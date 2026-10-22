Lech Poznan 1-1 Sunderland: Hai đội chia điểm Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 6 điểm, còn Lech Poznan chưa có điểm nào. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Stadion Miejski.

Lech Poznan 1 - 1 Sunderland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznan tiếp đón Sunderland.

2' BÀN THẮNG! Sunderland (0-1) Phút 2': Timur Tutierov (Sunderland) lập công (kiến tạo: Nilson Angulo). Tỷ số: 0 - 1.

12' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Lech Poznan 61% - 39% Sunderland, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 2.

24' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznan 55% - 45% Sunderland, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 5 - 2.

36' Sunderland ép sân Cầm bóng: Lech Poznan 47% - 53% Sunderland, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 7 - 2.

41' Thẻ vàng Phút 41': Kevin Danso (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Sunderland ép sân Cầm bóng: Lech Poznan 43% - 57% Sunderland, dứt điểm 6 - 14 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 7 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Lech Poznan): Luis Palma vào sân thay Daniel Håkans.

62' Thay người Phút 62' (Lech Poznan): Leo Bengtsson vào sân thay Pablo Rodriguez Delgado.

62' Sunderland ép sân Cầm bóng: Lech Poznan 45% - 55% Sunderland, dứt điểm 7 - 19 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 10 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Sunderland): Chris Rigg vào sân thay Nilson Angulo.

63' Thay người Phút 63' (Sunderland): Enzo Le Fée vào sân thay Habib Diarra.

63' Thay người Phút 63' (Sunderland): Noah Sadiki vào sân thay Granit Xhaka.

63' Thay người Phút 63' (Sunderland): Trai Hume vào sân thay Nordi Mukiele.

70' BÀN THẮNG! Lech Poznan (1-1) Phút 70': Leo Bengtsson (Lech Poznan) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznan 46% - 54% Sunderland, dứt điểm 12 - 20 (trúng đích 3 - 11), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 11 - 4.

82' Thay người Phút 82' (Lech Poznan): Gustav Berggren vào sân thay Patrick Walemark.

83' Thay người Phút 83' (Lech Poznan): Y. Agnero vào sân thay Radosław Murawski.

85' Thay người Phút 85' (Sunderland): Reinildo Isnard Mandava vào sân thay Timur Tutierov.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznan 46% - 54% Sunderland, dứt điểm 16 - 25 (trúng đích 6 - 11), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 11 - 5.

87' Thay người Phút 87' (Lech Poznan): Filip Jagiełło vào sân thay Mikael Ishak.

KT Kết thúc: Lech Poznan 1-1 Sunderland Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:37 23/10/2026

Đội hình chính thức Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 1 M. Lis 2 Joel Pereira 72 M. Skrzypczak 59 T. Yegbe 15 M. Gurgul 43 A. Kozubal 22 R. Murawski 10 P. Wålemark 21 Pablo Rodríguez 11 D. Håkans 9 M. Ishak 22 R. Roefs 20 N. Mukiele 4 K. Danso 13 O'Nien 6 D. Methalie 34 G. Xhaka 29 Jules Ahoka 39 M. Fofana 19 H. Diarra 10 N. Angulo 57 Timur Tuterov Dự bị Lech Poznan 7 Y. Agnero 55 Piotr Bartczak 14 L. Bengtsson 5 G. Berggren 24 F. Jagiełło 90 H. Janyszka 31 Wiktor Obremski 77 L. Palma 33 Pruchniewski Sunderland 32 T. Hume 40 J. Whittaker 47 T. Ogunsuyi 27 N. Sadiki 11 C. Rigg 77 T. Proctor 21 S. Moore 17 Reinildo 28 E. Le Fée Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Lech Poznan Thống kê Sunderland 43% Kiểm soát bóng 57% 16 Dứt điểm 25 6 Trúng đích 11 3 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 1 11 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Timur Tuterov Sunderland 1 bàn L. Bengtsson Lech Poznan 1 bàn N. Angulo Sunderland 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Lis Lech Poznan Điểm 8.59 R. Roefs Sunderland Điểm 7.51 O'Nien Sunderland Điểm 7.22

Sunderland đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Họ sẽ đến sân Stadion Miejski của Lech Poznan lúc 23h45 ngày 22/10/2026 với cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu. Chủ nhà đứng thứ 36 và chưa có điểm nào, nên trận đấu này mang ý nghĩa rất lớn với họ.

Sunderland đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 9, Sunderland đang nằm trong nhóm bám đuổi sát những đội dẫn đầu. Khoảng cách giữa họ và Lech Poznan trên bảng xếp hạng là rất lớn: 27 bậc và 6 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi ba trận thua trong bốn trận, cho thấy đội bóng vẫn đang tìm sự đều đặn.

Lech Poznan: phong độ tốt nhưng vị trí đáng lo

Bảng xếp hạng không phản ánh hết hình ảnh của Lech Poznan. Họ đang đứng thứ 36 với 0 điểm, nhưng phong độ 5 trận gần nhất lại khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Trận gần nhất của đội chủ nhà cũng là một chiến thắng. Nếu giữ được tinh thần đó trên sân nhà, Lech Poznan hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ được xếp trên mình rất nhiều bậc.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với hai hoàn cảnh trái ngược. Sunderland cần giữ vững vị trí trong nhóm đầu, còn Lech Poznan cần những điểm số đầu tiên để thoát khỏi vị trí hiện tại. Điều đó có thể khiến chủ nhà chơi với tâm thế quyết liệt trước khán giả nhà.

Trong khi đó, Sunderland sở hữu lợi thế về thứ hạng nhưng chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy họ chưa chắc chắn khi di chuyển. Khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai sót ở khâu phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng với đội khách.

Nhận định

Về vị trí, Sunderland được đánh giá nhỉnh hơn nhờ hạng 9 và 6 điểm. Về phong độ gần đây, Lech Poznan lại có chuỗi kết quả tốt hơn với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất, so với 2 trận thắng của đối thủ.

Sự đối lập giữa thứ hạng và phong độ khiến trận đấu khó lường. Nhìn chung, Sunderland muốn giữ chỗ trong nhóm bám sát cuộc đua dự cúp châu lục, còn Lech Poznan muốn dùng lợi thế sân nhà để có điểm đầu tiên.

Lech Poznan 5 trận gần nhất T B T H T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 10 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất B T B B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T 10 Olympiakos Piraeus 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 35 Celje 2 0 0 2 -5 0 B B 36 Lech Poznan 2 0 0 2 -8 0 B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ R. Gumny (Inactive) ✚ W. Monka (Injury) ✚ J. Moutinho (Inactive) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury) ✚ T. Yegbe (Inactive) ✚ A. Douglas (Ankle Injury) Sunderland ✚ J. Angulo (Off the roster) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ A. Browne (Off the roster) ✚ M. Ellborg (Off the roster) ✚ W. Isidor (Injury) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ J. Ta Bi (Off the roster)