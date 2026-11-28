Leeds 3-0 Coventry: Leeds giành chiến thắng Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 17 điểm, đứng hạng 7, trước khi tiếp Coventry hạng 15 lúc 22:00 ngày 28/11/2026 trên sân Elland Road.

Leeds 3 - 0 Coventry Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leeds tiếp đón Coventry.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 45% - 55% Coventry, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Coventry, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

36' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 58% - 42% Coventry, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

40' BÀN THẮNG! Leeds (1-0) Phút 40': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công (kiến tạo: Sean Longstaff). Tỷ số: 1 - 0.

45' BÀN THẮNG! Leeds (2-0) Phút 45': Sean Longstaff (Leeds) lập công (kiến tạo: Ethan Ampadu). Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Jay Dasilva (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 60% - 40% Coventry, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': Jayden Bogle (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 62% - 38% Coventry, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Coventry): Ellis Simms vào sân thay Sidiki Cherif.

63' Thay người Phút 63' (Coventry): Matt Grimes vào sân thay Frank Onyeka.

63' Thay người Phút 63' (Coventry): Yann Gboho vào sân thay Jack Rudoni.

64' Thay người Phút 64' (Coventry): Brandon Thomas-Asante vào sân thay Tatsuhiro Sakamoto.

66' BÀN THẮNG! Leeds (3-0) Phút 66': Sean Longstaff (Leeds) lập công (kiến tạo: Gabriel Gudmundsson). Tỷ số: 3 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Leeds): Harry Wilson vào sân thay Sean Longstaff.

70' Thay người Phút 70' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Noah Okafor.

70' Thay người Phút 70' (Leeds): Anton Stach vào sân thay Ao Tanaka.

73' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 60% - 40% Coventry, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Coventry): Victor Torp vào sân thay Gustavo Hamer.

77' Thay người Phút 77' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Dominic Calvert-Lewin.

83' Thay người Phút 83' (Leeds): Melvin Bard vào sân thay Gabriel Gudmundsson.

85' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 57% - 43% Coventry, dứt điểm 20 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Leeds 3-0 Coventry Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 23:51 28/11/2026

Đội hình chính thức Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke Coventry Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Lampard 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 8 S. Longstaff 19 N. Okafor 9 Calvert-Lewin 19 C. Rushworth 4 B. Thomas 2 E. Pinnock 12 S. Mfuni 27 M. van Ewijk 16 F. Onyeka 38 G. Hamer 3 J. Dasilva 7 T. Sakamoto 5 J. Rudoni 49 S. Cherif Dự bị Leeds 14 L. Nmecha 11 B. Aaronson 10 H. Wilson 7 D. James 18 A. Stach 15 J. Bijol 6 J. Rodon 26 M. Bard 16 M. Zetterer Coventry 34 Y. Gboho 23 Thomas-Asante 9 E. Simms 29 V. Torp 10 Mason-Clark 6 M. Grimes 22 Latibeaudiere 20 Kesler-Hayden 25 D. Bentley Cập nhật đội hình lúc 21:34 28/11/2026

Leeds Thống kê Coventry 54% Kiểm soát bóng 46% 21 Dứt điểm 8 6 Trúng đích 3 9 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật S. Longstaff Leeds 2 bàn · 1 kiến tạo Calvert-Lewin Leeds 1 bàn Gudmundsson Leeds 1 kiến tạo · điểm 7.7 E. Ampadu Leeds 1 kiến tạo · điểm 7.7 Muharemović Leeds Điểm 7.97 N. Elvedi Leeds Điểm 7.87

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 17 điểm. Trận tiếp Coventry trên sân Elland Road lúc 22:00 ngày 28/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà giữ nhịp trong nhóm đầu, trước một đối thủ đang đứng thứ 15 với 12 điểm.

Leeds giữ đà tốt trước cuộc tiếp đón

Trong 5 trận gần nhất, Leeds thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc bằng chiến thắng, tạo nền tảng tâm lý tích cực khi trở lại thi đấu trên sân nhà.

Với 17 điểm và vị trí thứ 7, Leeds đang ở khoảng cách đủ gần để cạnh tranh với những đội phía trên. Mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có trọng lượng trong cuộc đua tốp đầu, nên việc tận dụng lợi thế sân nhà càng trở nên quan trọng.

Coventry có phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, Coventry thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và thua cho thấy họ chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Hiện Coventry đứng thứ 15 với 12 điểm, kém Leeds 5 điểm. Chiến thắng trên sân Elland Road sẽ giúp đội khách thu hẹp khoảng cách đáng kể, vì vậy họ có nhiều động lực để thi đấu quyết liệt.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội không có sự chênh lệch rõ rệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Leeds thắng 2 trận, hòa 1 trận và Coventry thắng 2 trận.

Con số này cho thấy Coventry hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Leeds, dù hai đội đang ở những vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng. Chủ nhà vì thế không thể xem nhẹ đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ và vị trí hiện tại, Leeds nhỉnh hơn về mặt thành tích gần đây và có lợi thế sân nhà. Việc duy trì sự tập trung ngay từ đầu trận sẽ giúp họ kiểm soát nhịp độ, hạn chế những tình huống để Coventry tìm lại sự tự tin.

Trong khi đó, Coventry cần sự bền bỉ để biến chiến thắng gần nhất thành bước ngoặt phong độ. Nếu giữ được kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, đội khách có thể khiến cuộc đối đầu này kéo dài đến những phút cuối.

Nhận định

Nhìn chung, Leeds là đội được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn, chuỗi hai trận thắng gần nhất và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và quyết tâm bứt lên của Coventry khiến trận đấu hứa hẹn không dễ dàng với đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leeds · 2 thắng 1 hòa Coventry · 2 thắng Coventry 0 - 2 Leeds LEE Leeds 3 - 0 Coventry LEE Coventry 2 - 1 Leeds COV Leeds 1 - 1 Coventry Hòa Coventry 2 - 1 Leeds COV

Leeds 5 trận gần nhất T T B H H 11 Trận 4-5-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Coventry 5 trận gần nhất T B T B B 11 Trận 4-0-7 T-H-B 13 Ghi (TB 1.2) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 6 Brentford 11 4 5 2 +9 17 T B T H B 7 Leeds 11 4 5 2 +5 17 T T B H H 8 Chelsea 12 5 1 6 -1 16 B B B T B … 14 Nottingham Forest 12 3 3 6 -5 12 T B T B H 15 Coventry 11 4 0 7 -8 12 T B T B B 16 Fulham 11 2 5 4 -2 11 H H H T T …

Tình hình lực lượng Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury) Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ T. Awoniyi (Ankle Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury) ✚ E. Mason-Clark (Knee Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ C. Yirenkyi (Injury)