Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 trình làng: Sức mạnh Snapdragon 8s Gen 4 cùng màn hình 3.5K vượt trội Lenovo vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng Idea Tab Pro Gen 2 tại thị trường Ấn Độ với cấu hình ấn tượng bao gồm chip Snapdragon 8s Gen 4 và pin 10,200 mAh. Thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm làm việc và giải trí chuyên nghiệp nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và màn hình 144Hz sắc nét.

Sau khi công bố những thông tin đầu tiên vào tuần trước, Lenovo đã chính thức trình làng mẫu máy tính bảng cao cấp Idea Tab Pro Gen 2 tại thị trường Ấn Độ. Đây là thiết bị hướng đến nhóm người dùng cần một không gian hiển thị lớn, hiệu năng mạnh mẽ để xử lý các tác vụ năng suất, sáng tạo và giải trí đỉnh cao mà không nhất thiết phải sử dụng đến máy tính xách tay.

Điểm nhấn quan trọng trên Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 là việc tích hợp sâu các tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này được thiết kế để tối ưu hóa việc ghi chú, hỗ trợ sáng tạo nội dung và tăng cường khả năng đa nhiệm, giúp đơn giản hóa các quy trình làm việc phức tạp ngay trên một thiết bị di động.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ra mắt

Màn hình PureSight Pro 3.5K và tần số quét 144Hz

Về khả năng hiển thị, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 sở hữu màn hình PureSight Pro với kích thước lớn 13 inch. Độ phân giải đạt mức 3.5K (3,540 x 2,190 pixel), kết hợp cùng tần số quét 144Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và hình ảnh sắc nét. Màn hình này đặc biệt phù hợp cho các nhà thiết kế đồ họa khi hỗ trợ tới 99% gam màu DCI-P3.

Độ sáng của máy đạt mức 800 nits ở chế độ sáng cao, cho phép hiển thị tốt ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Đáng chú ý, Lenovo còn cung cấp thêm tùy chọn phiên bản màn hình mờ với lớp phủ chống chói (Matte Edition). Phiên bản này mang lại cảm giác nhìn và đọc giống như trên giấy, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Hiệu năng đột phá với Snapdragon 8s Gen 4

Bên trong thiết bị là sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4, một trong những con chip mới nhất tập trung vào hiệu năng và khả năng xử lý AI. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM lên đến 12GB và dung lượng lưu trữ nội bộ đạt mức 512GB, đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu lớn và vận hành đa nhiệm không độ trễ.

Máy tính bảng mới của Lenovo sở hữu cấu hình phần cứng ấn tượng

Về phần mềm, Idea Tab Pro Gen 2 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16. Lenovo cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài cho thiết bị này, với lộ trình nâng cấp dự kiến lên đến phiên bản Android 18, giúp người dùng yên tâm về tính bảo mật và các tính năng mới trong tương lai.

Thời lượng pin và khả năng giải trí đa phương tiện

Để duy trì hoạt động cho màn hình lớn và cấu hình mạnh, Lenovo trang bị viên pin dung lượng 10,200mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng. Hệ thống giải trí cũng được đầu tư kỹ lưỡng với cụm bốn loa JBL được tinh chỉnh chuyên nghiệp, hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4 Màn hình 13 inch PureSight Pro, 3.5K, 144Hz RAM/ROM Lên đến 12GB / 512GB Dung lượng Pin 10,200mAh (Sạc nhanh 45W) Hệ điều hành Android 16 (Hỗ trợ lên Android 18) Hệ thống loa 4 loa JBL, Dolby Atmos Camera Sau 13MP / Trước 8MP

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 hiện có mức giá niêm yết tại thị trường Ấn Độ là 39,999 INR, tương đương khoảng 11.15 triệu đồng. Với mức giá này, đây được xem là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng cận cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm từ Samsung và Xiaomi.