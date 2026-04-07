Lenovo Idea Tab Pro: Mẫu máy tính bảng màn hình 144Hz giảm giá mạnh còn dưới 280 USD Với mức giảm giá lên tới 140 USD, Lenovo Idea Tab Pro trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nhờ màn hình 12.7 inch sắc nét, tần số quét 144Hz và đi kèm bút cảm ứng.

Lenovo vừa triển khai chương trình ưu đãi lớn cho mẫu máy tính bảng Idea Tab Pro trên cửa hàng trực tuyến chính thức. Với mức giảm giá 33% (tương đương 140 USD), thiết bị này hiện có giá chưa tới 280 USD, biến đây trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất trong phân khúc máy tính bảng tầm trung hiện nay.

Lenovo Idea Tab Pro hiện đang được giảm giá 33% trong thời gian giới hạn.

Hiệu năng thực tế từ vi xử lý Dimensity 8300

Cung cấp sức mạnh cho Lenovo Idea Tab Pro là vi xử lý MediaTek Dimensity 8300, kết hợp cùng 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Trong các bài thử nghiệm thực tế, dù Dimensity 8300 khó có thể so kè trực tiếp với các dòng chip cao cấp như Apple A16 Bionic hay các dòng Snapdragon đầu bảng, nhưng chipset này vẫn thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc.

Đối với các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng, duyệt web nhiều tab hoặc chơi các tựa game phổ thông, máy phản hồi mượt mà và ít xảy ra hiện tượng giật lag. Đây là cấu hình tối ưu cho đối tượng người dùng cần một thiết bị phục vụ cả nhu cầu công việc cơ bản lẫn giải trí hàng ngày mà không muốn chi trả quá nhiều cho các dòng flagship.

Màn hình 12.7 inch: Cân bằng giữa độ sắc nét và tốc độ

Điểm nhấn lớn nhất trên Lenovo Idea Tab Pro chính là màn hình kích thước lớn 12.7 inch với độ phân giải 2.944 x 1.840 pixel. Thông số này mang lại mật độ điểm ảnh lên tới 272 PPI, đảm bảo hình ảnh hiển thị sắc nét và chi tiết.

Màn hình 12.7 inch sở hữu mật độ điểm ảnh 272 ppi, mang lại trải nghiệm xem phong phú.

Đáng chú ý, tần số quét 144Hz là một điểm cộng lớn, giúp các chuyển động trên màn hình trở nên cực kỳ mượt mà, đặc biệt là khi chơi game hoặc cuộn trang web. Tuy nhiên, do sử dụng tấm nền IPS thay vì OLED, độ tương phản của máy không quá ấn tượng và thời gian phản hồi cũng chậm hơn đôi chút. Độ sáng tối đa đạt 400 nits, đủ dùng trong môi trường văn phòng nhưng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 Màn hình 12.7 inch, 144Hz, 272 PPI Bộ nhớ 8 GB RAM / 128 GB Storage Camera Sau 13MP / Trước 8MP Kết nối Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Âm thanh Hệ thống 4 loa, hỗ trợ LDAC, aptX HD

Tính năng bổ trợ và giá trị sử dụng

Bên cạnh cấu hình phần cứng, Lenovo còn trang bị cho máy hệ thống 4 loa cho trải nghiệm âm thanh khá ấn tượng trong tầm giá. Máy cũng hỗ trợ các chuẩn âm thanh chất lượng cao như LDAC và aptX HD, phù hợp cho những người dùng khắt khe về âm nhạc.

Đặc biệt, bộ sản phẩm đi kèm bút cảm ứng Tab Pen Plus có khả năng nhận diện độ nghiêng và áp lực, hỗ trợ tốt cho việc ghi chú hoặc vẽ phác thảo. Với mức giá hiện tại sau khi giảm, Lenovo Idea Tab Pro là một giải pháp kinh tế cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng màn hình lớn, hiệu năng đủ dùng và hỗ trợ tốt cho các tác vụ sáng tạo cơ bản.