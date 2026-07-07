LEGO Pokémon 72154: Giải mã bộ lắp ráp Poké Ball 2.343 chi tiết sắp ra mắt Hình ảnh rò rỉ về bộ LEGO Pokémon mã hiệu 72154 tiết lộ thiết kế Poké Ball khổng lồ chứa thế giới diorama bên trong, đi kèm các nhân vật minifigure hệ người lần đầu xuất hiện.

Cộng đồng hâm mộ LEGO và Pokémon vừa đón nhận những thông tin rò rỉ quan trọng về bộ sản phẩm tham vọng nhất từ trước đến nay của dòng này. Với mã hiệu 72154 và tên gọi dự kiến "Iconic Trainer Moments: Poké Ball", đây không chỉ là một mô hình trưng bày đơn thuần mà còn là một tác phẩm kỹ thuật phức tạp với cấu trúc đóng mở độc đáo.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy quả cầu Poké Ball có thể tách rời để lộ mô hình diorama hai tầng bên trong.

Cấu trúc diorama hai tầng bên trong quả cầu Poké Ball

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của bộ LEGO 72154 chính là khả năng biến hình. Quả cầu Poké Ball khổng lồ được thiết kế để có thể tách đôi, hé lộ một thế giới thu nhỏ (diorama) được chia làm hai cấp độ. Phía trên là mô hình chi tiết về phòng thí nghiệm của Giáo sư Oak – nơi bắt đầu hành trình của mọi huấn luyện viên Pokémon. Phía dưới là khung cảnh thiên nhiên với thảm cỏ, nơi xuất hiện của Pikachu và Eevee.

Việc tích hợp một hệ thống bản lề và khớp nối đủ vững chắc để giữ ổn định hơn 2.300 chi tiết trong một hình cầu là một thách thức lớn về mặt cơ học. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy cơ chế mở này hoạt động mượt mà, cho phép người chơi quan sát toàn bộ nội thất bên trong mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của quả cầu.

Sự xuất hiện lần đầu của các nhân vật minifigure hệ người

Đáng chú ý, đây là bộ LEGO Pokémon đầu tiên bao gồm các nhân vật minifigure hình người theo đúng tỷ lệ chuẩn của LEGO. Theo các nguồn tin từ Reddit (r/Legoleak), bộ sản phẩm sẽ đi kèm với các nhân vật biểu tượng bao gồm Red, Giáo sư Oak và một Picnicker. Bên cạnh đó, hai Pokémon nổi tiếng là Pikachu và Eevee cũng góp mặt, hoàn thiện bức tranh về những khoảnh khắc đáng nhớ của một huấn luyện viên.

Việc đưa minifigure vào dòng Pokémon đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược sản phẩm của LEGO, đáp ứng mong mỏi lâu nay của những người sưu tầm muốn kết hợp thế giới Pokémon với các bộ đô thị LEGO hiện có.

Thông số kỹ thuật và những thay đổi trước ngày ra mắt

Mặc dù chưa có thông báo chính thức, các dữ liệu rò rỉ đã cung cấp cái nhìn tương đối đầy đủ về thông số kỹ thuật của bộ sản phẩm này. Tuy nhiên, vẫn có sự sai lệch nhỏ về số lượng mảnh ghép giữa các nguồn tin, điều thường thấy đối với các sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Thông số Chi tiết dự kiến Mã hiệu sản phẩm 72154 Tên bộ sản phẩm Iconic Trainer Moments: Poké Ball Số lượng mảnh ghép 2.343 (dao động từ 2.339 đến 2.386) Giá bán lẻ 299,99 USD (khoảng 7,6 triệu VNĐ) Ngày phát hành 01/10/2026

Ban đầu, bộ LEGO 72154 được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 8 cùng với các sản phẩm khác trong làn sóng mùa hè. Tuy nhiên, các báo cáo kỹ thuật cho thấy sản phẩm đã bị trì hoãn đến tháng 10 do một số vấn đề trong quy trình sản xuất phát sinh vào tháng 5. Với mức giá 300 USD, đây sẽ là một trong những bộ LEGO Pokémon đắt đỏ và có giá trị sưu tầm cao nhất trên thị trường khi chính thức lên kệ.