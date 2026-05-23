Lee Williams giải cứu CA TPHCM phút 90+5 trong trận hòa kịch tính trước Ninh Bình Cú dứt điểm bồi của Lee Williams ở những giây cuối cùng đã giúp CA TPHCM cầm hòa Ninh Bình 1-1, phá hỏng kế hoạch bảo toàn tỷ số mong manh của đội chủ nhà.

Trận cầu tâm điểm vòng 24 V-League 2025/2026 giữa Ninh Bình và CA TPHCM đã khép lại với kịch tính nghẹt thở đến tận những giây cuối cùng. Khoảnh khắc chói sáng của Lee Williams ở phút 90+5 không chỉ giúp đội khách giật lại một điểm quý giá mà còn làm đảo lộn mọi toan tính của đội bóng cố đô ngay trên sân nhà.

Hiệp một bùng nổ và sự can thiệp của công nghệ VAR

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã đẩy cao tốc độ trận đấu với lối chơi tấn công cống hiến. Khu vực trung tuyến trở thành điểm nóng với những pha tranh chấp không khoan nhượng giữa Nguyễn Hoàng Đức và hàng tiền vệ đội khách. Trong một thế trận cởi mở, hai thủ thành Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang liên tục phải trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm hiểm hóc từ tiền đạo đôi bên.

Ninh Bình mở tỷ số nhưng không thể giữ trọn 3 điểm. Ảnh: VPF.

Kịch tính sớm xuất hiện ở phút 15 khi trọng tài tham khảo VAR và từ chối một quả phạt đền cho Ninh Bình. Chỉ 10 phút sau, đến lượt CA TPHCM bị khước từ bàn thắng của Ngọc Long do lỗi việt vị. Tuy nhiên, thế bế tắc rốt cuộc cũng bị phá vỡ ở phút 40. Từ quả tạt chuẩn xác của Geovane bên cánh trái, Gustavo bật cao đánh đầu dũng mãnh hạ gục Patrik Lê Giang, đưa Ninh Bình dẫn trước 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Canh bạc tất tay của CA TPHCM

Bước sang hiệp hai, Ninh Bình chủ động lùi sâu đội hình nhằm bảo toàn thành quả. Khối phòng ngự bọc lót kín kẽ của đội chủ nhà khiến đoàn quân áo đỏ gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Đặng Văn Lâm. Nhận thấy sự bế tắc, ban huấn luyện CA TPHCM đã thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính quyết định khi tung Nguyễn Tiến Linh và cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô vào sân.

Lee Williams một lần nữa trở thành cứu tinh của CLB CA TPHCM. Ảnh: CA TPHCM FC.

Áp lực liên tục được gia tăng trong khoảng 15 phút cuối trận. Dù bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 76 khi đánh đầu vọt xà trong tư thế trống trải, Lee Williams đã kịp sửa sai bằng một tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Phút 90+5, chính cầu thủ này bật cao đánh đầu dội cột dọc rồi băng vào sút bồi quyết đoán, gỡ hòa 1-1 cho CA TPHCM.

Tác động tới cuộc đua thứ hạng

Trận hòa này được xem là một kết quả đáng tiếc cho Ninh Bình khi họ đã ở rất gần chiến thắng. Việc chia điểm khiến đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua vào top 3 trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026. Ngược lại, đối với CA TPHCM, một điểm giành được trên sân khách trong bối cảnh bị dẫn trước là minh chứng cho bản lĩnh của đội bóng thành phố mang tên Bác.

Nhìn chung, đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, nơi các ngôi sao đã thể hiện đúng giá trị của mình. Thống kê cho thấy sự cân bằng khi cả hai đội đều có những giai đoạn áp đảo đối phương, tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số làm hài lòng người hâm mộ.