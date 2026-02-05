Leeds United thắng Burnley 3-1: Calvert-Lewin tỏa sáng, cánh cửa trụ hạng rộng mở Với thắng lợi 3-1 đầy thuyết phục trước Burnley tại Elland Road, Leeds United đã nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng lên 9 điểm, tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.

Leeds United đã tiến một bước dài trong nỗ lực bảo vệ vị thế tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. Trận thắng quan trọng tại Elland Road không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò huấn luyện viên Daniel Farke tạo ra khoảng cách an toàn 9 điểm với nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Anton Stach và khoảnh khắc bùng nổ tại Elland Road

Sức nóng tại Elland Road được đẩy lên cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Leeds United nhanh chóng áp đặt lối chơi và làm chủ khu vực trung tuyến. Những pha luân chuyển bóng tốc độ giúp đội chủ sân Elland Road liên tục dồn ép đối thủ.

Ngay phút thứ 8, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện. Sau đường kiến tạo thông minh của Jaka Bijol, Anton Stach thực hiện pha xử lý đẳng cấp khi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc từ khoảng cách 25 mét. Bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn Dubravka, mở tỷ số cho Leeds United.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo trắng thi đấu thanh thoát hơn. Anton Stach không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò "ông chủ" tuyến giữa với khả năng tranh chấp đạt tỷ lệ tuyệt đối. Những pha đánh chặn chính xác của tiền vệ người Đức kết hợp cùng sự năng nổ từ Ao Tanaka đã bẻ gãy mọi ý đồ phản công của Burnley trong hiệp một.

Sự áp đảo trong hiệp hai và bàn thắng của Calvert-Lewin

Bước sang hiệp hai, Leeds United tiếp tục duy trì cường độ tấn công cao. Phút 52, Jayden Bogle thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh phải trước khi tạt bóng dọn cỗ để Noah Okafor dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 4 phút sau, kịch bản bùng nổ tiếp tục lặp lại. Tận dụng tình huống lộn xộn sau cú sút của Tanaka khiến thủ môn Dubravka không thể bắt dính bóng, Dominic Calvert-Lewin đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bản năng sát thủ và khả năng chọn vị trí thông minh của tiền đạo người Anh.

Dù Burnley rất nỗ lực và tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ công của Loum Tchaouna ở phút 71, nhưng đó là tất cả những gì đội khách có thể làm được. Hệ thống phòng ngự của Leeds đã đứng vững trong những phút còn lại để bảo toàn thành quả.

Cục diện cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh

Với kết quả này, Leeds United hiện có nhiều hơn đội xếp thứ 18 là Tottenham Hotspur 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận). Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 3 vòng, cơ hội để Leeds ở lại Ngoại hạng Anh đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thông số trận đấu Leeds United Burnley Tỷ số 3 1 Bàn thắng Stach (8'), Okafor (52'), Calvert-Lewin (56') Tchaouna (71') Cầu thủ xuất sắc nhất Anton Stach -

Anton Stach xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận với 10 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân đối phương cùng 5 lần thu hồi bóng thành công. Sự toàn diện của Stach chính là chìa khóa giúp Leeds vượt qua giai đoạn khó khăn để tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.