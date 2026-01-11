Lecce 1-2 Genoa: Genoa giành chiến thắng
Lecce đang thiếu hụt lực lượng và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Genoa đến Stadio Via del Mare lúc 00h00 ngày 02/11/2026 với 3 chiến thắng trong 5 trận.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lecce tiếp đón Genoa.
- 11'BÀN THẮNG! Genoa (0-1)
Phút 11': Milutin Osmajić (Genoa) lập công (kiến tạo: Junior Messias). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Genoa ép sân
Cầm bóng: Lecce 25% - 75% Genoa, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 24'Genoa ép sân
Cầm bóng: Lecce 42% - 58% Genoa, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 28'BÀN THẮNG! Genoa (0-2)
Phút 28': Junior Messias (Genoa) lập công (kiến tạo: Stephan El Shaarawy). Tỷ số: 0 - 2.
- 36'Genoa ép sân
Cầm bóng: Lecce 41% - 59% Genoa, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 40'BÀN THẮNG! Lecce (1-2)
Phút 40': Youssef Maleh (Lecce) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 45+4'VAR
Phút 45+4': Bàn thắng không được công nhận — Nikola Stulic (Lecce).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lecce 46% - 54% Genoa, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 0 - 4.
- 56'Thay người
Phút 56' (Lecce): Mohamed Kaba vào sân thay Olaf Gorter.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Mohamed Kaba (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Thay người
Phút 59' (Lecce): Amar Fatah vào sân thay Joel Almada Monteiro.
- 60'Thay người
Phút 60' (Genoa): Kingsley Ehizibue vào sân thay Samuel Wiafe.
- 60'Thay người
Phút 60' (Genoa): Vítor Manuel Carvalho Oliveira vào sân thay Stephan El Shaarawy.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lecce 47% - 53% Genoa, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 0 - 6.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Hamed Junior Traorè (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Jamil Siebert (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lecce 49% - 51% Genoa, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 0 - 5.
- 75'Thay người
Phút 75' (Lecce): Omri Gandelman vào sân thay Youssef Maleh.
- 75'Thay người
Phút 75' (Lecce): Ali Dembélé vào sân thay Nikola Stulic.
- 75'Thay người
Phút 75' (Lecce): Paco Esteban vào sân thay Konan N'Dri.
- 80'Thay người
Phút 80' (Genoa): Djibril Sow vào sân thay Hamed Junior Traorè.
- 86'Thay người
Phút 86' (Genoa): Lorenzo Colombo vào sân thay Milutin Osmajić.
- 86'Thay người
Phút 86' (Genoa): Franz-Ethan Meichtry vào sân thay Junior Messias.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': E. Di Francesco (Lecce) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 87'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lecce 53% - 47% Genoa, dứt điểm 18 - 11 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 16 - 7, cứu thua 0 - 6.
- KTKết thúc: Lecce 1-2 Genoa
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 01:59 02/11/2026
Lecce đang thiếu hụt lực lượng và phải tìm lời giải cho bài toán đó khi tiếp Genoa trên sân Stadio Via del Mare vào 00h00 ngày 02/11/2026. Chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ có phong độ nhỉnh hơn rõ rệt. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng nên mỗi điểm số đều có giá trị.
Lecce thiếu ổn định, chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất
Chuỗi 5 trận gần đây của Lecce là thua 4 trận và thắng 1 trận. Đáng chú ý, hai trận gần nhất đều kết thúc với thất bại, nên tinh thần của đội chủ nhà chịu sức ép không nhỏ trước giờ ra sân.
Chuỗi kết quả này đặt ra yêu cầu lớn cho ban huấn luyện Lecce. Họ cần tìm ra giải pháp để đội bóng vận hành ổn định hơn, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.
Genoa mang theo phong độ tốt hơn
Ngược lại, Genoa thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đã thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, dù trước đó có xen kẽ một trận thua.
Với những kết quả này, Genoa bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn. Nếu duy trì được nhịp độ vừa qua, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho một Lecce đang thiếu ổn định.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lecce thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Genoa. Như vậy, lợi thế nghiêng nhẹ về phía đội khách, nhưng khoảng cách không lớn.
Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường rất giằng co. Điều này khiến việc dự báo diễn biến trận đấu trở nên khó hơn dù phong độ hiện tại đang nghiêng về Genoa.
Cuộc đua điểm số ở nhóm giữa bảng
Trên bảng xếp hạng, Genoa đứng thứ 13 với 10 điểm, còn Lecce xếp ngay sau ở hạng 14 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.
Do đó, kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Chủ nhà thắng sẽ vượt lên trên đối thủ, còn Genoa thắng sẽ nới rộng khoảng cách.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Lecce, vấn đề nằm ở việc xoay xở lực lượng để chấm dứt chuỗi thua 2 trận liên tiếp. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ cần tận dụng tối đa để lấy lại sự tự tin.
Với Genoa, thử thách là duy trì mạch thắng 2 trận gần nhất trong chuyến làm khách. Nếu giữ được sự chắc chắn như thời gian qua, đội khách có cơ sở để tìm kiếm kết quả tích cực.
Nhận định
Xét phong độ gần đây, Genoa đang có lợi thế về mặt tâm lý và sự ổn định. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy Lecce vẫn có thể tạo bất ngờ trên sân nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, và khả năng ứng phó với bài toán lực lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)