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Lech Poznań 1-4 AGF (pen 3-4): AGF giành chiến thắng

Văn Thể29/07/2026 18:56

Lech Poznań gặp AGF tại Enea stadion trong trận đấu thuộc UEFA Champions League, với ưu thế đối đầu đang nghiêng về đại diện Ba Lan.

Lech Poznań1 - 4(pen 3-4)AGFKết thúc (luân lưu)
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lech Poznań tiếp đón AGF.

  • 1'Luân lưu: 1 - 0

    Filip Jagiełło () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

  • 2'Luân lưu: sút hỏng

    Kristian Arnstad () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

  • 3'Luân lưu: sút hỏng

    Allahyar Sayyadmanesh () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

  • 4'Luân lưu: 1 - 1

    Frederik Tingager () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

  • 5'Luân lưu: sút hỏng

    Antoni Kozubal () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

  • 6'Luân lưu: 1 - 2

    Tómas Óli Kristjánsson () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

  • 7'Luân lưu: 2 - 2

    Yannick Agnero () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

  • 8'Luân lưu: 2 - 3

    Janni Serra () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

  • 9'Luân lưu: 3 - 3

    Joel Pereira () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

  • 10'Luân lưu: 3 - 4

    Tobias Bech () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lech Poznań 46 - 54 AGF, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 20'VAR

    Phút 20': VAR — Jonas Jensen-Abbew ().

  • 25'AGF ép sân

    Cầm bóng: Lech Poznań 34 - 66 AGF, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 32'BÀN THẮNG! AGF (0-1)

    Phút 32': Tobias Bech () lập công (kiến tạo: Kristian Arnstad). Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'AGF ép sân

    Cầm bóng: Lech Poznań 40 - 60 AGF, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Antoni Kozubal () nhận thẻ vàng.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': James Bogere () nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lech Poznań 43 - 57 AGF, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 53'VAR

    Phút 53': VAR — Frederik Emmery ().

  • 55'BÀN THẮNG! AGF (0-2)

    Phút 55': Kristian Arnstad () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (): C. Storch vào sân thay Jonas Jensen-Abbew.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznań 46 - 54 AGF, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 4.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (): Allahyar Sayyadmanesh vào sân thay Luis Palma.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Rasmus Carstensen vào sân thay Jens Jönsson.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (): Stefen Tchamche  vào sân thay James Bogere.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznań 45 - 55 AGF, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 9 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 5.

  • 75'BÀN THẮNG! AGF (0-3)

    Phút 75': Frederik Tingager () lập công (kiến tạo: Eric Kahl). Tỷ số: 0 - 3.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Filip Jagiełło vào sân thay Pablo Rodríguez.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (): Joel Pereira vào sân thay Robert Gumny.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznań 46 - 54 AGF, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 5.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Mikael Anderson () nhận thẻ vàng.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (): Daniel Håkans vào sân thay Patrik Wålemark.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (): Yannick Agnero vào sân thay Mikael Ishak .

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (): Mouhammade Camara vào sân thay Eric Kahl.

  • 91'Hiệp phụ

    Trận đấu bước vào hiệp phụ.

  • 91'Thẻ vàng

    Phút 91': Frederik Emmery () nhận thẻ vàng.

  • 95'BÀN THẮNG! Lech Poznań (1-3)

    Phút 95': Filip Jagiełło () lập công (kiến tạo: Michał Gurgul). Tỷ số: 1 - 3.

  • 97'Thay người

    Phút 97' (): Tómas Óli Kristjánsson vào sân thay Frederik Emmery.

  • 97'Thay người

    Phút 97' (): Janni Serra vào sân thay Mikael Anderson.

  • 97'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznań 48 - 52 AGF, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 7.

  • 98'Thay người

    Phút 98' (): Gísli Thórdarson vào sân thay Radosław Murawski.

  • 100'BÀN THẮNG! AGF (1-4)

    Phút 100': Tómas Óli Kristjánsson () lập công (kiến tạo: Tobias Bech). Tỷ số: 1 - 4.

  • 105+1'Thẻ vàng

    Phút 105+1': Yannick Agnero () nhận thẻ vàng.

  • 107'Thẻ vàng

    Phút 107': Mouhammade Camara () nhận thẻ vàng.

  • 109'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lech Poznań 48 - 52 AGF, dứt điểm 16 - 14 (trúng đích 9 - 6), phạt góc 13 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 2 - 8.

