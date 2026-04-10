Lee Jung-soo sang Thái Lan dẫn dắt Kanchanaburi Power sau khi rời đội tuyển Việt Nam Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee Jung-soo gia nhập Kanchanaburi Power tại Thai League và được truyền thông sở tại ca ngợi là bậc thầy chiến thuật.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo kết thúc hợp đồng, ông Lee Jung-soo - cựu trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik - đã nhanh chóng tìm được thử thách mới. Cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc chính thức đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ Kanchanaburi Power, một đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Sự công nhận dành cho "bậc thầy chiến thuật"

Việc ông Lee Jung-soo cập bến xứ sở chùa vàng đã lập tức thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Tờ GOAL Thailand đã dành những lời tán dương nồng nhiệt cho quá trình làm việc của ông tại Việt Nam, đồng thời gọi nhà cầm quân này là một "bậc thầy" về mặt chiến thuật. Dù có xuất thân từ một hậu vệ, ông Lee được đánh giá rất cao ở tư duy xây dựng lối chơi tấn công hiện đại và khả năng tổ chức các tình huống cố định vô cùng biến hóa.

Ông Lee Jung-soo được truyền thông Thái Lan đánh giá cao về năng lực chiến thuật.

Trong quãng thời gian công tác tại Việt Nam, ông Lee Jung-soo không chỉ là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Kim Sang-sik mà còn đóng vai trò quan trọng trong ban huấn luyện của cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U23 Việt Nam. Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn từ thời còn thi đấu đỉnh cao giúp ông nhận được sự nể trọng tuyệt đối từ các học trò.

Thử thách trụ hạng tại Thai League

Dù được đánh giá cao, nhiệm vụ phía trước của ông Lee Jung-soo tại Kanchanaburi Power được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Đội bóng này đang nằm trong nhóm nguy hiểm và phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu cuối cùng. Áp lực về mặt thời gian và điểm số đòi hỏi tân HLV trưởng phải nhanh chóng vực dậy tinh thần của toàn đội.

Việc chuyển sang dẫn dắt một câu lạc bộ Thái Lan là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp cầm quân độc lập của ông Lee Jung-soo. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các chuyên gia bóng đá Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu tư duy chiến thuật sắc bén của ông có giúp Kanchanaburi Power lách qua khe cửa hẹp để ở lại với giải đấu cao nhất Thái Lan mùa tới hay không.