Legion Y700 Infinite: Tablet gaming OLED của Lenovo lộ diện với kết nối 5G vượt trội Lenovo vừa hé lộ những thông số kỹ thuật ấn tượng về khả năng kết nối di động trên mẫu máy tính bảng chơi game Legion Y700 Infinite sắp ra mắt, nổi bật với màn hình OLED và hệ thống ăng-ten đa hướng.

Lenovo vừa chính thức xác nhận những tính năng di động quan trọng trên mẫu máy tính bảng chơi game sắp ra mắt mang tên Legion Y700 Infinite. Đây được xem là bước tiến mới của hãng trong phân khúc tablet gaming cỡ nhỏ, tập trung tối ưu hóa khả năng di động và chất lượng hiển thị chuyên sâu cho game thủ.

Nâng cấp màn hình OLED và thay đổi trong thiết kế

Điểm đáng chú ý nhất trên Legion Y700 Infinite chính là việc chuyển sang sử dụng tấm nền OLED, một sự nâng cấp lớn so với màn hình IPS trên dòng Y700 Gen 5 trước đó. Công nghệ OLED hứa hẹn mang lại độ tương phản vô cực và màu sắc rực rỡ hơn, yếu tố cực kỳ quan trọng đối với trải nghiệm thị giác trong các tựa game đồ họa cao.

The upcoming Legion gaming tablet is expected to sport an OLED display. Pictured: a promo picture showing the screen of the tab.

Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ cho thấy một sự thay đổi đáng kể: màn hình có phần khuyết đỉnh (punch-hole) cho camera trước. Trong khi phiên bản Legion Tab Gen 5 hiện nay có màn hình trọn vẹn không khuyết tật, thiết kế mới này có thể là sự đánh đổi để Lenovo thu hẹp tối đa phần viền bezel, giúp máy trở nên gọn gàng và hiện đại hơn.

Đột phá kết nối với công nghệ 5G và eSIM

Khác với các thế hệ trước thường chỉ hỗ trợ Wi-Fi, Legion Y700 Infinite sẽ được trang bị kết nối di động mạnh mẽ. Lenovo xác nhận thiết bị hỗ trợ chế độ chờ SIM kép (dual-SIM standby), bao gồm một khe cắm SIM vật lý và một eSIM tích hợp. Điều này cho phép người dùng duy trì kết nối internet tốc độ cao mọi lúc mọi nơi mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng không dây cố định.

The cellular features of the upcoming gaming tablet (machine translated)

Đặc biệt, máy hỗ trợ băng tần N79 – một dải tần 5G tầm trung có tốc độ truyền tải dữ liệu cực nhanh và độ trễ (latency) thấp. Đối với các tựa game online yêu cầu phản xạ tức thì, việc hỗ trợ băng tần này là một ưu thế kỹ thuật giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật lag do đường truyền không ổn định.

Hệ thống ăng-ten phân tán đa hướng

Để giải quyết bài toán suy giảm tín hiệu khi cầm máy, Lenovo đã áp dụng thiết kế "ăng-ten phân tán đa điểm". Các ăng-ten được bố trí xung quanh thân máy thay vì tập trung tại một vị trí cố định. Giải pháp kỹ thuật này đảm bảo rằng dù người dùng cầm máy theo chiều dọc hay chiều ngang khi chơi game, lòng bàn tay cũng không làm che khuất hoặc suy giảm tín hiệu sóng di động.

Dự kiến, Lenovo sẽ công bố chi tiết hơn về cấu hình phần cứng và giá bán chính thức trước khi ra mắt sản phẩm tại thị trường Trung Quốc vào tháng 08/2026. Với những nâng cấp chiến lược về màn hình và khả năng kết nối 5G, Legion Y700 Infinite hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường máy tính bảng chuyên dụng cho game thủ chuyên nghiệp.