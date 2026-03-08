Leeds lội ngược dòng hạ Liverpool 4-2 trong màn rượt đuổi kịch tính tại Mỹ Dẫn trước 2-0 nhờ Florian Wirtz và Luke Chambers, Liverpool vẫn để Leeds ghi liền 4 bàn trong hiệp hai, nhận thất bại 2-4 cay đắng trên sân Soldier Field.

Trận giao hữu tiền mùa giải trên mặt cỏ Soldier Field (Chicago, Mỹ) giữa Liverpool và Leeds đã khép lại với kịch bản vô cùng khó tin. Dù áp đảo hoàn toàn và dẫn trước hai bàn sau 45 phút đầu tiên, đoàn quân áo đỏ vẫn phải đón nhận thất bại chung cuộc 2-4 sau màn lội ngược dòng bùng nổ của đối thủ trong hiệp hai.

Hiệp một áp đảo của Lữ đoàn đỏ

Bước vào cuộc so tài với quyết tâm rà soát lực lượng, Liverpool nhanh chóng làm chủ cuộc chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Ngay phút 13, thế bế tắc đã bị phá vỡ từ một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez thực hiện pha đánh đầu nối thông minh để Luke Chambers bắt vô-lê tung lưới Leeds, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của The Kop trở nên vô cùng thanh thoát. Đội bóng liên tục gia tăng sức ép bằng các pha phối hợp biến hóa ở hai hành lang cánh. Phút 42, Jeremie Frimpong căng ngang dọn cỗ chính xác cho Florian Wirtz đệm bóng dễ dàng, nhân đôi cách biệt trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Florian Wirtz không thể giúp Liverpool có chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Cú lột xác của Leeds và sự sụp đổ trong 26 phút

Bước sang hiệp hai, HLV Daniel Farke thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự và lập tức tạo ra bước ngoặt cục diện. Leeds thi đấu thanh thoát, áp sát tầm cao và tận dụng tối đa các sai lầm từ hệ thống phòng ngự đối phương.

Phút 63, Milos Kerkez mắc sai lầm mất bóng hớ hênh ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để Brendan Aaronson rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn gỡ giúp đại diện áo trắng thi đấu hưng phấn tột độ. Chỉ 9 phút sau, Dominic Calvert-Lewin bật cao tận dụng pha đánh đầu nối từ quả ném biên mạnh để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Leeds có màn ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Cơn ác mộng của Liverpool tiếp tục dâng cao khi hàng thủ thi đấu thiếu tập trung. Phút 75, Curtis Jones phá bóng thiếu quyết đoán trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Sean Longstaff dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2. Đến phút 89, Calvert-Lewin hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 4-2 đầy bất ngờ cho Leeds.

Bài toán hệ thống cho ban huấn luyện

Màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu cho thấy ban huấn luyện Liverpool còn rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào mùa giải chính thức. Chiều sâu đội hình cùng khả năng chống bóng bổng và các tình huống ném biên cố định đang là điểm yếu lộ rõ của đội bóng áo đỏ.

Ở chiều ngược lại, cú ngược dòng ngoạn mục ghi 4 bàn chỉ trong 26 phút sẽ là cú hích tinh thần quan trọng cho Leeds, chứng minh giá trị từ các phương án điều chỉnh nhân sự linh hoạt trên băng ghế huấn luyện.