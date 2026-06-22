Lenovo Legion 5 Gen 10: Sức mạnh RTX 5070 và màn hình OLED cao cấp trong tầm giá 1.600 USD Lenovo Legion 5 Gen 10 với RTX 5070 và Core Ultra 9 275HX đang giảm giá 500 USD. Máy sở hữu màn hình OLED 1600p chất lượng cao, lý tưởng cho cả game thủ và đồ họa.

Thị trường laptop chuyên game đang chứng kiến một đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ cho các dòng máy trang bị card đồ họa thế hệ mới. Đáng chú ý nhất là mẫu Lenovo Legion 5 Gen 10 (phiên bản Legion 5i) vừa ghi nhận mức giảm sâu 500 USD tại đại lý B&H Photo, đưa mức giá về mốc 1.599 USD. Đây được xem là cơ hội tiếp cận dòng phần cứng cao cấp gồm GPU RTX 5070 và vi xử lý Core Ultra 9 cho người dùng chuyên nghiệp.

Cấu hình đột phá với RTX 5070 và Core Ultra 9 275HX

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản Lenovo Legion 5 này chính là sự kết hợp giữa vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX với 24 nhân xử lý và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5070. Với thông số này, thiết bị không chỉ xử lý mượt mà các tựa game AAA ở thiết lập đồ họa cao nhất mà còn đáp ứng tốt các tác vụ tính toán song song phức tạp.

Hệ thống được trang bị sẵn 32 GB bộ nhớ RAM DDR5, đảm bảo khả năng đa nhiệm không độ trễ. Đối với những người dùng có nhu cầu khắt khe hơn trong tương lai, Lenovo vẫn duy trì triết lý thiết kế thân thiện với việc nâng cấp thủ công.

The Lenovo Legion 5i has two SO-DIMM and two M.2 slots for RAM and storage upgrades, respectively.

Cụ thể, bo mạch chủ của máy tích hợp hai khe cắm SO-DIMM cho RAM và hai khe cắm M.2 cho ổ cứng SSD. Việc cho phép người dùng tự thay thế linh kiện giúp kéo dài vòng đời sản phẩm và tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.

Màn hình OLED 1600p: Tiêu chuẩn hiển thị chuyên nghiệp

Khác với các dòng laptop gaming phổ thông thường sử dụng tấm nền IPS, Legion 5 Gen 10 gây ấn tượng mạnh với màn hình OLED 15.1 inch độ phân giải 1600p. Công nghệ OLED mang lại độ tương phản gần như vô hạn và màu đen sâu tuyệt đối, điều mà các game thủ yêu thích các tựa game có bối cảnh tối đặc biệt quan tâm.

Các thông số kỹ thuật của màn hình này bao gồm:

Độ sáng HDR: Lên tới 1.100 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Lên tới 1.100 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Tần số quét: 165 Hz, đảm bảo sự mượt mà trong các khung hình tốc độ cao.

165 Hz, đảm bảo sự mượt mà trong các khung hình tốc độ cao. Độ phủ màu: Đạt 100% dải màu DCI-P3, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các biên tập viên video và thiết kế đồ họa.

Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ cho những người sáng tạo nội dung là máy không tích hợp khe cắm thẻ nhớ SD, buộc người dùng phải sử dụng thêm bộ chuyển đổi rời khi cần truyền dữ liệu từ máy ảnh.

Khả năng kết nối và tính di động

Dù sở hữu cấu hình "khủng", Lenovo Legion 5 Gen 10 vẫn giữ được trọng lượng khá lý tưởng ở mức 1.9 kg (khoảng 4.19 lbs). Đây là con số ấn tượng đối với một mẫu máy có hệ thống tản nhiệt phức tạp để duy trì hiệu năng cho chip dòng HX.

Về kết nối không dây, máy đã được cập nhật tiêu chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4 mới nhất, giúp tối ưu hóa tốc độ truyền tải và giảm độ trễ tín hiệu. Hệ thống cổng kết nối vật lý được bố trí thông minh ở cả ba cạnh của máy, giúp việc đi dây trở nên gọn gàng hơn.

Lenovo Legion 5 Gen 10 ports on the back.

Lenovo Legion 5 Gen 10 ports on the left side.

Lenovo Legion 5 Gen 10 ports on the right side.

Đánh giá tổng quan về giá trị sử dụng

Với mức giá sau khi giảm là 1.599 USD, Lenovo Legion 5 Gen 10 định vị mình là một trong những mẫu laptop trang bị RTX 5070 có giá trị sử dụng tốt nhất hiện nay. Viên pin 80 Wh cho thời lượng sử dụng khoảng 5 giờ trong bài kiểm tra lướt web qua WLAN – một kết quả chấp nhận được đối với dòng máy hiệu năng cao.

Thành phần Thông số kỹ thuật chi tiết Bộ vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 275HX (24 nhân) Card đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5070 Bộ nhớ RAM 32 GB DDR5 (Có thể nâng cấp) Màn hình 15.1 inch OLED, 1600p, 165Hz, 1100 nits Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Webcam 5MP Trọng lượng 1.9 kg

Nhìn chung, đây là một cỗ máy toàn diện cho cả nhu cầu giải trí và công việc chuyên môn. Dù thị trường có nhiều lựa chọn giá rẻ hơn, nhưng sự kết hợp giữa chất lượng hoàn thiện của dòng Legion, màn hình OLED xuất sắc và khả năng nâng cấp linh hoạt là những yếu tố giúp sản phẩm này giữ vững vị thế trong phân khúc cận cao cấp.