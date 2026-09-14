Leeds 4-1 Newcastle: Leeds giành chiến thắng Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi cùng sở hữu 5 điểm với Newcastle. Cuộc đọ sức tại Elland Road hứa hẹn mang tính bản lề cho vị thế của cả hai đội.

Leeds 4 - 1 Newcastle Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leeds tiếp đón Newcastle.

13' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 59% - 41% Newcastle, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

19' Thay người Phút 19' (Newcastle): Sean Steur vào sân thay Nico González.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Newcastle, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! Leeds (1-0) Phút 32': Lewis Miley (Newcastle) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

34' BÀN THẮNG! Leeds (2-0) Phút 34': Jayden Bogle (Leeds) lập công (kiến tạo: Dominic Calvert-Lewin). Tỷ số: 2 - 0.

37' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 59% - 41% Newcastle, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

44' Thẻ vàng Phút 44': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' BÀN THẮNG! Leeds (3-0) Phút 45+1': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công (kiến tạo: Tarik Muharemovic). Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 55% - 45% Newcastle, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 3.

54' Thẻ vàng Phút 54': Jacob Murphy (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

57' Thay người Phút 57' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Jacob Murphy.

57' Thay người Phút 57' (Newcastle): Joe Willock vào sân thay Matias Fernandez-Pardo.

58' Thay người Phút 58' (Newcastle): Valentino Livramento vào sân thay Amar Dedić.

59' BÀN THẮNG! Leeds (4-0) Phút 59': Noah Okafor (Leeds) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

63' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 54% - 46% Newcastle, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Leeds): Harry Wilson vào sân thay Noah Okafor.

72' Thay người Phút 72' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Ao Tanaka.

72' Thay người Phút 72' (Leeds): Melvin Bard vào sân thay Gabriel Gudmundsson.

77' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 49% - 51% Newcastle, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Dominic Calvert-Lewin.

80' Thay người Phút 80' (Newcastle): Aladji Bamba vào sân thay Lewis Miley.

83' Thay người Phút 83' (Leeds): Daniel James vào sân thay Jayden Bogle.

88' Thay người Phút 88' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Anton Stach.

89' Leeds ép sân Cầm bóng: Leeds 52% - 48% Newcastle, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 3.

90' BÀN THẮNG! Newcastle (4-1) Phút 90': Bazoumana Touré (Newcastle) lập công (kiến tạo: Valentino Livramento). Tỷ số: 4 - 1.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Valentino Livramento (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Leeds 4-1 Newcastle Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 15/09/2026

Đội hình chính thức Leeds Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Farke Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle 1 J. Trafford 24 J. Justin 30 N. Elvedi 5 Muharemović 2 J. Bogle 18 A. Stach 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 9 Calvert-Lewin 19 N. Okafor 21 L. Horníček 37 A. Dedić 12 M. Thiaw 4 S. Botman 3 L. Hall 6 Nico González 67 L. Miley 23 J. Murphy 20 Fernandez-Pardo 11 H. Barnes 9 Y. Wissa Dự bị Leeds 16 M. Zetterer 11 B. Aaronson 23 J. Bahoya 26 M. Bard 15 J. Bijol 7 D. James 8 S. Longstaff 14 L. Nmecha 10 H. Wilson Newcastle 1 N. Pope 2 T. Livramento 5 F. Schär 8 A. Bamba 14 Sean Steur 17 B. Touré 28 J. Willock 41 J. Ramsey 76 M. Miley Cập nhật đội hình lúc 01:34 15/09/2026

Leeds Thống kê Newcastle 51% Kiểm soát bóng 49% 15 Dứt điểm 7 6 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Calvert-Lewin Leeds 1 bàn · 1 kiến tạo J. Bogle Leeds 1 bàn N. Okafor Leeds 1 bàn B. Touré Newcastle 1 bàn Muharemović Leeds 1 kiến tạo · điểm 7.32 T. Livramento Newcastle 1 kiến tạo · điểm 5.66

Leeds bước vào màn tiếp đón Newcastle tại sân Elland Road với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cả hai câu lạc bộ hiện đang so kè sít sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng, biến màn so tài lúc 02:00 ngày 15/09 thành tâm điểm đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh điểm số.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, Newcastle đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 với 5 điểm. Ngay phía sau, Leeds bám sát ở vị trí thứ 11 khi cũng có được 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội không tồn tại về mặt điểm số, khiến cuộc chạm trán trực tiếp này mang ý nghĩa định hình bước tiến của cả hai trong giai đoạn sắp tới.

Xét về phong độ thi đấu, cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất, Leeds ghi nhận thành tích bất bại với 1 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Đội chủ sân Elland Road cho thấy khả năng tích lũy điểm số kiên trì, tạo tiền đề vững chắc cho tham vọng vươn lên.

Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng thể hiện một diện mạo tương tự trong 3 lần ra sân gần đây. Đội bóng vùng Đông Bắc giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa, cho thấy sự chắc chắn và khó bị đánh bại trong lối chơi thực dụng.

Cán cân từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang đem lại lợi thế tâm lý đáng kể cho các vị khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Leeds chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng khi chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước Newcastle.

Dù vậy, lợi thế thi đấu trên sân nhà Elland Road sẽ là điểm tựa lớn để Leeds san lấp sự chênh lệch từ thành tích đối đầu. Khi đôi bên đều sở hữu cùng số điểm và sự tương đồng về phong độ gần đây, màn đối đầu hứa hẹn diễn ra giằng co với những toan tính chiến thuật chặt chẽ từ hai băng ghế chỉ đạo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Leeds · 0 thắng 3 hòa Newcastle · 2 thắng Newcastle 4 - 3 Leeds NEW Leeds 0 - 0 Newcastle Hòa Leeds 2 - 2 Newcastle Hòa Newcastle 0 - 0 Leeds Hòa Leeds 0 - 1 Newcastle NEW

Leeds 5 trận gần nhất B H H T T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Newcastle 5 trận gần nhất T H T T H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Hull City 4 2 2 0 +3 8 H H T T … 9 Ipswich 4 2 0 2 -3 6 T B B T 10 Newcastle 3 1 2 0 +2 5 H T H 11 Leeds 3 1 2 0 +1 5 H H T 12 Nottingham Forest 4 1 2 1 0 5 T H H B …

Tình hình lực lượng Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) Newcastle ✚ D. Burn (Ankle Injury) ✚ Joelinton (Thigh Injury) ✚ W. Osula (Injury) ✚ E. Jaouen (Ankle Injury) ✚ D. Burn (Ankle Injury) ✚ Joelinton (Thigh Injury) ✚ W. Osula (Injury) ✚ E. Jaouen (Ankle Injury)