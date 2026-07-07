Lee Kang-in gia nhập Atletico Madrid với giá 40 triệu euro: Cột mốc lịch sử của bóng đá châu Á Thương vụ đưa ngôi sao Lee Kang-in trở lại Tây Ban Nha với giá 40 triệu euro không chỉ củng cố sức mạnh cho Atletico Madrid mà còn đưa anh vào nhóm những cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử.

Atletico Madrid đang tiến rất gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng mang tính biểu tượng cho bóng đá châu Á. Theo chuyên gia tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Lee Kang-in từ Paris Saint-Germain (PSG). Thương vụ này dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức trong thời gian tới.

Lee Kang-in sắp trở lại La Liga để khoác áo Atletico Madrid. Ảnh: Imago.

Bản hợp đồng kỷ lục tại Metropolitano

Mức phí chuyển nhượng của Lee Kang-in được xác định rơi vào khoảng 40 triệu euro. Con số này không chỉ khẳng định giá trị của tiền vệ người Hàn Quốc mà còn đưa anh trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 8 trong lịch sử Atletico Madrid. Đáng chú ý, mức giá này ngang bằng với số tiền mà đội bóng sọc đỏ trắng từng chi ra để sở hữu sát thủ Radamel Falcao từ Porto vào năm 2011.

Trước khi cập bến thủ đô nước Pháp vào năm 2023 với giá 22 triệu euro, Lee Kang-in đã có quãng thời gian thi đấu bùng nổ tại Mallorca. Trong màu áo PSG, tiền vệ chạy cánh này đã để lại dấu ấn đậm nét với 16 bàn thắng và 16 đường kiến tạo sau 124 lần ra sân. Anh rời sân Parc des Princes với bảng thành tích đồ sộ bao gồm 3 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp và đặc biệt là 2 danh hiệu Champions League danh giá.

Vị thế mới của cầu thủ châu Á trên bản đồ chuyển nhượng

Thương vụ chuyển nhượng tới Atletico Madrid là một cột mốc quan trọng, đưa Lee Kang-in lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ châu Á đắt giá nhất mọi thời đại. Anh chia sẻ vị trí này cùng Abdukodir Khusanov, người đã rời Lens để gia nhập Manchester City vào năm 2025 với mức phí tương tự.

Kim Min-jae hiện là cầu thủ châu Á sở hữu mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

Hiện tại, kỷ lục chuyển nhượng cao nhất đối với một cầu thủ châu Á vẫn thuộc về đồng hương của Lee là Kim Min-jae. Trung vệ này đã khiến Bayern Munich phải chi ra tới 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng từ Napoli vào năm 2023. Nhìn rộng hơn, danh sách những ngôi sao đắt giá nhất châu lục còn có những cái tên lẫy lừng khác:

Shoya Nakajima: 35 triệu euro (sang Al-Duhail năm 2018).

35 triệu euro (sang Al-Duhail năm 2018). Son Heung-min: 30 triệu euro (sang Tottenham năm 2015).

30 triệu euro (sang Tottenham năm 2015). Moteb Al-Harbi: 28,9 triệu euro (sang Al Hilal năm 2024).

28,9 triệu euro (sang Al Hilal năm 2024). Hidetoshi Nakata: 28,4 triệu euro (sang Parma năm 2001).

Việc Lee Kang-in xuất hiện hai lần trong top 15 thương vụ đắt giá nhất (lần đầu là khi sang PSG với giá 22 triệu euro) cho thấy sự ổn định và thăng tiến vượt bậc của tài năng này. Anh gia nhập nhóm những huyền thoại như Son Heung-min và Hidetoshi Nakata – những người cũng từng có ít nhất hai lần tạo nên các thương vụ chuyển nhượng bom tấn trong sự nghiệp. Với sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Lee được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo và đột biến cho hàng công của Atletico Madrid trong mùa giải tới.