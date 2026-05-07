Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11: Laptop 14 inch hiếm hoi hỗ trợ SSD kép và RAM nâng cấp Lenovo chính thức mở bán mẫu IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 với chip Intel Panther Lake mới nhất. Thiết bị gây ấn tượng nhờ khả năng nâng cấp RAM linh hoạt và hệ thống ổ cứng SSD kép, điều hiếm thấy trên các dòng máy xoay gập 14 inch hiện nay.

Lenovo vừa chính thức triển khai kế hoạch mở bán mẫu laptop IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 trên phạm vi toàn cầu, bao gồm thị trường Anh và khu vực đồng Euro. Đây là phiên bản kế nhiệm cho dòng máy sử dụng kiến trúc Arrow Lake trước đây, mang đến những cải tiến đáng kể về cả hiệu năng xử lý lẫn khả năng tùy biến phần cứng.

The IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 has reached Europe in three colours.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 chính là việc trang bị dòng vi xử lý Intel Panther Lake thế hệ mới. Người dùng có thể tùy chọn giữa hai phiên bản Core Ultra 5 322 hoặc Core Ultra 7 355. Theo các dữ liệu thử nghiệm thực tế, phiên bản Core Ultra 7 mang lại hiệu năng cao hơn khoảng 20% so với bản Core Ultra 5, giúp xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm và đồ họa cơ bản.

Hệ thống hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR5 lên đến 32 GB hoạt động ở chế độ kênh đôi (dual-channel). Khác với xu hướng hàn chết RAM trên bo mạch của nhiều dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay, mẫu máy này cho phép người dùng tự nâng cấp RAM, giúp kéo dài vòng đời sử dụng của thiết bị.

Khả năng lưu trữ vượt trội với hệ thống SSD kép

Mặc dù sở hữu kích thước màn hình 14 inch gọn nhẹ, Lenovo vẫn trang bị cho IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 tới hai khe cắm ổ cứng SSD. Cụ thể, máy hỗ trợ đồng thời các chuẩn M.2 2242 và M.2 2280. Thiết lập này không chỉ giúp mở rộng dung lượng lưu trữ tối đa mà còn cho phép người dùng linh hoạt trong việc phân chia ổ đĩa hệ thống và ổ đĩa dữ liệu riêng biệt.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý Intel Core Ultra 5 322 / Core Ultra 7 355 (Panther Lake) Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB DDR5 (Có khả năng nâng cấp) Lưu trữ Hỗ trợ 2 khe SSD (M.2 2242 và M.2 2280) Màn hình 14 inch IPS, 1.920 x 1.200 pixels, 400 nits, 60 Hz Dung lượng pin 60 Wh Kết nối không dây Wi-Fi 6 (Bluetooth 5.3) hoặc Wi-Fi 7 (Bluetooth 5.4)

Màn hình và các tính năng bổ trợ

Về khả năng hiển thị, mẫu laptop xoay gập này sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels (tỷ lệ 16:10). Với độ sáng tối đa 400 nits, màn hình đảm bảo khả năng quan sát tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, dù tần số quét chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn 60 Hz.

Về kết nối, Lenovo cung cấp các tùy chọn Wi-Fi 6 hoặc Wi-Fi 7 tiên tiến nhất hiện nay, đi kèm với chuẩn Bluetooth tương ứng là 5.3 hoặc 5.4. Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 60 Wh, đáp ứng nhu cầu làm việc di động cơ bản trong ngày.

Tại thị trường châu Âu, IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 có mức giá khởi điểm từ 899 EUR (khoảng 24,5 triệu đồng) và có thể lên tới 1.319 EUR cho cấu hình cao nhất. Máy có ba lựa chọn màu sắc thời thượng bao gồm Cosmic Blue (Xanh), Luna Grey (Xám) và Breeze Moss (Xanh rêu).