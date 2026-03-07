LeBron James phá kỷ lục vĩ đại nhất NBA; Djokovic và Sinner đại chiến tại Indian Wells Siêu sao LeBron James chính thức vượt qua Kareem Abdul-Jabbar về số pha ghi điểm tại NBA, trong khi Djokovic và Sinner hứa hẹn tạo nên cơn sốt kép tại Indian Wells.

Làng thể thao thế giới vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi LeBron James thiết lập kỷ lục ghi điểm mới tại NBA. Cùng lúc đó, giới quần vợt đang đổ dồn sự chú ý về Indian Wells 2026, nơi Novak Djokovic và Jannik Sinner có thể tạo nên những cuộc đối đầu thú vị ở cả nội dung đơn và đôi.

Cột mốc lịch sử của 'Nhà vua' LeBron James

Siêu sao LeBron James đã chính thức điền tên mình vào trang sử vàng của NBA khi vượt qua huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar để trở thành cầu thủ có nhiều pha ghi điểm nhất (không tính ném phạt) trong lịch sử giải đấu. Trước thềm trận đấu với Denver Nuggets, cầu thủ 42 tuổi này chỉ cần thêm 3 tình huống dứt điểm chính xác để vượt qua con số 15.837 của tiền bối.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ tại Los Angeles Lakers, LeBron James đã có tới 7 lần ghi điểm chuẩn xác trong trận đấu này, nâng tổng số pha ghi điểm của mình lên con số 15.841. Thành tích này một lần nữa khẳng định sức bền bỉ và đẳng cấp thượng thừa của James dù đã bước sang độ tuổi mà phần lớn các đồng nghiệp đã giải nghệ. Đây không chỉ là con số thống kê đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự thống trị kéo dài hơn hai thập kỷ của anh tại đấu trường bóng rổ khắc nghiệt nhất hành tinh.

Kịch bản 'đại chiến kép' giữa Djokovic và Sinner tại Indian Wells

Tại giải quần vợt Indian Wells 2026, người hâm mộ có thể được chứng kiến màn so tài giữa Novak Djokovic và Jannik Sinner tới hai lần. Điều bất ngờ nằm ở việc cả hai tay vợt hàng đầu thế giới này đều quyết định đăng ký tham dự nội dung đánh đôi, một động thái hiếm hoi nhằm chuẩn bị cảm giác bóng tốt nhất cho giải đấu.

Cụ thể, Novak Djokovic sẽ đánh cặp cùng Stefanos Tsitsipas, tạo nên một liên quân đầy kinh nghiệm và kỹ thuật. Trong khi đó, Jannik Sinner sẽ kết hợp cùng tay vợt có chiều cao khủng Reilly Opelka. Do nằm ở hai nhánh đấu khác nhau, kịch bản hấp dẫn nhất là cả hai sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết nội dung đơn nam. Tuy nhiên, ở nội dung đôi, khả năng họ đối đầu sớm hơn là hoàn toàn có thể xảy ra tùy theo kết quả bốc thăm và tiến trình thi đấu.

Sinner và Djokovic

Phản ứng của Dana White về bước đi mới của Tom Aspinall

Trong làng MMA, quyết định đầu quân cho người đại diện Eddie Hearn của nhà vô địch Tom Aspinall đã gây ra không ít xôn xao. Eddie Hearn vốn là đối trọng lớn trong làng quảng bá thể thao, và việc một ngôi sao UFC như Aspinall hợp tác với ông được coi là một cú sốc đối với chủ tịch Dana White.

Tuy nhiên, trái với những dự đoán về một phản ứng gay gắt, Dana White đã lên tiếng xoa dịu tình hình. Ông trùm UFC khẳng định Aspinall vẫn là nhà vô địch quan trọng trong hệ thống giải đấu của mình. White thừa nhận có những hiểu lầm xuất phát từ các nguồn tin không chính xác về tình trạng chấn thương của võ sĩ người Anh và bày tỏ mong muốn được nói chuyện trực tiếp với Aspinall để giải quyết vấn đề trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Lewis Hamilton và thú vui bình dị tại trang trại

Bên lề những đường đua F1 rực lửa, Lewis Hamilton vừa chia sẻ về cuộc sống đời thường đầy thú vị. Tay lái người Anh tiết lộ anh vừa nhận nuôi hai chú bò tên là Max và Ombre sau khi thừa kế một trang trại. Hamilton chia sẻ rằng những thành viên mới này rất hiền lành và mang lại cho anh cảm giác thư thái giống như người bạn đồng hành quen thuộc trước đây là chú chó Roscoe. Những khoảnh khắc này cho thấy một góc nhìn khác, giản dị hơn của nhà vô địch thế giới bảy lần đằng sau tay lái.