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Leeds 4-1 Newcastle: Leeds giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 21:08

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi cùng sở hữu 5 điểm với Newcastle. Cuộc đọ sức tại Elland Road hứa hẹn mang tính bản lề cho vị thế của cả hai đội.

Leeds4 - 1NewcastleKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Leeds tiếp đón Newcastle.

  • 13'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 59% - 41% Newcastle, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 19'Thay người

    Phút 19' (Newcastle): Sean Steur vào sân thay Nico González.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Newcastle, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 32'BÀN THẮNG! Leeds (1-0)

    Phút 32': Lewis Miley (Newcastle) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 34'BÀN THẮNG! Leeds (2-0)

    Phút 34': Jayden Bogle (Leeds) lập công (kiến tạo: Dominic Calvert-Lewin). Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 59% - 41% Newcastle, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+1'BÀN THẮNG! Leeds (3-0)

    Phút 45+1': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công (kiến tạo: Tarik Muharemovic). Tỷ số: 3 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 55% - 45% Newcastle, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Jacob Murphy (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Jacob Murphy.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Newcastle): Joe Willock vào sân thay Matias Fernandez-Pardo.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Newcastle): Valentino Livramento vào sân thay Amar Dedić.

  • 59'BÀN THẮNG! Leeds (4-0)

    Phút 59': Noah Okafor (Leeds) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

  • 63'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 54% - 46% Newcastle, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Leeds): Harry Wilson vào sân thay Noah Okafor.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Ao Tanaka.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Leeds): Melvin Bard vào sân thay Gabriel Gudmundsson.

  • 77'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 49% - 51% Newcastle, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Dominic Calvert-Lewin.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Newcastle): Aladji Bamba vào sân thay Lewis Miley.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Leeds): Daniel James vào sân thay Jayden Bogle.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Anton Stach.

  • 89'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Leeds 52% - 48% Newcastle, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 3.

  • 90'BÀN THẮNG! Newcastle (4-1)

    Phút 90': Bazoumana Touré (Newcastle) lập công (kiến tạo: Valentino Livramento). Tỷ số: 4 - 1.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Valentino Livramento (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Leeds 4-1 Newcastle

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 15/09/2026

Đội hình chính thức
Leeds
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Farke
Newcastle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle
1
J. Trafford
24
J. Justin
30
N. Elvedi
5
Muharemović
2
J. Bogle
18
A. Stach
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
9
Calvert-Lewin
19
N. Okafor
21
L. Horníček
37
A. Dedić
12
M. Thiaw
4
S. Botman
3
L. Hall
6
Nico González
67
L. Miley
23
J. Murphy
20
Fernandez-Pardo
11
H. Barnes
9
Y. Wissa
Dự bị
Leeds
16 M. Zetterer11 B. Aaronson23 J. Bahoya26 M. Bard15 J. Bijol7 D. James8 S. Longstaff14 L. Nmecha10 H. Wilson
Newcastle
1 N. Pope2 T. Livramento5 F. Schär8 A. Bamba14 Sean Steur17 B. Touré28 J. Willock41 J. Ramsey76 M. Miley
Cập nhật đội hình lúc 01:34 15/09/2026
LeedsThống kêNewcastle
51%
Kiểm soát bóng
49%
15
Dứt điểm
7
6
Trúng đích
5
5
Phạt góc
5
8
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
D. Calvert-Lewin
Calvert-Lewin
Leeds
1 bàn · 1 kiến tạo
J. Bogle
J. Bogle
Leeds
1 bàn
N. Okafor
N. Okafor
Leeds
1 bàn
B. Touré
B. Touré
Newcastle
1 bàn
T. Muharemović
Muharemović
Leeds
1 kiến tạo · điểm 7.32
T. Livramento
T. Livramento
Newcastle
1 kiến tạo · điểm 5.66

Leeds bước vào màn tiếp đón Newcastle tại sân Elland Road với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cả hai câu lạc bộ hiện đang so kè sít sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng, biến màn so tài lúc 02:00 ngày 15/09 thành tâm điểm đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh điểm số.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, Newcastle đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 với 5 điểm. Ngay phía sau, Leeds bám sát ở vị trí thứ 11 khi cũng có được 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội không tồn tại về mặt điểm số, khiến cuộc chạm trán trực tiếp này mang ý nghĩa định hình bước tiến của cả hai trong giai đoạn sắp tới.

Xét về phong độ thi đấu, cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất, Leeds ghi nhận thành tích bất bại với 1 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Đội chủ sân Elland Road cho thấy khả năng tích lũy điểm số kiên trì, tạo tiền đề vững chắc cho tham vọng vươn lên.

Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng thể hiện một diện mạo tương tự trong 3 lần ra sân gần đây. Đội bóng vùng Đông Bắc giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa, cho thấy sự chắc chắn và khó bị đánh bại trong lối chơi thực dụng.

Cán cân từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang đem lại lợi thế tâm lý đáng kể cho các vị khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Leeds chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng khi chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước Newcastle.

Dù vậy, lợi thế thi đấu trên sân nhà Elland Road sẽ là điểm tựa lớn để Leeds san lấp sự chênh lệch từ thành tích đối đầu. Khi đôi bên đều sở hữu cùng số điểm và sự tương đồng về phong độ gần đây, màn đối đầu hứa hẹn diễn ra giằng co với những toan tính chiến thuật chặt chẽ từ hai băng ghế chỉ đạo.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Leeds · 0 thắng3 hòaNewcastle · 2 thắng
08/01/2026
Newcastle
4 - 3
Leeds
NEW
30/08/2025
Leeds
0 - 0
Newcastle
Hòa
13/05/2023
Leeds
2 - 2
Newcastle
Hòa
31/12/2022
Newcastle
0 - 0
Leeds
Hòa
22/01/2022
Leeds
0 - 1
Newcastle
NEW
Leeds
5 trận gần nhất
BHHTT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Newcastle
5 trận gần nhất
THTTH
3
Trận
1-2-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal4400+712TTTT
2Manchester City4400+612TTTT
3Hull City4220+38HHTT
9Ipswich4202-36TBBT
10Newcastle3120+25HTH
11Leeds3120+15HHT
12Nottingham Forest412105THHB
Tình hình lực lượng
Leeds
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
Newcastle
D. Burn (Ankle Injury)
Joelinton (Thigh Injury)
W. Osula (Injury)
E. Jaouen (Ankle Injury)
D. Burn (Ankle Injury)
Joelinton (Thigh Injury)
W. Osula (Injury)
E. Jaouen (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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