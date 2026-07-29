Lech Poznań 1-4 AGF (pen 3-4): AGF giành chiến thắng Lech Poznań gặp AGF tại Enea stadion trong trận đấu thuộc UEFA Champions League, với ưu thế đối đầu đang nghiêng về đại diện Ba Lan.

Lech Poznań 1 - 4 (pen 3-4) AGF Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Lech Poznań tiếp đón AGF.

1' Luân lưu: 1 - 0 Filip Jagiełło () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

2' Luân lưu: sút hỏng Kristian Arnstad () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

3' Luân lưu: sút hỏng Allahyar Sayyadmanesh () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

4' Luân lưu: 1 - 1 Frederik Tingager () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

5' Luân lưu: sút hỏng Antoni Kozubal () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

6' Luân lưu: 1 - 2 Tómas Óli Kristjánsson () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

7' Luân lưu: 2 - 2 Yannick Agnero () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

8' Luân lưu: 2 - 3 Janni Serra () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

9' Luân lưu: 3 - 3 Joel Pereira () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

10' Luân lưu: 3 - 4 Tobias Bech () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lech Poznań 46 - 54 AGF, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

20' VAR Phút 20': VAR — Jonas Jensen-Abbew ().

25' AGF ép sân Cầm bóng: Lech Poznań 34 - 66 AGF, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 2.

32' BÀN THẮNG! AGF (0-1) Phút 32': Tobias Bech () lập công (kiến tạo: Kristian Arnstad). Tỷ số: 0 - 1.

37' AGF ép sân Cầm bóng: Lech Poznań 40 - 60 AGF, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 2.

40' Thẻ vàng Phút 40': Antoni Kozubal () nhận thẻ vàng.

45' Thẻ vàng Phút 45': James Bogere () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lech Poznań 43 - 57 AGF, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

53' VAR Phút 53': VAR — Frederik Emmery ().

55' BÀN THẮNG! AGF (0-2) Phút 55': Kristian Arnstad () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

60' Thay người Phút 60' (): C. Storch vào sân thay Jonas Jensen-Abbew.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznań 46 - 54 AGF, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 4.

68' Thay người Phút 68' (): Allahyar Sayyadmanesh vào sân thay Luis Palma.

70' Thay người Phút 70' (): Rasmus Carstensen vào sân thay Jens Jönsson.

70' Thay người Phút 70' (): Stefen Tchamche vào sân thay James Bogere.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznań 45 - 55 AGF, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 5.

75' BÀN THẮNG! AGF (0-3) Phút 75': Frederik Tingager () lập công (kiến tạo: Eric Kahl). Tỷ số: 0 - 3.

81' Thay người Phút 81' (): Filip Jagiełło vào sân thay Pablo Rodríguez.

81' Thay người Phút 81' (): Joel Pereira vào sân thay Robert Gumny.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznań 46 - 54 AGF, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 5.

86' Thẻ vàng Phút 86': Mikael Anderson () nhận thẻ vàng.

87' Thay người Phút 87' (): Daniel Håkans vào sân thay Patrik Wålemark.

88' Thay người Phút 88' (): Yannick Agnero vào sân thay Mikael Ishak .

90+3' Thay người Phút 90+3' (): Mouhammade Camara vào sân thay Eric Kahl.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thẻ vàng Phút 91': Frederik Emmery () nhận thẻ vàng.

95' BÀN THẮNG! Lech Poznań (1-3) Phút 95': Filip Jagiełło () lập công (kiến tạo: Michał Gurgul). Tỷ số: 1 - 3.

97' Thay người Phút 97' (): Tómas Óli Kristjánsson vào sân thay Frederik Emmery.

97' Thay người Phút 97' (): Janni Serra vào sân thay Mikael Anderson.

97' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznań 48 - 52 AGF, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 7.

98' Thay người Phút 98' (): Gísli Thórdarson vào sân thay Radosław Murawski.

100' BÀN THẮNG! AGF (1-4) Phút 100': Tómas Óli Kristjánsson () lập công (kiến tạo: Tobias Bech). Tỷ số: 1 - 4.

105+1' Thẻ vàng Phút 105+1': Yannick Agnero () nhận thẻ vàng.

107' Thẻ vàng Phút 107': Mouhammade Camara () nhận thẻ vàng.

109' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lech Poznań 48 - 52 AGF, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 9 - 6), phạt góc 13 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 2 - 8.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Lech Poznań 1-4 AGF Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:50 30/07/2026

Đội hình chính thức Lech Poznań Sơ đồ 4-2-3-1 AGF Sơ đồ 3-4-3 1 Mateusz Lis 20 Robert Gumny 27 Wojciech Mońka 59 Terry Yegbe 15 Michał Gurgul 22 Radosław Murawski 43 Antoni Kozubal 10 Patrik Wålemark 21 Pablo Rodríguez 77 Luis Palma 9 Mikael Ishak 21 Mads Hedenstad 40 Jonas Jensen-Abbew 5 Frederik Tingager 19 Eric Kahl 39 Frederik Emmery 4 Magnus Knudsen 10 Kristian Arnstad 23 Mikael Anderson 28 James Bogere 31 Tobias Bech 16 Jens Jönsson Dự bị Lech Poznań 2 Joel Pereira 4 João Moutinho 7 Yannick Agnero 11 Daniel Håkans 17 Allahyar Sayyadmanesh 23 Gísli Thórdarson 24 Filip Jagiełło 35 Mateusz Pruchniewski 41 Bartosz Mrozek AGF 8 Sebastian Jørgensen 13 Janni Serra 20 Tómas Óli Kristjánsson 22 O. Haugstrup 27 Stefen Tchamche 29 Rasmus Carstensen 41 Otto Lyhne 42 Marius van der Raad 43 Zander Grantzau Cập nhật đội hình lúc 23:20 29/07/2026

Lech Poznań Thống kê AGF 49% Kiểm soát bóng 51% 18 Dứt điểm 14 9 Trúng đích 6 14 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Kristian Arnstad AGF 1 bàn · 1 kiến tạo Tobias Bech AGF 1 bàn · 1 kiến tạo Frederik Tingager AGF 1 bàn Filip Jagiełło Lech Poznań 1 bàn Tómas Óli Kristjánsson AGF 1 bàn Eric Kahl AGF 1 kiến tạo · điểm 7.88

Thông tin trận đấu

Lech Poznań sẽ đối đầu AGF tại Enea stadion trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 30/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Lech Poznań. Tuy nhiên, những thông tin về phong độ gần đây, vị trí giải đấu, lực lượng và đội hình dự kiến không được cung cấp, vì vậy nhận định trước trận tập trung vào xu hướng đối đầu và bối cảnh thi đấu hiện có.

Lech Poznań có ưu thế đối đầu

Ở lần gặp nhau gần nhất được ghi nhận, Lech Poznań giành chiến thắng trước AGF. Hai đội chưa có thêm kết quả hòa trong dữ liệu được cung cấp, trong khi AGF cũng chưa thắng đối thủ này.

Chi tiết này tạo ra nền tảng tâm lý nhất định cho Lech Poznań trước giờ bóng lăn. Dù vậy, một kết quả đối đầu không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại giữa hai đội. Lech Poznań cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát trận đấu, còn AGF sẽ hướng đến việc tạo ra thế cân bằng mới.

Enea stadion và yêu cầu kiểm soát thế trận

Trận đấu diễn ra tại Enea stadion, nơi Lech Poznań có điều kiện thi đấu quen thuộc hơn. Trong bối cảnh chưa có số liệu về phong độ hoặc hiệu suất ghi bàn, yếu tố đáng chú ý nhất nằm ở cách hai đội nhập cuộc và duy trì sự ổn định trong từng giai đoạn.

Lech Poznań nhiều khả năng cần chủ động tổ chức lối chơi, đặc biệt sau lợi thế từ lần đối đầu trước. Ngược lại, AGF phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và hạn chế để đối thủ tạo ra thế trận áp đảo từ sớm. Những tình huống chuyển trạng thái, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và mức độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng có thể quyết định diễn biến trận đấu.

Thế trận khó đoán từ dữ liệu hiện có

Không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự chặt hoặc đẩy cao tốc độ ngay từ đầu.

Lech Poznań có cơ sở để tự tin nhờ kết quả đối đầu gần nhất và lợi thế sân đấu. Tuy nhiên, AGF vẫn có cơ hội thay đổi xu hướng nếu tổ chức phòng ngự hiệu quả, kiên trì chờ thời cơ và tận dụng tốt những khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Nhận định trước trận

Lech Poznań bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng hơn từ dữ liệu đối đầu, trong khi AGF cần chứng minh khả năng tạo ra khác biệt so với lần chạm trán trước. Trận đấu tại Enea stadion có thể được định đoạt bởi sự chủ động trong cách nhập cuộc và khả năng duy trì cự ly đội hình của mỗi bên.

Nhìn chung, Lech Poznań là đội có nền tảng thuận lợi hơn trước cuộc đối đầu này, nhưng chưa có đủ dữ liệu để đưa ra đánh giá cụ thể về tỷ số hoặc diễn biến chi tiết. Điểm nhấn đáng chờ đợi sẽ là cách AGF ứng phó với ưu thế tâm lý của đối thủ và cách Lech Poznań tận dụng lợi thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Lech Poznań · 1 thắng 0 hòa AGF · 0 thắng AGF 1 - 4 Lech Poznań LP

Lech Poznań 5 trận gần nhất T T T T B AGF 5 trận gần nhất B T T H B

Tình hình lực lượng Lech Poznań ✚ Ali Gholizadeh (Cruciate Ligament Tear) ✚ Kamil Jakóbczyk (Bruise On Ankle) AGF ✚ Jens Jönsson (Back Injury) ✚ R. Gyamfi (Unknown Injury) ✚ Stefen Tchamche (Back Injury)