Leeds 4-1 Newcastle: Leeds giành chiến thắng
Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi cùng sở hữu 5 điểm với Newcastle. Cuộc đọ sức tại Elland Road hứa hẹn mang tính bản lề cho vị thế của cả hai đội.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Leeds tiếp đón Newcastle.
- 13'Leeds ép sân
Cầm bóng: Leeds 59% - 41% Newcastle, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.
- 19'Thay người
Phút 19' (Newcastle): Sean Steur vào sân thay Nico González.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Leeds 53% - 47% Newcastle, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 32'BÀN THẮNG! Leeds (1-0)
Phút 32': Lewis Miley (Newcastle) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.
- 34'BÀN THẮNG! Leeds (2-0)
Phút 34': Jayden Bogle (Leeds) lập công (kiến tạo: Dominic Calvert-Lewin). Tỷ số: 2 - 0.
- 37'Leeds ép sân
Cầm bóng: Leeds 59% - 41% Newcastle, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+1'BÀN THẮNG! Leeds (3-0)
Phút 45+1': Dominic Calvert-Lewin (Leeds) lập công (kiến tạo: Tarik Muharemovic). Tỷ số: 3 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Leeds ép sân
Cầm bóng: Leeds 55% - 45% Newcastle, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 3.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Jacob Murphy (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).
- 57'Thay người
Phút 57' (Newcastle): Bazoumana Touré vào sân thay Jacob Murphy.
- 57'Thay người
Phút 57' (Newcastle): Joe Willock vào sân thay Matias Fernandez-Pardo.
- 58'Thay người
Phút 58' (Newcastle): Valentino Livramento vào sân thay Amar Dedić.
- 59'BÀN THẮNG! Leeds (4-0)
Phút 59': Noah Okafor (Leeds) lập công. Tỷ số: 4 - 0.
- 63'Leeds ép sân
Cầm bóng: Leeds 54% - 46% Newcastle, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 72'Thay người
Phút 72' (Leeds): Harry Wilson vào sân thay Noah Okafor.
- 72'Thay người
Phút 72' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Ao Tanaka.
- 72'Thay người
Phút 72' (Leeds): Melvin Bard vào sân thay Gabriel Gudmundsson.
- 77'Leeds ép sân
Cầm bóng: Leeds 49% - 51% Newcastle, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 3.
- 78'Thay người
Phút 78' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Dominic Calvert-Lewin.
- 80'Thay người
Phút 80' (Newcastle): Aladji Bamba vào sân thay Lewis Miley.
- 83'Thay người
Phút 83' (Leeds): Daniel James vào sân thay Jayden Bogle.
- 88'Thay người
Phút 88' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Anton Stach.
- 89'Leeds ép sân
Cầm bóng: Leeds 52% - 48% Newcastle, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 3.
- 90'BÀN THẮNG! Newcastle (4-1)
Phút 90': Bazoumana Touré (Newcastle) lập công (kiến tạo: Valentino Livramento). Tỷ số: 4 - 1.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Valentino Livramento (Newcastle) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Leeds 4-1 Newcastle
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.
Cập nhật lúc 03:54 15/09/2026
Leeds bước vào màn tiếp đón Newcastle tại sân Elland Road với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cả hai câu lạc bộ hiện đang so kè sít sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng, biến màn so tài lúc 02:00 ngày 15/09 thành tâm điểm đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh điểm số.
Tương quan vị trí và phong độ hiện tại
Trên bảng xếp hạng, Newcastle đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 với 5 điểm. Ngay phía sau, Leeds bám sát ở vị trí thứ 11 khi cũng có được 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội không tồn tại về mặt điểm số, khiến cuộc chạm trán trực tiếp này mang ý nghĩa định hình bước tiến của cả hai trong giai đoạn sắp tới.
Xét về phong độ thi đấu, cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì sự ổn định. Trong 3 trận gần nhất, Leeds ghi nhận thành tích bất bại với 1 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Đội chủ sân Elland Road cho thấy khả năng tích lũy điểm số kiên trì, tạo tiền đề vững chắc cho tham vọng vươn lên.
Ở chiều ngược lại, Newcastle cũng thể hiện một diện mạo tương tự trong 3 lần ra sân gần đây. Đội bóng vùng Đông Bắc giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa, cho thấy sự chắc chắn và khó bị đánh bại trong lối chơi thực dụng.
Cán cân từ thành tích đối đầu
Lịch sử chạm trán gần đây đang đem lại lợi thế tâm lý đáng kể cho các vị khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Leeds chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng khi chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại trước Newcastle.
Dù vậy, lợi thế thi đấu trên sân nhà Elland Road sẽ là điểm tựa lớn để Leeds san lấp sự chênh lệch từ thành tích đối đầu. Khi đôi bên đều sở hữu cùng số điểm và sự tương đồng về phong độ gần đây, màn đối đầu hứa hẹn diễn ra giằng co với những toan tính chiến thuật chặt chẽ từ hai băng ghế chỉ đạo.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)