Leeds United ngược dòng đánh bại Liverpool 4-2 trong trận giao hữu tiền mùa giải Nhờ 4 sự thay đổi người chiến lược trong hiệp hai, Leeds United lội ngược dòng ấn tượng thắng Liverpool 4-2 dù bị dẫn trước 2 bàn tại tour du đấu Mỹ.

Leeds United đã khép lại chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ bằng chiến thắng ngược dòng 4-2 đầy kịch tính trước Liverpool tại Chicago. Trận đấu chứng kiến sự lột xát hoàn toàn của Leeds sau giờ nghỉ nhờ quyết định thay đổi nhân sự táo bạo từ HLV Daniel Farke.

Leeds có màn ngược dòng ấn tượng trước Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt chiến thuật từ băng ghế dự bị

Mọi thứ từng diễn ra rất đáng lo ngại cho đội bóng của HLV Daniel Farke trong 45 phút đầu tiên. Liverpool thi đấu áp đảo và dễ dàng vươn lên dẫn trước với khoảng cách hai bàn, khiến người hâm mộ Leeds không khỏi hoang mang về phong độ của đội nhà.

Tuy nhiên, HLV Daniel Farke đã xoay chuyển cục diện trận đấu ngay sau giờ nghỉ. Quyết định tung cùng lúc 4 cầu thủ Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin, Sean Longstaff và Harry Wilson vào sân đã lập tức mang lại sự khác biệt lớn về thế trận lẫn tính hiệu quả trong các đợt lên bóng.

Sự bùng nổ của các nhân tố mới

Chỉ 15 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Brenden Aaronson đã ghi bàn rút ngắn tỷ số, mở màn cho cuộc lội ngược dòng mãn nhãn. Tiền vệ này hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, tân binh Dominic Calvert-Lewin cũng ghi dấu ấn đậm nét bằng một cú đúp bàn thắng.

Dù Aaronson và Calvert-Lewin trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số, màn trình diễn của tân binh Harry Wilson mới là điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn nhờ khả năng quấy rối và tạo đột biến cao.

Sự thừa nhận từ huyền thoại

Phát biểu trên kênh LFCTV, huyền thoại Liverpool Phil Thompson tỏ ra ngạc nhiên và dành nhiều lời khen ngợi cho Leeds khi sở hữu thành công tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Anfield. Ông nhận định Wilson đã có mùa giải trước rất thành công, sở hữu sự tự tin cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng để thực hiện những tình huống đột phá bất ngờ.

Dù có màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai, hệ thống phòng ngự của Leeds vẫn bộc lộ một số khoảng trống. Cựu danh thủ Robbie Fowler nhận định Leeds đủ khả năng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới, nhưng ban lãnh đạo đội bóng cần tiếp tục tăng cường lực lượng trên thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.