  • 120'Loạt luân lưu

    Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

  • KTKết thúc: Lech Poznań 1-4 AGF

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:50 30/07/2026

Đội hình chính thức
Lech Poznań
Sơ đồ 4-2-3-1
AGF
Sơ đồ 3-4-3
1
Mateusz Lis
20
Robert Gumny
27
Wojciech Mońka
59
Terry Yegbe
15
Michał Gurgul
22
Radosław Murawski
43
Antoni Kozubal
10
Patrik Wålemark
21
Pablo Rodríguez
77
Luis Palma
9
Mikael Ishak
21
Mads Hedenstad
40
Jonas Jensen-Abbew
5
Frederik Tingager
19
Eric Kahl
39
Frederik Emmery
4
Magnus Knudsen
10
Kristian Arnstad
23
Mikael Anderson
28
James Bogere
31
Tobias Bech
16
Jens Jönsson
Dự bị
Lech Poznań
2 Joel Pereira4 João Moutinho7 Yannick Agnero11 Daniel Håkans17 Allahyar Sayyadmanesh23 Gísli Thórdarson24 Filip Jagiełło35 Mateusz Pruchniewski41 Bartosz Mrozek
AGF
8 Sebastian Jørgensen13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson22 O. Haugstrup27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen41 Otto Lyhne42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau
Cập nhật đội hình lúc 23:20 29/07/2026
Lech PoznańThống kêAGF
49%
Kiểm soát bóng
51%
18
Dứt điểm
14
9
Trúng đích
6
14
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
8
Cầu thủ nổi bật
Kristian Arnstad
Kristian Arnstad
AGF
1 bàn · 1 kiến tạo
Tobias Bech
Tobias Bech
AGF
1 bàn · 1 kiến tạo
Frederik Tingager
Frederik Tingager
AGF
1 bàn
Filip Jagiełło
Filip Jagiełło
Lech Poznań
1 bàn
Tómas Óli Kristjánsson
Tómas Óli Kristjánsson
AGF
1 bàn
Eric Kahl
Eric Kahl
AGF
1 kiến tạo · điểm 7.88

Thông tin trận đấu

Lech Poznań sẽ đối đầu AGF tại Enea stadion trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 30/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Lech Poznań. Tuy nhiên, những thông tin về phong độ gần đây, vị trí giải đấu, lực lượng và đội hình dự kiến không được cung cấp, vì vậy nhận định trước trận tập trung vào xu hướng đối đầu và bối cảnh thi đấu hiện có.

Lech Poznań có ưu thế đối đầu

Ở lần gặp nhau gần nhất được ghi nhận, Lech Poznań giành chiến thắng trước AGF. Hai đội chưa có thêm kết quả hòa trong dữ liệu được cung cấp, trong khi AGF cũng chưa thắng đối thủ này.

Chi tiết này tạo ra nền tảng tâm lý nhất định cho Lech Poznań trước giờ bóng lăn. Dù vậy, một kết quả đối đầu không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại giữa hai đội. Lech Poznań cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát trận đấu, còn AGF sẽ hướng đến việc tạo ra thế cân bằng mới.

Enea stadion và yêu cầu kiểm soát thế trận

Trận đấu diễn ra tại Enea stadion, nơi Lech Poznań có điều kiện thi đấu quen thuộc hơn. Trong bối cảnh chưa có số liệu về phong độ hoặc hiệu suất ghi bàn, yếu tố đáng chú ý nhất nằm ở cách hai đội nhập cuộc và duy trì sự ổn định trong từng giai đoạn.

Lech Poznań nhiều khả năng cần chủ động tổ chức lối chơi, đặc biệt sau lợi thế từ lần đối đầu trước. Ngược lại, AGF phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và hạn chế để đối thủ tạo ra thế trận áp đảo từ sớm. Những tình huống chuyển trạng thái, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và mức độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng có thể quyết định diễn biến trận đấu.

Thế trận khó đoán từ dữ liệu hiện có

Không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào sẽ lựa chọn cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, phòng ngự chặt hoặc đẩy cao tốc độ ngay từ đầu.

Lech Poznań có cơ sở để tự tin nhờ kết quả đối đầu gần nhất và lợi thế sân đấu. Tuy nhiên, AGF vẫn có cơ hội thay đổi xu hướng nếu tổ chức phòng ngự hiệu quả, kiên trì chờ thời cơ và tận dụng tốt những khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Nhận định trước trận

Lech Poznań bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng hơn từ dữ liệu đối đầu, trong khi AGF cần chứng minh khả năng tạo ra khác biệt so với lần chạm trán trước. Trận đấu tại Enea stadion có thể được định đoạt bởi sự chủ động trong cách nhập cuộc và khả năng duy trì cự ly đội hình của mỗi bên.

Nhìn chung, Lech Poznań là đội có nền tảng thuận lợi hơn trước cuộc đối đầu này, nhưng chưa có đủ dữ liệu để đưa ra đánh giá cụ thể về tỷ số hoặc diễn biến chi tiết. Điểm nhấn đáng chờ đợi sẽ là cách AGF ứng phó với ưu thế tâm lý của đối thủ và cách Lech Poznań tận dụng lợi thế sân nhà.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Lech Poznań · 1 thắng0 hòaAGF · 0 thắng
22/07/2026
AGF
1 - 4
Lech Poznań
LP
Lech Poznań
5 trận gần nhất
TTTTB
AGF
5 trận gần nhất
BTTHB
Tình hình lực lượng
Lech Poznań
Ali Gholizadeh (Cruciate Ligament Tear)
Kamil Jakóbczyk (Bruise On Ankle)
AGF
Jens Jönsson (Back Injury)
R. Gyamfi (Unknown Injury)
Stefen Tchamche (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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