hanworth Villa.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Leatherhead cũng thể hiện một phong độ không hề kém cạnh. Đội bóng này cũng giành trọn vẹn 2 chiến thắng ở 2 trận đấu gần nhất. Sự tương đồng về đà hưng phấn khiến màn so tài sắp tới trở nên cân bằng hơn bao giờ hết, khi cả đôi bên đều bước vào sân với sự hưng phấn cao nhất.

Tương quan đối đầu nghiêng về phía đội chủ nhà

Dù Hanworth Villa đang có đà tiến ấn tượng, thử thách dành cho họ không hề đơn giản bởi thành tích đối đầu trong quá khứ lại ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leatherhead là bên chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Hanworth Villa giành chiến thắng 1 lần.

Sự vượt trội trong những lần so tài trước đó mang lại điểm tựa tâm lý vững vàng cho Leatherhead khi được chơi trên sân nhà. Điều này buộc đội khách phải thi đấu kỷ luật và thận trọng hơn nếu muốn phá vỡ sự lấn lướt của đối phương.

Toan tính chiến thuật và xu hướng trận đấu

Hanworth Villa dự kiến sẽ chủ động nhập cuộc tự tin để tìm kiếm cơ hội nối dài chuỗi trận toàn thắng. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một đối thủ từng nhiều lần giành ưu thế trong quá khứ như Leatherhead đòi hỏi đội khách cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế tối đa các sai sót cá nhân.

Về phía Leatherhead, sự ổn định gần đây cùng thành tích đối đầu tốt sẽ là nền tảng để họ kiểm soát nhịp độ trận đấu. Với phong độ xuất sắc từ cả hai phía, trận đấu được đánh giá sẽ diễn ra chặt chẽ, giằng co và kết quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng tận dụng sơ hở của từng đội bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leatherhead · 3 thắng 1 hòa Hanworth Villa · 1 thắng Hanworth Villa 3 - 3 Leatherhead Hòa Leatherhead 2 - 1 Hanworth Villa LEA Leatherhead 2 - 1 Hanworth Villa LEA Hanworth Villa 0 - 1 Leatherhead LEA Hanworth Villa 2 - 1 Leatherhead HV

Leatherhead 5 trận gần nhất H H T H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Hanworth Villa 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới