Leeds United tiến gần thỏa thuận 40 triệu bảng cho James Trafford từ Man City Leeds United sẵn sàng trả 40 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành James Trafford, vượt qua hàng loạt đối thủ lớn nhằm giải bài toán khủng hoảng vị trí người gác đền.

Leeds United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất hợp đồng chiêu mộ thủ thành James Trafford từ Manchester City với mức phí ban đầu khoảng 40 triệu bảng. Động thái quyết liệt này giúp đội chủ sân Elland Road tiến bước dài trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở vị trí người gác đền.

Trafford sắp cập bến Leeds United. Ảnh: Getty.

Giải bài toán khủng hoảng nhân sự tại Elland Road

Quyết định dốc hầu bao của ban lãnh đạo Leeds United xuất phát từ tình thế vô cùng bức thiết. Trong một khoảng thời gian ngắn, đội bóng liên tiếp chia tay hai lựa chọn chất lượng trong khung gỗ: Karl Darlow chuyển sang khoác áo Manchester United, còn Illan Meslier gia nhập Arsenal. Sự xáo trộn lực lượng đột ngột buộc Leeds phải nhanh chóng tìm kiếm một người gác đền đẳng cấp để đảm bảo sự ổn định cho mùa giải mới.

Đòn bẩy từ tham vọng cá nhân và sự bứt phá trên thị trường

Về phía James Trafford, mong muốn rời sân Etihad bắt nguồn từ khát khao được thi đấu thường xuyên. Trở lại Manchester City từ Burnley với nhiều kỳ vọng, thủ thành 23 tuổi chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, tuyển thủ Anh vẫn khẳng định được bản lĩnh ở các đấu trường cúp khi bắt chính trong cả hai trận chung kết Carabao Cup và FA Cup, góp công đưa thầy trò HLV Pep Guardiola đến cú đúp danh hiệu.

Chính tiềm năng lớn cùng màn trình diễn ấn tượng trong các trận cầu trận then chốt đã biến Trafford thành mục tiêu săn đón của hàng loạt CLB như Newcastle United, Chelsea và Aston Villa. Tuy nhiên, Leeds United đã chủ động đàm phán và bứt lên dẫn đầu cuộc đua nhờ sự quyết đoán cùng lời đề nghị tài chính hấp dẫn.

Khi thương vụ sắp hoàn tất, Manchester City cũng bắt đầu triển khai kế hoạch tìm kiếm phương án thay thế trên thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh đó, nửa xanh thành Manchester vừa củng cố lực lượng dài hạn bằng việc gia hạn hợp đồng thành công với hậu vệ Abdukodir Khusanov đến năm 2031. Thỏa thuận chiêu mộ James Trafford dự kiến sẽ được Leeds United công bố chính thức trong ít ngày tới.