Leeds United vào bán kết FA Cup sau 39 năm sau màn luân lưu nghẹt thở với West Ham Vượt qua West Ham United với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính, Leeds United chính thức giành vé vào bán kết FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Leeds United đã viết tiếp câu chuyện thần kỳ tại FA Cup năm nay khi đánh bại West Ham United ngay tại Sân vận động London. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu đầy biến động, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Leeds United giành chiến thắng kịch tính.

Thắng lợi này không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn giúp đại diện vùng Yorkshire phá vỡ lời nguyền 39 năm không thể lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất tại giải đấu lâu đời nhất thế giới. Đoàn quân của huấn luyện viên Daniel Farke đã thể hiện bản lĩnh kiên cường trong một đêm bóng đá đầy rẫy những kịch bản không tưởng.

Sự lấn lướt của đội khách và bước ngoặt từ VAR

Leeds United nhập cuộc với sự tự tin cao độ, triển khai lối chơi tốc độ và biến ảo ngay trên sân khách. Phút 26, tiền vệ Ao Tanaka thực hiện pha đột phá trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu cho Leeds.

Ao Tanaka mở tỷ số trận đấu.

Ưu thế dẫn bàn giúp Leeds kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Đến phút 70, áp lực dồn dập khiến trung vệ Max Kilman của West Ham phạm lỗi với Brenden Aaronson trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định quả penalty cho đội khách. Trên chấm 11m, Dominic Calvert-Lewin không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt.

Cao trào kịch tính trong những phút bù giờ

Tưởng chừng tấm vé bán kết đã nằm chắc trong tay Leeds United, West Ham bất ngờ bùng nổ trong khoảng thời gian bù giờ hiệp hai. Phút 90+3, Mateus Fernandes nhen nhóm hy vọng với pha đá bồi cận thành. Chỉ 4 phút sau, Axel Disasi khiến sân vận động London nổ tung với bàn gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc từ đường kiến tạo của Adama Traore.

Axel Disasi ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Trong hai hiệp phụ, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi West Ham có tới hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Vận đen tiếp tục đeo bám chủ nhà khi thủ thành Alphonse Areola dính chấn thương nặng, buộc tài năng trẻ Finlay Herrick phải vào sân ngay trước thềm loạt sút luân lưu.

Bản lĩnh trên chấm luân lưu 11m

Trong màn đấu súng cân não, thủ thành Lucas Perri trở thành người hùng của Leeds United khi cản phá thành công hai cú sút của Jarrod Bowen và Pablo. Bên phía Leeds, duy nhất Joel Piroe thực hiện hỏng, trong khi Pascal Struijk là người dứt điểm quyết định để ấn định chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu.

Thông số trận đấu West Ham Leeds United Tỷ số chính thức 2 2 Tỷ số luân lưu 2 4 Bàn thắng Fernandes (93'), Disasi (97') Tanaka (26'), Calvert-Lewin (75' P)

Với chiến thắng này, Leeds United chính thức trở lại bán kết FA Cup sau gần bốn thập kỷ chờ đợi, đánh dấu một cột mốc lịch sử mới dưới triều đại Daniel Farke.