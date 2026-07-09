Lenovo Legion 5 15AGP11 ra mắt: Sức mạnh RTX 5070 12GB và màn hình OLED 165Hz Lenovo nâng cấp Legion 5 15AGP11 với GPU RTX 5070 12GB VRAM và chip AMD Ryzen AI 9 465, hứa hẹn hiệu năng gaming vượt trội trong thân máy mỏng nhẹ 1.87kg.

Lenovo vừa chính thức làm mới dòng laptop gaming Legion 5 15AGP11 trên phạm vi toàn cầu, mang đến những cải tiến quan trọng về mặt phần cứng. Điểm nhấn lớn nhất trong đợt ra mắt này là sự xuất hiện của card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 phiên bản 12GB VRAM, kết hợp cùng hệ sinh thái vi xử lý AMD Ryzen AI mới nhất.

The Legion 5 15AGP11 should soon be available with up to 12 GB of VRAM.

Bước nhảy vọt về bộ nhớ đồ họa với RTX 5070 12GB

Trong phân khúc laptop gaming tầm trung và cao cấp, dung lượng VRAM luôn là yếu tố then chốt quyết định khả năng xử lý các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao. Việc Lenovo trang bị GeForce RTX 5070 12GB cho Legion 5 15AGP11 là một bước đi chiến lược, thay thế cho phiên bản 8GB trước đó.

Sự bổ sung thêm 4GB VRAM không chỉ giúp máy vận hành mượt mà hơn ở độ phân giải cao mà còn tối ưu hóa cho các tác vụ sáng tạo nội dung, xử lý AI và render video nặng. Đây là một sự nâng cấp đáng giá khi so sánh với biến thể Legion 5 15AHP11 vốn chỉ dừng lại ở tùy chọn GPU 8GB.

Nền tảng AMD Ryzen AI 9 465 và kiến trúc Zen 5

Legion 5 15AGP11 không chỉ mạnh về đồ họa mà còn sở hữu sức mạnh tính toán ấn tượng từ dòng vi xử lý AMD "Gorgon Point". Người dùng có thể tùy chọn cấu hình lên đến Ryzen AI 9 465, mang lại hiệu suất đơn nhân và đa nhân vượt trội nhờ kiến trúc Zen 5 mới nhất.

So với dòng chip Hawk Point trên các phiên bản cũ, Ryzen AI 9 465 tập trung mạnh vào khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (NPU), giúp tối ưu hóa thời lượng pin và hiệu năng hệ thống dựa trên thói quen sử dụng của người dùng. Máy cũng hỗ trợ đầy đủ các chuẩn kết nối hiện đại và khả năng nâng cấp linh hoạt với hai khe cắm M.2 2280 và khe cắm DDR5 SODIMM rời.

The Legion 5 15AGP11 in its white finish.

Trải nghiệm thị giác với màn hình OLED 165Hz

Màn hình là một trong những linh kiện đắt giá nhất trên Legion 5 15AGP11. Lenovo trang bị tấm nền OLED với tần số quét 165Hz, đảm bảo độ chuẩn xác màu sắc cao và thời gian phản hồi cực nhanh, phù hợp cho cả game thủ chuyên nghiệp lẫn những người làm đồ họa khắt khe.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm:

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý (CPU) Tối đa AMD Ryzen AI 9 465 (Gorgon Point) hoặc Ryzen AI 7 450 Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 12GB Màn hình 15.3 inch OLED, 165 Hz Pin 80 Wh Trọng lượng 1.87 kg Khả năng nâng cấp 2x M.2 2280, DDR5 SODIMM slots

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Legion 5 15AGP11 vẫn duy trì được tính di động với trọng lượng chỉ 1.87 kg, một con số ấn tượng đối với một chiếc laptop gaming 15 inch. Viên pin 80 Wh hứa hẹn cung cấp thời gian sử dụng ổn định cho các tác vụ hỗn hợp.

Hiện tại, thông tin chi tiết về giá bán và ngày lên kệ chính xác tại từng thị trường vẫn chưa được Lenovo công bố chính thức. Tuy nhiên, với việc xuất hiện trên trang PSREF (Product Specifications Reference) của hãng, người dùng có thể kỳ vọng sản phẩm sẽ sớm có mặt tại các hệ thống bán lẻ trong thời gian tới.