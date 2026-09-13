Lecce 3-2 Monza: Lecce giành chiến thắng Lecce đứng hạng 14 với 3 điểm trong khi Monza xếp hạng 18 có 1 điểm. Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội luôn diễn ra chặt chẽ và rất khó phân định thắng thua.

Lecce 3 - 2 Monza Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lecce tiếp đón Monza.

3' BÀN THẮNG! Lecce (1-0) Phút 3': L. Coulibaly (Lecce) lập công (kiến tạo: I. Ilic). Tỷ số: 1 - 0.

10' BÀN THẮNG! Lecce (2-0) Phút 10': Tiago Gabriel (Lecce) lập công (kiến tạo: I. Ilic). Tỷ số: 2 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lecce 53% - 47% Monza, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

20' BÀN THẮNG! Monza (2-1) Phút 20': R. Mangas (Monza) lập công (kiến tạo: S. Birindelli). Tỷ số: 2 - 1.

21' BÀN THẮNG! Lecce (3-1) Phút 21': L. Coulibaly (Lecce) lập công (kiến tạo: D. Veiga). Tỷ số: 3 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lecce 47% - 53% Monza, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 3 - 0.

37' Monza ép sân Cầm bóng: Lecce 41% - 59% Monza, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 4 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': K. Ndri (Lecce) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Monza): A. Bakoune vào sân thay R. Mangas.

46' Thay người Phút 46' (Lecce): S. Pierotti vào sân thay K. Ndri.

49' Monza ép sân Cầm bóng: Lecce 42% - 58% Monza, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 4 - 0.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lecce 44% - 56% Monza, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 5 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Monza): P. Cutrone vào sân thay J. Robinson.

64' Thay người Phút 64' (Monza): E. Zeballos vào sân thay A. Colpani.

66' Thay người Phút 66' (Lecce): O. Ngom vào sân thay I. Ilic.

73' Monza ép sân Cầm bóng: Lecce 42% - 58% Monza, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 6 - 0.

74' Thay người Phút 74' (Lecce): A. Fatah vào sân thay J. Monteiro.

74' Thay người Phút 74' (Lecce): P. Esteban vào sân thay N. Stulic.

75' Thay người Phút 75' (Monza): O. Forson vào sân thay G. Varela.

84' Thay người Phút 84' (Monza): M. Mout vào sân thay E. Akinsanmiro.

85' Thay người Phút 85' (Lecce): M. Kaba vào sân thay Y. Maleh.

85' Monza ép sân Cầm bóng: Lecce 41% - 59% Monza, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 6 - 0.

89' BÀN THẮNG! Monza (3-2) Phút 89': E. Zeballos (Monza) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

90' Thẻ vàng Phút 90': D. Veiga (Lecce) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: Lecce 3-2 Monza Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 22:00 13/09/2026

Đội hình chính thức Lecce Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eusebio Di Francesco Monza Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ivan Juric 30 Wladimiro Falcone 17 Danilo Veiga 5 Jamil Siebert 44 Tiago Gabriel 25 Antonino Gallo 29 Lassana Coulibaly 14 Youssef Maleh 20 Ivan Ilić 11 N'Dri Konan 9 Nikola Štulić 99 Joël Monteiro 20 Demba Thiam 60 Eddy Kouadio 3 Lorenzo Lucchesi 44 Andrea Carboni 19 Samuele Birindelli 90 Michael Folorunsho 14 Ebenezer Akinsanmiro 7 Ricardo Mangas 28 Andrea Colpani 46 Jay Robinson 9 Gustavo Varela Dự bị Lecce 32 Alexandru Borbei 1 Marco Bleve 4 Kialonda Gaspar 3 Corrie Ndaba 18 Gaby Jean 2 Ali Dembélé 31 Elijah Scott 79 Oumar Ngom 77 Mohamed Kaba Monza 1 Noel Törnqvist 43 Aljaz Strajnar 5 Yvan Maye 24 Adam Bakoune 2 Saba Goglichidze 6 Valentin Antov 8 Manga Foe Ondoa 21 Leonardo Colombo 80 Mathis Mout Cập nhật đội hình lúc 19:35 13/09/2026

Lecce Thống kê Monza 39% Kiểm soát bóng 61% 7 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 10 4 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 3 7 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Lassana Coulibaly Lecce 2 bàn Tiago Gabriel Lecce 1 bàn Ricardo Mangas Monza 1 bàn Exequiel Zeballos Monza 1 bàn Ivan Ilić Lecce 2 kiến tạo · điểm 7.7 Danilo Veiga Lecce 1 kiến tạo · điểm 7.7

Cuộc so tài giữa Lecce và Monza diễn ra vào lúc 20:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stadio Via del Mare. Nhìn vào những lần chạm trán trong thời gian qua, các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này thường diễn ra vô cùng giằng co và rất khó phân định thắng bại.

Tương quan phong độ và điểm số hiện tại

Lecce bước vào trận đấu này với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau khi giành được 3 điểm. Xét trong 3 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Stadio Via del Mare đã trải qua 1 trận thắng và 2 trận thua. Sự thiếu ổn định khiến Lecce chưa thể tạo dựng được sự bứt phá cần thiết.

Ở bên kia chiến tuyến, Monza đang đứng ở vị trí thứ 18 với chỉ 1 điểm tích lũy. Thống kê qua 3 trận gần nhất cho thấy Monza chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Thành tích nghèo nàn này phản ánh những khó khăn mà đội khách đang phải đối mặt trong việc triển khai lối chơi hiệu quả.

Lịch sử đối đầu thường xuyên bất phân thắng bại

Lịch sử chạm trán gần đây chứng minh sự cân bằng đáng kể giữa đôi bên. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội đã chia điểm tới 3 trận, trong khi Lecce giành được 2 chiến thắng và Monza chưa có lần nào ca khúc khải hoàn.

Số trận hòa chiếm tỷ trọng lớn cho thấy mỗi lần gặp gỡ, đôi bên đều chủ động thiết lập thế trận chặt chẽ, thận trọng và không cho đối phương có nhiều cơ hội để định đoạt kết quả. Yếu tố này tiếp tục đặt ra bài toán hóc búa cho ban huấn luyện hai đội trước màn tái đấu sắp tới.

Xu hướng cục diện trên sân Stadio Via del Mare

Lợi thế sân nhà Stadio Via del Mare mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Lecce. Tuy nhiên, sự thận trọng vốn có trong phong cách thi đấu của cả Lecce lẫn Monza báo hiệu một trận cầu đòi hỏi sự kiên nhẫn tối đa.

Với việc Monza cần tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối và Lecce muốn duy trì ưu thế đối đầu, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co ở khu vực trung tuyến. Sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là yếu tố quyết định chiều hướng của màn so tài này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lecce · 2 thắng 3 hòa Monza · 0 thắng Monza 0 - 0 Lecce Hòa Lecce 2 - 1 Monza LEC Lecce 1 - 1 Monza Hòa Monza 1 - 1 Lecce Hòa Monza 0 - 1 Lecce LEC

Lecce 5 trận gần nhất B B T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất H T B B T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T … 13 Torino 3 1 0 2 -1 3 T B B 14 Lecce 3 1 0 2 -3 3 B B T 15 Fiorentina 4 1 0 3 -6 3 T B B B … 17 Parma 3 0 1 2 -3 1 H B B 18 Monza 3 0 1 2 -4 1 H B B 19 Genoa 4 0 1 3 -6 1 H B B B …

Tình hình lực lượng Lecce ✚ M. Berisha (Rest) ✚ O. Gandelman (Inactive) ✚ W. Geubbels (Ankle Injury) ✚ M. Berisha (Rest) ✚ O. Gandelman (Inactive) ✚ W. Geubbels (Ankle Injury) Monza ✚ P. Ciurria (Inactive) ✚ C. Ngonge (Lacking Match Fitness) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Contusion) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ P. Ciurria (Inactive) ✚ C. Ngonge (Lacking Match Fitness) ✚ M. Pessina (Knee Injury)